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Что объединяет задержание "преемника Васильевой" и Меня: О жёсткой борьбе рассказал Кабанов
19 ноября 2020, 17:20 • 195 • Политика
Юрий Пронько в эфире "Первого русского" вместе с экспертами разбирался в причинах целой серии задержаний чиновников по подозрению в коррупционных преступлениях. Что, например, объединяет дела "преемника Васильевой" и Меня? Свою позицию касаемо жёсткой борьбы с коррупционными преступлениями высказал Кирилл Кабанов.
Самыми громкими на этой неделе оказались дела зампредседателя правительства Подмосковья Дмитрия Куракина, которого абсолютно справедливо называют "преемником Васильевой": он получил ту же должность после скандального ухода фигурантки "дела Оборонсервиса", и аудитора Счётной палаты России, а ранее министра строительства и ЖКХ России, губернатора Ивановской области Михаила Меня.
Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов рассказал в эфире программы "Царьград. Главное", что может объединять упомянутые расследования.
"В последнее время у нас всё новые уголовные дела, всё новые аресты или задержания высоких чиновников. История с Менем лично для меня оказалась прогнозируемой, потому что были разговоры к концу его срока о неких хищениях. И как только было возбуждено уголовное дело на его бывшего заместителя в Ивановской области, стало понятно, что подозрения появятся. Потому что не может один заместитель только воровать. Обычно это некая система, и люди воруют коллективно. А если не воруют, то это тоже касается всех. Это некий закон, - отметил Кабанов. – Московская область тоже у нас всегда была в зоне риска, как и Москва, потому что и деньги с ресурсами там огромные, и запросы на предоставленные возможности немалые. Поэтому два этих задержания - пример реализации системной борьбы с коррупционерами в России. И неважно, с какого поста ты ушёл и какой занимаешь сейчас. Посмотрите, у нас совсем недавно был скандал с миллиардами томского мэра… Сегодня государство не может нести коррупционные нагрузки и с экономической, и с политической точек зрения. Риски настолько велики, что борьба идёт достаточно жёсткая".
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