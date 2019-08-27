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Что нужно знать об очередном «сливе» Новороссии

27 августа 2019, 17:09  •  203 • Аналитика

В Багдаде все спокойно


На дворе шестой год войны, вдоль линии разграничения, как и всегда, после воцарения на Украине «миролюбивого» Зеленского, рвутся снаряды, непризнанные республики понемногу оформляют для жителей российское гражданство и готовятся к переписи населения… Казалось бы, разомлевшее от жары интернет-сообщество взрывается настоящим фонтаном эмоций, от праведного гнева до плохо скрываемого торжества.
Причиной веселья стал выход на российском телевидении передачи журналиста Рогаткина «Окопная правда», в которой какие-то странные люди, изображающие ополченцев и украинских военнослужащих, отработали сценарий, который призван был донести до широкой общественности то, что война на Донбассе, это совсем не про фашизм и не про гражданскую войну, а всего лишь происки украинских политиканов.




Шоу, признаться, получилось гадкое, тем не менее, оно вряд ли заслуживает тех эмоций, которые демонстрируют многочисленные блоггеры, активисты, журналисты и иже с ними. Многие всерьез восприняли апокалиптическое шоу в качестве трубного гласа, оповещающего о начале светопреставления. К счастью, ничего на самом деле не произошло – просто украинский медийщик Александр Мединский и российский медийщик Александр Рогаткин заработали немного денег, создав душещипательный спектакль. К реальной политике все это непотребство отношения не имеет.

Выеденное яйцо


На самом деле, наши бесчисленные аналитики, предсказатели и адепты секты «Неминуемого и скорого Слива» в последние годы в связи с отсутствием качественных сдвигов стали обладать совсем уж тонкой душевной конституцией. Теперь их не то что телепередача, но и куда менее значимые «знамения» заставляют моментально объявлять, что «проект Новороссия закрыт», и хвататься за тревожный чемоданчик.

Для того, чтобы осознать несерьезность театральной постановки журналиста Рогаткина, достаточно посмотреть на контингент, который удалось собрать для братания. Налицо люди, которые не имеют отношения к действующей власти или командованию в РФ, Новороссии или на Украине, практически все на сегодняшний день не состоящие на службе в вооруженных силах. У них нет ни мандата, ни права транслировать позицию, которую занимают те или иные силы, выступать рупором чаяний народа Новороссии или Украины.

Откровенно говоря, их права и обязанности идентичны участникам шоу «Пусть говорят» или другого, про инфернальную старушку, врачующую недуги. То есть они должны выйти, прочесть свой текст, получить чек в бухгалтерии и убраться восвояси. Так что вся эта театральная постановка не стоит выеденного яйца и видеть в ней официальную позицию Кремля более чем преждевременно.

Вечный Минск


Несмотря на камлания вокруг не мертвого и не живого Минского соглашения, следует признать, что данная активность носит скорее ритуальный характер. Таким образом Россия демонстрирует Западу, собственным элитам и украинскому населению здравомыслие, миролюбие и приверженность нормандскому формату. А главное, транслирует Киеву мысль о том, что еще не все потеряно, и сесть за стол переговоров можно хоть завтра.

В то же время стоит признать, что позиция, занимаемая РФ, равно как и практическая деятельность, говорят, скорее, о готовности к постепенной интеграции Донбасса в Россию по Абхазскому сценарию. Понемногу выдают российские паспорта, унифицируют местное законодательство с российским, готовят аудит, для чего и затеяли перепись населения, адаптируют образование в ЛДНР к российским меркам, чтобы позже признать местные дипломы и аттестаты.

Все эти шаги едва ли можно расценивать в качестве признаков дальнейшей передачи Украины под юрисдикцию киевских безумцев. Тем более, что, как уже не раз было сказано, никто даже не заикается о разоружении Народной милиции, а это значит, что Минск навсегда останется жупелом, используемым для регулярных булавочных уколов в адрес Киева. Практическая реализация соглашений на сегодняшний день выглядит нереалистичной.

Горячие головы


Вся беда в том, что в погоне за гонорарами, известностью и просмотрами наши СМИ и блогосфера. А за ними и аудитория, разучились воспринимать события комплексно и с холодным расчетом. Вместо фактов теперь – готовая система верований, и в каждом событии сторонники той или иной версии видят лишь подтверждение собственной правоты.

Поэтому для одних «Окопная правда» - откровенный плевок в лицо населения Новороссии и громогласное объявление о том, что ЛДНР «впихнут» назад в Украину.

Для других – блестящая победа российских политтехнологов, заставивших мнимых представителей ВСУ признать обстрелы мирного населения, использование запрещенного вооружения и т. д.


А по факту, есть лишь очередной коммерческий и профессиональный успех Рогаткина и Мединского, в котором поучаствовали одетые в форму статисты.
Егор Махов

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