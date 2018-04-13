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Что нужно знать о законопроекте об ответных мерах против США
13 апреля 2018, 14:54 • 106 • Политика
Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроект обсудят на Совете нижней палаты парламента, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы. В чем суть законопроекта и что о нем думают российские законодатели — в материале ТАСС.
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