Что нужно знать о законопроекте об ответных мерах против США

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Как рассказал журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый законопроект обсудят на Совете нижней палаты парламента, после чего он будет рассмотрен на ближайшем заседании Госдумы. В чем суть законопроекта и что о нем думают российские законодатели — в материале ТАСС.