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Что новый президент США сделает в первые 100 дней: Байден озвучил план

25 ноября 2020, 09:55  •  31 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Демократ отменит указы бывшего американского лидера
Первые 100 дней на посту президента США Джо Байден намерен посвятить проблеме иммиграции, улучшению экологической обстановки в стране и борьбе с коронавирусом. Своими планами поделился политик в интервью американскому телеканалу.
Демократ рассказал, что собирается отменить некоторые указы своего соперника Дональда Трампа об окружающей среде. По мнению Байдена, из-за действий экс-президента агентство ее по охране буквально "выпотрошили".
При этом расследование в отношении Трампа после прихода к власти объявивший себя будущим президентом политик пообещал не проводить. По его словам, он сосредоточится на том, чтобы вернуть обществу уверенность в себе. Байден добавил, что его коллега проводил политику "одиноких" Соединенных Штатов, что существенно отличается от правления Барака Обамы, у которого демократ восемь лет работал вице-премьером.
Кроме того, Байден пообещал американцам провести миграционную реформу, чтобы 11 млн проживающих в США без регистрации могли получить гражданство. Также политик планирует помочь властям штатов в борьбе с коронавирусом, сообщил он NBC.
СМИ отметили, что после ухода Трампа Байден столкнется со множеством трудностей из-за своего коллеги.

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