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Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего президента России

01 января 2022, 22:45  •  225 • Политика
Жириновский заявил о новом запрете для кандидатов в президенты России, который не пропустит во власть людей, вроде Моргенштерна. "Без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть", - подчеркнул политик.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему рэпер Моргенштерн никогда не сможет стать президентом России. Всё дело в новом запрете для кандидатов на пост главы государства, который сейчас рассматривают в правительстве.
Речь идёт о законопроекте, согласно которому президентом России не может стать человек, который не служил в армии. По словам Жириновского, это гарантирует, что в России не будет президента Моргенштерна.
Мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы,
- рассказал лидер ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда".
Напомним, что ранее скандально известный рэпер Моргенштерн объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Он отметил, что собирается сделать это через 10-15 лет.

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