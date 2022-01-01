Что нельзя преемнику Путина: Жириновский рассказал о новом запрете для будущего президента России

Жириновский заявил о новом запрете для кандидатов в президенты России, который не пропустит во власть людей, вроде Моргенштерна. "Без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть", - подчеркнул политик.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, почему рэпер Моргенштерн никогда не сможет стать президентом России. Всё дело в новом запрете для кандидатов на пост главы государства, который сейчас рассматривают в правительстве.

Речь идёт о законопроекте, согласно которому президентом России не может стать человек, который не служил в армии. По словам Жириновского, это гарантирует, что в России не будет президента Моргенштерна.

Мечтать можно, но никто его не зарегистрирует. Поправки в закон лежат, что без прохождения воинской службы кандидатом в президенты не может быть. Без избрания на какие-то посты, прохождение через выборы,

- рассказал лидер ЛДПР в эфире радио "Комсомольская правда".

Напомним, что ранее скандально известный рэпер Моргенштерн объявил о намерении баллотироваться в президенты России. Он отметил, что собирается сделать это через 10-15 лет.