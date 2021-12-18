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Что нельзя делать при COVID-19: Доктор Мясников назвал два главных "нет"

18 декабря 2021, 22:10  •  213 • Политика
Мясников рассказал, чего нельзя делать при коронавирусе. Доктор предостерёг от приёма стероидных гормонов и лекарств для разжижения крови.
Врач и телеведущий Александр Мясников предостерёг граждан России от опасных методов самолечения коронавирусной инфекции COVID-19. Специалист перечислил препараты, которые не стоит принимать заболевшим без назначения врача.
Доктор Мясников указал, что коронавирус вызывает в организме человека два заболевания. Первое - это "банальное ОРЗ, которое вообще не лечится". Речь идёт о средней и лёгкой формах COVID-19. Второе - пневмония, несущая нешуточную угрозу жизни человека. Поэтому заниматься в таких условиях самолечением - очень опасная затея.
Врач отметил, что некоторые граждане России после того, как "начитаются и наслушаются" всяких советов по "лечению" COVID-19, начинают принимать лекарства для разжижения крови. Однако это грозит нарушением мозгового кровообращения и кровотечениями в желудочно-кишечном тракте, предупредил доктор в эфире телеканала "Россия 1".
Также Мясников предостерёг от приёма стероидных гормонов. Специалист подчеркнул, что такие препараты назначают только интубированным пациентам. Самостоятельно их принимать ни в коем случае нельзя.
Подводя итог, Мясников сказал, что лучшее средство для противодействия коронавирусу - это прививка. Любой человек может самостоятельно записаться на вакцинацию или ревакцинацию и свести к минимуму шанс заражения COVID-19.

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