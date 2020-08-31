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Что не так в штурме Рейхстага: Политолог указал на "замечательную деталь" с силовиками

31 августа 2020, 20:20  •  12 • В мире
В субботу сами немцы штурмовали Рейхстаг. Попытка прорыва была отбита "тремя спартанцами" из полицейских. Однако позже политолог Александр Сосновский указал, что в деле о штурме Рейхстага "появилась замечательная деталь", связанная с силовиками и отличная от официальной версии.
Субботний "антикоронавирусный" митинг в Берлине, собравший тысячи участников из разных (как утверждали немецкие СМИ) концов страны, привёл к штурму Рейхстага. По соцсетям активно распространялось видео, как немцы с флагами Германской империи и с российским триколором пытались прорваться внутрь здания. Возникла драка между участниками митинга и стражами порядка.
От прорыва удержали силовики. В соцсетях даже указали на "трёх спартанцев" из числа полицейского оцепления, которые, мол, и отбили Рейхстаг.
Однако журналист и политолог Александр Сосновский обратил внимание на то, что не всё так просто было в штурме здания, и указал на "замечательную деталь" с силовиками.
"В деле о штурме Рейхстага появилась замечательная деталь - полицейские диссиденты, которые видят всё совсем иначе, чем власти", - отметил он в своём авторском Telegram-канале "ДОКТОР СОСНОВСКИЙ (Alexander Sosnowski)".
Ранее он там же, со ссылкой на информацию из первых рук ("штурмовиков" Рейхстага), уточнял, что "полиция закрыла в квадрате перед зданием около 2000 демонстрантов и стала жать толпу к ограждению входа в Рейхстаг". Как результат, народ хлынул туда, где было свободно.
"В конце концов толпа двинулась в свободный проход - то есть к Рейхстагу. Так начался "штурм", который гордо отбили три спартанца", - объяснял Сосновский.
Он же уточнил, что в то же самое время уже "несколько сотен других спартанцев гнали толпу в горлышко бутылки - на Рейхстаг".

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