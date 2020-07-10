Что не так в деле Фургала: Криминал сросся с властью или "конкретные пацаны" всех обманули?

Сегодня утром оперативники СК и ФСБ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала - представителя ЛДПР, который выиграл выборы в результате протестного голосования осенью 2018 года. Фургала обвиняют в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х.

Сергею Фургалу 50 лет, в 1990-е он работал врачом в сельской больнице в Амурской области, в "нулевые" занялся бизнесом. В 2004-2005 годах, когда, по версии следствия, Фургал участвовал в организации убийств, он занимался торговлей лесом и сбором металлолома. Тогда же он стал региональным координатором ЛДПР и депутатом Хабаровской краевой думы. Губернатором Фургал был избран осенью 2018 года.

Несмотря на поддержку населения - по мнению некоторых, Фургал был эффективным губернатором, - экономическая ситуация в Хабаровском крае очень сложная. Часть местных наблюдателей считает, что региональная экономика на грани коллапса.

"Настроения, экономика не очень хорошие, и мы понимаем, что идёт активное расшатывание этой ситуации в отдельно взятом Хабаровском крае. Просто совпало. Многие, кто был в теме, ожидали это гораздо раньше. Экономика реально рушилась. Она и до ковида была не очень хороша, а ковид просто угробил её окончательно, и никакие лжепобедные высказывания губернатора в СМИ, по телевизору, в соцсетях уже никак не соотносились с реальным положением дел, люди устали, никому и ничему не верили. Его рейтинг реально упал ниже 50%. У него были товарищи, яростные сторонники, не отдающие себе отчёта в реальном положении дел, но их количество резко стало снижаться, потому что экономика гораздо хуже, чем в большинстве других регионов", - обрисовал ситуацию в эфире "Царьград. Главное" представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов.

В свою очередь редактор "Комсомольская правда - Хабаровск" Юлия Терентьева рассказала в эфире о том, как хабаровчане восприняли задержание губернатора, отметив, что население категорически отказывается верить в его виновность.

"Население готово выйти на митинги, несмотря на то, что митинги, скорее всего , не согласуют. То, что Сергей Иванович имел отношение к бизнесу металлургическому, ни для кого не секрет. Все знали и знают, что он был в числе совладельцев завода "Амур-металл", ныне - "Амур-сталь". У него там была доля в бизнесе. Я думаю, что ни для кого не секрет, что в 1990-е и даже ещё в начале 2000-х бизнес в России был ещё достаточно диким. Он первый, кто за много лет сказал: "Ребята, у нас есть проблемы в Хабаровском крае, нужно их решать". И он взялся за работу", - считает Терентьева.

По её словам, Фургал честно сократил зарплаты себе и членам правительства, начал избавляться от дорогой не недвижимости, но от дорогого имущества, которое находилось в ведении правительства края.

"Люди увидели, что действительно губернатор что-то делает, что от его действий, от его решений есть реальная польза, и поэтому да, они за него... Судя по всему, большинство людей не верят, что здесь нет политической подоплёки, звучат слова о том, что губернатор наш неугоден. Что идут какие-то личные политические игры, как выразилась его пресс-секретарь, что на самом деле вопрос не в уголовном прошлом, тем более мы здесь посмотрели, что срок давности на те преступления если не истёк, то уже истекает. Почему именно сейчас? Почему не раньше? Вопросов очень много. Остаётся только надеяться, что у нас следствие разберётся", - заключила Терентьева.

Между тем председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов высказал иную точку зрения, напомнив, что тенденция, когда власть договаривалась с криминалом, зародилась в 1990-е, но сейчас уже настало другое время.

"Криминал тогда сросся с властью, часть политиков шли из криминала, в том числе на Дальнем Востоке. Это была некая история лояльности, история бизнеса. Но для меня как бывшего сотрудника спецслужб не аргумент, что в 1990-е так было везде. Сейчас государство стало другим. Ему не нужны люди с криминальным прошлым, как бы эффективно они ни работали, как бы их ни поддерживал народ, какими бы "конкретными пацанами", извините за сленг, они ни были", - подчеркнул Кабанов.

Он считает, что арест Фургала - это напоминание для руководителей российских партий о том, что довольно торговаться с криминалом за места в своих организациях.

"Раньше такие были правила, сейчас - нет. Всё. Сейчас делить власть с криминалом не нужно, и это становится неудобно. Зачем договариваться об инвестиционных проектах по понятиям?" - задал риторический вопрос Кабанов.

Добавим, что Сергей Фургал - уже 12-й действующий или бывший губернатор, задержанный по уголовному делу за последние пять лет.