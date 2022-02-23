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Что не так с "донбасскими" санкциями Евросоюза против России

23 февраля 2022, 22:05  •  184 • Политика
Сегодня, как известно, Евросоюз официально "наказал" Россию за признание независимости республик Донбасса. Однако в этом санкционном пакете кое-что не так. Объясняем.
Согласно документу, вводятся санкции против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за признание. Среди ограничений - заморозка активов, при этом в списках нет лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который пропустил голосование по болезни, председателя Думы Вячеслава Володина и депутата Ирины Яровой.
Помимо всего прочего, ограничения были введены в отношении 27 физических и юридических лиц.
А теперь о странностях. Накануне за признание республик Донбасса проголосовали 400 депутатов, а 50 народных избранников пропустили пленарное заседание. Все 400 депутатов признали независимость ДНР и ЛНР единогласно. Тем не менее "наказать" решили лишь 351 народного избранника. Выходит, Евросоюз оставляет для себя возможность продолжить общение с депутатами в России. Ведь санкции предполагают запрет на въезд в Европу. Есть и другой вариант - по всей видимости, против нескольких десятков парламентариев ограничения были введены ранее. И в обновлённый список они просто не попали.
Все детали так называемого "наказания" России за признание республик - в специальном разделе "Первого русского". К сожалению, наши "партнёры" продолжают не замечать убийства мирного населения в Донбассе - обстрелы со стороны ВСУ ДНР и ЛНР только усиливаются. В результате республики Донбасса попросили защиты у России. И теперь контролировать режим тишины будут уже наши вооружённые силы.

Кстати

В своём авторском фильме для телеканала Царьград корреспондент Дарья Асламова говорит о беде жителей Донбасса, вынужденных жить в условиях войны долгие годы.
"Нам не нужен мир любой ценой. Нам нужен мир через победу" - так говорят жители Донбасса в фильме военкора Царьграда Дарьи Асламовой. Их много, и все они разные: мальчики-бойцы в окопах, не раз закрывавшие глаза своим мёртвым товарищам, жители когда-то богатых посёлков, теперь ночующие в подвалах из-за обстрелов, пожилые люди на линии фронта, которые остаются оптимистами: "Россия нас не бросит! Мы ведь граждане России!"
И признание ЛНР и ДНР - только начало. Ведь дети Донбасса, которым уже 8 лет, не знают жизни без войны. Но знают, что спасла их великая Родина - Россия. И эти дети, а не Гозманы, Ахеджаковы и Навальные, станут новой, настоящей элитой страны. Элитой, которая не продаётся за колбасу. Для которой жизнь русского ребёнка не пустой звук, а неутихающая боль. И боль эта не пройдёт до тех пор, пока не будет найден и наказан последний военный преступник. А значит, всё было не зря.

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