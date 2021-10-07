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Что не так с отставкой спикера Рады Дмитрия Разумкова?

07 октября 2021, 15:40  •  128 • Украина
Спецоперация «слуг народа» против Разумкова, пошедшего вразрез с Зеленским, выявила дыру в монобольшинстве. За отставку проголосовали лишь 215 «слуг» из 245, остальные голоса пришлось собирать по сусекам. А ещё за отставку в полном составе не голосовали «оппозиционеры» Медведчука – Рабиновича и «Евросолидарность» Порошенко. Таким образом, за два года Зеленский избавился от обоих своих ближайших приспешников, которые, по сути, и привели его к власти – Андрея Богдана и Дмитрия Разумкова.
Сюжет: Украинский кризис
В истории Украины фрондирующие спикеры время от времени появлялись – достаточно упомянуть Мороза и Литвина. Однако никто из этих фрондёров так и не стал впоследствии президентом. Что же до Разумкова – поживём-увидим, но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что в качестве консолидирующей фигуры он выглядит убедительно. Так или иначе, в парламенте может возникнуть новый «центр притяжения» в его лице (подобными «центрами» в разное время как раз и выступали Мороз и Литвин, причём Мороз фактически в одиночку раскачал акцию «Украина без Кучмы»). Полезно ли это для «слуг народа» – вопрос риторический. Но, по всей видимости, желание осадить неудобного Разумкова оказалось сильнее разумных доводов тех, кто разъяснял Зеленскому, что врагов полезней держать при себе. Ни Богдан, ни Разумков не опустятся до того, чтобы, отряхнув с ног прах «ближнего круга», обнажать напоказ подноготную нынешней власти. Зато они знают все её слабые места. Похоже, Зеленский недооценивает возникающих рисков в этой связи.
Фактически, Зеленский, устранив Богдана, Авакова и Разумкова, изолировав Медведчука, добился абсолютной власти. Дело за малым – обуздать регионы (за них он тоже уже взялся, начав с Одессы). Возникают, однако, риски иного рода, нежели внутренняя оппозиция. Зеленского «бросил» Запад, причём не только Америка, но и Британия. А с уходом Меркель, «бросят» и немцы. С Россией же отношения не налаживаются – напротив. Так или иначе, во внешней политике Зеленский оказывается подвешенным в вакууме. Ему бы использовать ресурс Разумкова, которому симпатизировали и в Вашингтоне, и в Москве, но амбиции оказались сильнее.
А вот и ещё один штрих, на который никто пока не обращает внимания. Голосование за отставку спикера фактически продемонстрировало, что у «слуг» нет никакого монобольшинства: 215 собранных голосов – это провал. Теперь, если следовать конституции, впору поставить вопрос о создании коалиции – иначе через месяц парламент, в отсутствии правящей коалиции, формально станет нелегитимным.

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