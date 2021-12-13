Что не так было с прошлыми собственниками «ВКонтакте»

Проект Павла Дурова прошёл этап взрывного роста, конфликта, необходимость легализации, коммерческого собственника, а сейчас уходит под контроль государства. Новый собственник, похоже, не станет гнаться за международным успехом Facebook. Сегодня на повестке национальные интересы.

Со 2 по 10 декабря акции VK (бывшая Mail.Ru Group) потеряли больше 25% цены на Московской бирже. Обвал начался сразу после того, как USM объявила о продаже своей доли в ИТ-холдинге «Согазу» и Газпромбанку (позднее доля банка перешла «Газпром-медиа»). Но и до резкого падения котировок, если считать в долларах, бумаги компании стоили примерно в два раза меньше, чем при размещении на бирже в 2010 году. Тогда стартовая цена акций Mail.Ru составляла 28 долларов за штуку.

Свой путь в IT

В те времена ещё многие верили, что российские айтишники смогут потягаться с американскими соперниками на глобальной арене. Mail.Ru появилась на свет в 1998-м – в том же году, что и Google. Родитель последней из перечисленных, компания Alphabet Inc., превратился в гиганта с капитализацией 1,9 трлн долларов. Что стало с его бывшей потенциальной соперницей из России?

USM холдинг заявил, будто вышел из капитала VK, «оставляя её на пике показателей как по количеству аудитории, так и по финансовым метрикам, что вселяет уверенность в её будущее». Но очевидно, что розничные инвесторы в это не верят и потому начали сбрасывать акции. По-видимому, предыдущий собственник также не смог справиться с теми задачами, что ставятся сейчас в стране. Целый ряд комментаторов успели уже порассуждать о том, что теперь крупнейшая российская соцсеть на 100% подконтрольна политическому руководству государства.

Недавние выборы в Госдуму показали, насколько политологи освоили соцсети. Причём это касается как партии власти, так и оппозиции. Крупнейшие госконтракты в этот раз уходили не в печатные медиа, а специалистам, позиционирующим себя IT-шниками, специализирующимися на социальных сетях. Тем, кто будто бы умеет донести нужную информацию таргетированно до конкретного пользователя. Значимость соцсетей сложно переоценить. Через них приходил к власти Борис Джонсон, найдя с Домиником Каммингсом через соцсети избирателей-молчунов и активизировав их на выборах популистскими идеями брексита. Трамп применял технологии, прежде использовавшиеся маркетологами в соцсетях. А позже выработал невероятную технологию взаимодействия с гражданами через свой «Твиттер». Можно предположить, что прошлые собственники «ВКонтакте» не справились с поставленными задачами. И сейчас перед газовой монополией поставят новые цели.

Консолидация

«Согаз» и «Газпром-медиа» консолидировали управление компанией. Сейчас оба крупнейших собственника контролируют по 45% акций. 10% принадлежит «Ростеху». «Согаз» крепко связан с «Газпромом», он имеет большую долю его акций, а также председателем совета директоров страховой компании остаётся Алексей Миллер. Источники считают, что сделка специально была структурирована таким образом, чтобы не подвести VK под американские санкции (согласно правилам минфина США под них могут попасть любые активы, в которых подсанкционному лицу принадлежит не менее 50% акций).

«Согаз» и «Газпром-медиа» консолидировали управление компанией. Сейчас оба крупнейших собственника контролируют по 45% акций. 10% принадлежит «Ростеху». Источники считают, что сделка специально была структурирована таким образом, чтобы не подвести VK под американские санкции

Теперь всё в руках очень правильной, если не квазигосударственной, медиагруппы. И тут скорее речь не о финтехе и доходах, не о создании новых продуктов, а о чём-то другом. В управлении медиагруппы есть и отечественный видеохостинг Rutube. Эксперты считают, что теперь стоит ожидать окончательного развода между VK и «Сбером» – двум госбанкам (хоть Газпромбанк и передал пакет своей дочерней структуре) в одной компании не место.

На случай отключения

Да, ситуацию, когда сын первого замглавы администрации президента возглавляет ИТ-компанию, управляющую крупнейшими в стране соцсетями, трудно воспринимать иначе, как усиление контроля за отраслью. Но неужели такое усиление может быть необходимо после принятия «пакета Яровой» и закона о «приземлении» иностранных соцсетей на территории РФ?

Изменения в структуре собственности и руководстве VK скорее говорят о том, что «наверху» не хотят доверять соцсети частному бизнесу. Ограничения на «Телеграм» сняли, после того как установился взаимный контакт с Павлом Дуровым. Многомиллионные претензии к «Ютубу», и «Твиттеру», кажется, также были услышаны собственниками. Базы данных больших сайтов потихоньку переползают на серверы в стране. VPN в России вне закона. С декабря заблокировали анонимный браузер Тор, а многие ноды (места виртуального входа в Сеть) также оказались закрыты. Тем временем гражданам прописали сайты, от которых нельзя отключать пользователей даже при нулевом балансе.

Кто-то очень чутко прочувствовал ценность современного виртуального пространства. Безопасность Сети, а заодно и её подчинённость стала явным приоритетом. Охрану государством пользовательских данных, которые сейчас называют не иначе как «новой нефтью», ответственные руководители не готовы отпускать на самотёк. Заслуженно. Вероятно, теперь иметь аналоги западных интернет-сервисов, которые могут прекратить свою деятельность на территории России, также подняли на уровень госзадачи. Как-никак, ещё в начале года зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил журналистам, что отечественный сегмент интернета готов стать автономным.

Справка

Mail.Ru Group сменила название на VK 12 октября 2021 года. В ноябре её дочерняя структура ООО «Мэйл.Ру Цифровые Технологии» вы­играла тендер на разработку суперприложения госслужащего (видео-конференц-связь, обмен файлами, работа с офисными приложениями и т.д.). Цена контракта: 450,5 млн руб­лей. Соперником компании в тендере была одна из структур «Ростелекома». Помимо социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также почтового сервиса Mail.Ru и связанных с ним сервисов в состав VK входят сервисы доставки еды Delivery Club и такси «Ситимобил» (совместное предприятие со «Сбером»), сервис объявлений «Юла» и множество других проектов.

Иностранные владельцы

Падение акций VK может сильно ударить по её иностранным инвесторам. Компания «МФ технологии», по 45% которой теперь владеет «Согаз» и «Газпром-медиа холдинг», владеет 57,3% голосующих акций VK (Mail.Ru Group Limited). Помимо неё, по состоянию на 30 сентября 2021 года, среди акционеров VK значились три иностранные компании: нидерландская Prosus (25,7%), китайские Alibaba (9,5%) и Tencent (7%).

По данным Reuters, Prosus приобрела долю в Mail.Ru Group в 2006 году за 166 млн долларов и продолжала инвестировать в российский холдинг. Вполне вероятно, что теперь компания захочет выйти из этого бизнеса. При таком раскладе новым акционерам могут потребоваться дополнительные средства на выкуп её акций. У самой VK таких денег может не оказаться. Как пишут «Ведомости», за 9 месяцев 2021 года компания получила выручку в 87,5 млрд рублей при убытке в 9,8 млрд рублей. Выручка VK за тот же период 2020 г. составила 69,2 млрд руб., убыток – 12,2 млрд руб.