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Что не съем, то понадкусываю

24 июля 2018, 18:24  •  159 • Карикатуры

Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне силовиков, назвал Украину колонией, а ее жителей сравнил с папуасами. По его словам, "предки" оставили украинцам разоренную страну.

© Виталий Подвицкий

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