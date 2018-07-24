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Что не съем, то понадкусываю
24 июля 2018, 18:24 • 159 • Карикатуры
Актер Анатолий Пашинин, отправившийся воевать в Донбасс на стороне силовиков, назвал Украину колонией, а ее жителей сравнил с папуасами. По его словам, "предки" оставили украинцам разоренную страну.
© Виталий Подвицкий
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