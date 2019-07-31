Что нас спасет? Разве что Путин "закрутит гайки". Жители Донбасса рассказали, как пьют корвалол под обстрелами

Военные корреспонденты информационного агентства News Front отправились на окраину Горловки в район шахты им. Гагарина, где живут люди под постоянными обстрелами украинских силовиков. В беседе с корреспондентами мужчина и женщина рассказали, что происходит последние дни и как они жили ранее.

"Если вы выйдете, там посадка, поле - мне кажется, даже отсюда их видно, флаг их видно... Перед перемирием было что-то страшное, что-то ужасное, дома трусились, и мы вместе с ними, с этими домами. Тут трое детей у нас через стенку маленьких. Тут трое, там - двое. Куда ни глянь, поселок, полный детей и стариков. Начинают стрелять по жилым домам. Разве это можно? Невыносимо!"

Последние дни "не сказать, чтобы прям тихо", добавила женщина. А мужчина уточнил: "Ночью стреляли не из автомата, а из миномета".

"Спать можно, - сказала женщина. - Нахлебаешься корвалола и спишь".

На углу поселка, как рассказала женщина, убили соседа. Он поехал ребенку за мандаринами на Новый год и погиб. Причем буквально в 15 минутах была жизнь самих героев ролика. Они тоже планировали выезжать, но услышав обстрел, остановились. Сегодня ничего нового от президента Украины Владимира Зеленского жители ДНР не ждут.

"Будем надеяться, надежда умирает последней. Тише немножко - и думаешь, а может, что-то и будет. Надеемся на Путина. Может, он им гайки прикрутит. Вот это мы надеемся. А уже на украинские власти... Доверия нет".

Полная версия репортажа доступна на официальном канале News Front в YouTube.