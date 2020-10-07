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Что нас может добить до конца года: Шесть прогнозов Stratfor

07 октября 2020, 05:55  •  47 • В мире
В ежеквартальном аналитическом докладе издания Stratfor среди главных трендов 2020 года были выделены следующие: – экономические победители 2020 года – Китай и положительный рост экономики; – усиление противостояния США и Китая; – эскалация конфликта Турции и ЕС в Восточном Средиземноморье; – американо-иранские отношения; – напряжённость по "Северному потоку – 2"; – нестабильность в Белоруссии.
Автор:
Аналитическая группа Катехон
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

Экономика и последствия от COVID-19

В аналитическом докладе Stratfor отмечается, что среди главных факторов, оказавших влияние на экономические показатели, следует отметить пандемию и связанную с ней политику в области здравоохранения. Помимо этого влияние на экономику в 2020 году оказывала политическая нестабильность в США в преддверии выборов, Брекзит и т. п.
Китай, вероятно, будет единственной крупной экономикой, в которой в 2020 году будет наблюдаться положительный рост ВВП, но на исторически неутешительных 1-2%. Другие страны с развитой экономикой и многие развивающиеся рынки вступят в рецессию в 2020 году, при этом многие из них будут иметь сильный положительный рост с низкой базы в третьем квартале и замедление в четвёртом квартале.

Усиление противостояния США и Китая

США продолжат свою "агрессивную стратегию против Китая и будут вводить визовые ограничения для китайских дипломатов, усилят экспортный контроль над китайскими компаниями", – отмечают аналитики Stratfor. Важно, что в исследовании аналитического центра допускается два сценария развития отношений США с Китаем:
а) нейтрально-конфликтный – в случае победы Трампа предполагается расширение торговой сделки с Китаем при сохранении общего антикитайского курса;
б) тотальный конфликт – допускается в случае проигрыша Трампа. "Политика США по отношению к Китаю может стать ещё более агрессивной, поскольку уходящие китайские ястребы в администрации, такие как госсекретарь Помпео, стремятся закрепить и передать по наследству свой жёсткий подход".
В случае победы Трампа предполагается расширение торговой сделки с Китаем при сохранении общего антикитайского курса. Фото: Susan Walsh/AP/TASS
"Китай будет реагировать в соответствии с принципом "око за око", но будет проявлять прагматическую сдержанность, чтобы избежать провоцирования дальнейших действий со стороны США".

Восточное Средиземноморье НАТО vs Турецкие интересы?

Действия Турции в Восточном Средиземноморье аналитики Stratfor называют "агрессивными". Авторы доклада не исключают в ближайшее время введения ЕС санкций против Турции. Отмечается, что между Турцией Эрдогана и союзниками по НАТО раскол будет укрепляться. При этом выхода Турции из НАТО в ближайшее время, согласно Stratfor, не последует. В разделе доклада по прогнозам для Ближнего Востока аналитики отмечают серьёзность экономического кризиса в Турции: продолжающийся валютный кризис, который может повлиять на позиции и рейтинг Эрдогана.
"Движимое сильными националистическими императивами и императивами национальной безопасности, турецкое правительство также сохранит приверженность своей нефтегазовой разведке в Восточном Средиземноморье, несмотря на усиливающееся давление со стороны Греции и её французских, кипрских и египетских союзников. Санкции ЕС в отношении Турции вряд ли смогут убедить Турцию изменить курс своих операций в Восточном Средиземноморье, но они впрыснут неопределённость на турецкие финансовые рынки, подпитывая негативный цикл, подталкивая финансовую ситуацию Турции к большей волатильности".

Иран США: прогнозы

"Экономика Ирана будет по-прежнему сильно обременена санкциями, что создаст мощный стимул для ответных действий. Иран будет продолжать наращивать свою деятельность по ядерной программе и замедлять осуществление Совместного всеобъемлющего плана действий, поскольку он по-прежнему находится в оборонительной позиции против санкций США. Интенсивность реакции Ирана против Соединённых Штатов зависит от выборов в США. Если Трамп проиграет в ноябре, то Иран не будет идти на эскалацию. Если Трамп победит, то Иран – с более консервативным "ястребиным" парламентом – резко обострит политику против США".

"Северный поток – 2"

"Напряжённость в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2" в четвёртом квартале увеличится, поскольку "Газпром" стремится возобновить строительство, а угрозы санкций со стороны США и ЕС ставят под сомнение будущее проекта.
Напряжённость в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток – 2" в четвёртом квартале увеличится. Фото: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press
Строительство газопровода было приостановлено с конца 2019 года после первоначальных санкций США, однако предполагаемое расширение этих санкций со стороны Конгресса может привести к тому, что работа над проектом не сможет продолжаться. Поддержка проекта со стороны Германии может ослабнуть в зависимости от исхода выборов руководства правящей партии между кандидатами, придерживающимися противоположных взглядов на отношения Германии и России. Введение расширенных санкций США против "Северного потока – 2" также может поколебать позицию Германии".

Политический кризис в республике Беларусь сближение Лукашенко с РФ?

Правительство Лукашенко, по мнению аналитиков Stratfor, пойдёт на сближение в Москвой в связи с нестабильной ситуацией внутри страны.
Оппозиционное движение в Беларуси продемонстрировало значительную остаточную силу и, скорее всего, сможет продолжить свою деятельность и в следующем квартале, несмотря на ожидаемое ослабление его способности мобилизовать массовые протесты. Тем временем Лукашенко будет стремиться к восстановлению своей легитимности через видимую поддержку России и ограниченные внутриполитические реформы. Такая реформа, включая возможный конституционный референдум, может не осуществиться в течение квартала, и от неё не ожидается подлинной либерализации белорусской политики.
Также авторы доклада отмечают, что отношения между ЕС и правительством Лукашенко будут ухудшаться, и вполне вероятно расширение санкций против чиновников республики.
Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой Катехон.

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