Что нам делать с "Великой перезагрузкой"? • 34 • Аналитика © AFP 2021 / Michal Cizek Давайте посмотрим, как будет выглядеть "золотой миллиард", если давосские мудрецы все-таки решатся запустить свою perestroika. Для начала — отказ от нефти и переход на предельно дорогую, неэффективную и нестабильную зеленую энергетику сделает недоступными для широких народных масс такие элементарные блага, как отопление, своя машина с бензиновым двигателем, бытовая техника типа кондиционера. Холодильник и стиралка окажутся предметами роскоши. Скорее всего, по мере выхода из строя они будут использоваться коллективно. Недаром уже сегодня нам предлагают блистательный мир, в котором у человека нет ничего своего и он вынужден арендовать буквально все — от комнаты до столовых приборов, от носков до велосипеда. Искусственный дефицит продуктов — с истреблением кур и свиней под предлогом птичьего и свиного гриппа — обеспечит взлет цен на еду. С говядиной можно начать прощаться уже сегодня: у западных экологов накопилось слишком много претензий к коровам. Печальный парадокс в том, что никогда в истории человечества в мире не производилось столько доступной и качественной еды. Никогда возможность победить голод в мировом масштабе не была столь близкой. Однако разрыв логистических цепочек и спекуляции на теме пандемии уже весной познакомили население Запада с такими чисто социалистическими проблемами, как дефицит, очереди и бессмертное "по две пачки в одни руки". Так что, когда ООН предупреждает о массовом голоде, имеются в виду отнюдь не только традиционно нищие страны. Уже сейчас число голодающих в США и Англии бьет рекорды. Зеленая энергетика приведет к деиндустриализации. Без дешевой энергии производства будут схлопываться как костяшки домино. Соответственно, до небес взлетит цена буквально на все. Еще больше ада добавит тарифная война с экспортерами под предлогом их "углеродного следа". Это разрушит легкую промышленность развивающихся стран, а население Запада оставит без дешевой одежды и обуви. На пальто придется копить месяцами — как копил на шинель Акакий Акакиевич. В плане еды Европа откатится во времена Генриха IV, когда курица на обед по воскресеньям была недостижимой мечтой миллионов. Автомобиль станет немыслимой роскошью. Путешествие — прихотью сверхбогача. Собственно, в миниатюре этот мир, где все привычные современные блага остались только для элиты, мы наглядно увидели на Рождество. Пока миллионы англичан и американцев сидели на локдауне, певица Мадонна со своими детьми, юным бойфрендом и личным фотографом полетела в Африку. Пересадка у нее была в Лондоне. Внезапно выяснилось, что для людей уровня Мадонны в лондонских аэропортах действуют специальные "зеленые" коридоры. Никаких там тестов на коронавирус, никакой самоизоляции, знай башляй и лети куда хочешь. Забрав в Лондоне сына, певица на личном самолете полетела со всем семейством в Африку и там вояжировала по разным странам в свое удовольствие, совершенно не парясь на тему "углеродного следа" и прочих глупостей. Сегодня ведущие мировые СМИ открытым текстом призывают читателей сократить потребление и осознать, что турпоездки и говяжьи стейки — это "роскошь и ответственность". Похоже, что многие держатели мировых богатств планируют большой грабеж подведомственного населения с помощью искусственного взвинчивания цен. Интересно, что еще двенадцать лет назад эту повестку — "богатые страны должны сократить потребление" — озвучивала известная деятельница администрации Обамы, эколог и социалистка Кэрол Браунер. На тот момент она была женой Майка Подхорзера — того самого серого кардинала, который только что привел к власти в США Джо Байдена. То есть глобалистские элиты уже тогда планировали перевести "золотой миллиард" в режим военного времени. Конечно, народные массы могут и взбунтоваться против такого положения дел. Однако может оказаться, что бунтовать будет некому. Драйвером экономики будущего официально объявлены медицина и фармацевтика. Это значит, что на жителях Запада будут нон-стоп испытываться разные вирусы, вакцины, лекарства — фейковые и нет. Единственный сектор, где, согласно Клаусу Швабу, запланирован рост числа рабочих мест, — это уход за больными. Такое впечатление, что после "перезагрузки" половина населения развитых стран будет болеть, а половина — за ними ухаживать. Бигфарма в этих предлагаемых обстоятельствах натурально расцветет. А психология вечно больного как нельзя лучше ляжет на душу современного европейца, вконец замордованного политкорректностью и привыкшего добиваться своего исключительно нытьем, жалобами и обидками. Вишенкой на торте станет беспощадный секспросвет и жесточайшая цензура. Они невротизируют население до такой степени, что оно и думать забудет про радости плоти и деторождение. Наконец-то глобалистские элиты смогут существенно сократить число хомо сапиенсов, освободив очистившуюся планету для антилоп, бабочек и дельфинов. Если европейские власти будут вести себя так же беспринципно и безвольно, как сегодня, то американские корпорации действительно попытаются выстроить свою диктатуру в Старом и Новом Свете, загнав туда сотни миллионов людей и сознательно их разоряя. Что ж поделаешь, колонии кончились, приходится грабить и утилизировать собственное население. Весь маховик ограбления будут раскручивать под лозунгами борьбы с глобальным потеплением. А главным виновником этого мифического "изменения климата" будет назначена — угадайте с трех раз! — ну да, конечно же, Россия. И тем не менее наша страна не сможет остаться в стороне от трендов "Великой перезагрузки". Да что Россия, первая экономика мира — Китай — и то уже подстраивается под новую реальность. И дело тут совсем не в коварных глобалистских элитах. С этим дивным новым миром придется торговать и как-то пытаться вести дела. Тамошние подходы будут небескорыстно популяризироваться и в России. Уже сегодня встроенные в мировую экономику наши производители не могут не видеть, как дорожает буквально все. И вот уже у нас то призывают поднять цены на говядину, то ввести акцизы на сладости. Цены на бытовую технику растут опережающими темпами. Безумно подорожали лекарства. Хорошо бы за всем этим приглядел "товарищ правительство" — а то как бы отечественные капиталисты не принялись разорять конечных потребителей под предлогом того, что это, мол, мировой тренд. Отгораживаться железным занавесом от той антиутопии, которую планируют давосские мудрецы, тоже не стоит. Кое-что полезное в их дискурсе есть, и это надо суметь применить для блага россиян. Экономить воду, заботиться о сохранении вымирающих видов, спасать от вырубки леса и грамотно утилизировать мусор — все это, несомненно, благородные и правильные задачи. Упор на человеческое развитие тоже можно использовать в своих целях. Он помог бы исправить давний перекос нашей жизни в сторону беспощадной экономики или, вернее, economics. Шваба стоит поймать на слове — текущую конъюнктуру действительно стоит использовать для совершенствования каждого человека. Только человек должен не ютиться при этом в хостеле и есть соевое мясо, а жить в собственном доме и наслаждаться растущим уровнем жизни. "Турецкий" цугцванг для США Надо предложить свою картину будущего и выстраивать ее не менее активно и увлеченно, чем западные партнеры. "Захват воображения человечества" — интересная тема, если ее правильно перехватить. Если русские ученые, программисты, инженеры человеческих душ сумеют взять все полезное из современных технологий — в том числе и технологий обработки общественного сознания, — то Россия действительно сможет предложить "перезагруженному" миру много хорошего. И это будет не только нормальная еда, любящая семья, здоровый образ жизни и сверхсовременные технологии — даже наши западные партнеры признают, что Россия сегодня входит в число мировых лидеров по высокотехнологичным стартапам. Это прежде всего будет свобода — самый дефицитный товар в западной реальности. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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