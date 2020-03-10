Что нам делать с этой нефтью? • 190 • Аналитика

Это хуже, чем преступление. Это ошибка

Этот короткий комментарий написан ещё до рассвета. Торги начнутся в 10:00 по Москве. Ни один из аналитиков сейчас не сделает сколько-нибудь позитивного прогноза. Но мы позволим себе заявить следующее: серьёзных оснований для паники нет. Даже для биржевой паники.



Да, биржи реагируют на разные конъюнктурные штучки и быстрее, и острее всего. Но почему вслед за биржами обычно трясёт и нефть? В нефтетрейдеры обычно идут люди с чуть более устойчивой психикой, чем у биржевых и валютных спекулянтов. Однако они люди зависимые и не могут не обращать внимания на то, что творится на биржах, и что творят регуляторы.









К счастью, у последних, то есть у руководства нашего Центробанка и других ответственных чиновников накануне был выходной день, что не позволило им тут же сыграть с ключевой ставкой. Её повышение именно сейчас более чем вероятно, хотя есть большие сомнения, что оно так уж необходимо. Зато уже озвучена информация с валютной биржи, которая торопливо подняла верхние границы торговых коридоров для доллара и евро.



Даже конкретные цифры названы: граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951; евро — с 79,625 до 87,3131 рубля. А ведь цены на нефть после обрушения накануне уже потихоньку поползли вверх. Кто-то всего за сутки успел заработать на падении и последующей коррекции миллионы, а быть может, и миллиарды. Ну а незадачливый обитатель Белого дома Дональд Трамп явно поторопился заявить о том, что низкие цены на нефть выгодны всей мировой экономике.



Впрочем, по большому счёту, нам бы с Эр-Риядом как-то договориться и нам сейчас должно быть вовсе не до Трампа. Харизматичный и многим даже симпатичный (поскольку вменяемый) американский лидер сейчас здорово рискует, поскольку может в одночасье лишиться поддержки нефтяного лобби, по крайней мере, той его части, которая всё ещё симпатизирует республиканцам.



Надо помнить, что американские нефтяники, которые обычно вкладываются и в республиканцев, и в демократов, следуя священным принципам диверсификации, всё ещё рассчитывают на продолжение глобального проекта «сланцевая нефть». С котировками на уровне 30-40 долларов за баррель этот проект может и провалиться, а это уже будет стоить Трампу президентского кресла.



И тут, простите за не совсем уместную сентенцию, даже поездка в Москву на парад Победы американского президента не спасёт. Впрочем, тогда 9 мая действительно можно рассчитывать на приезд в Москву этого престарелого плейбоя от политики: терять-то ему будет уже нечего!





Вернёмся, однако, к нефти. По поводу наметившегося утром небольшого роста котировок эксперты высказываться ещё не спешат. Рост этот небольшой только по сравнению с масштабами падения, которое ему предшествовало – около 7 процентов. Скорее всего, речь пока действительно идёт всего лишь о коррекции, так как нет серьёзных причин для возвращения на прежние рубежи.



Трудно сказать, есть ли у биржевиков некая инсайдерская информация о секретных телефонных переговорах по линии Москва – Эр-Рияд, или же это реакция на серию заявлений, сделанных российским министром энергетики. Александр Новак не устаёт повторять, что Москва не готова мириться с откровенным давлением со стороны ОПЕК, но всегда готова к конструктивному диалогу.



Похоже, абсолютно все понимают, что развод России с ОПЕК, случившийся в Вене, по определению не может быть окончательным. После Вены объявлено, что даже старые договорённости в рамках сделок ОПЕК+ больше не действуют. Но вряд ли кто-то из нефтедобывающих стран решится тут же и в полной мере воспользоваться ситуацией и залить рынок своей дешёвой нефтью. Лишь бы захватить ниши на рынке. Саудовская Аравия, впрочем, попыталась проделать именно это, но в ответ получила от биржевиков падение котировок Saudi Aramco сразу на 10 с лишним процентов.



Мы не пойдём другим путём

У России нефти много. Если судить по жёсткому разводу с ОПЕК, то слишком много. Настолько много, что Россия уже не в силах идти на новое масштабное сокращение объёмов добычи.



Данных о том, что нефтехранилища переполнены, пока не поступало, хотя скорее всего, дело обстоит именно так. Со сбытом внутри страны тоже есть большие проблемы, поскольку почти по всей России неожиданно случилась слишком тёплая зима.



Из-за падения цен на нефть мы в эти дни с тревогой ждём такого же падения национальной валюты и связанного с ним инфляционного давления. Как действовать и стоит ли вообще торопиться в такой ситуации? Как обычно, ответ знают наши финансовые власти. У них, похоже, давно заготовлен ответ на вечный вопрос: что делать?







Вы думаете, они пойдут на то, чтобы реально распечатать резервные фонды? Ни в коем случае, только если для вида. А ведь наших резервов, даже при нефти дешевле 30 долларов за баррель, может хватить на 6-7, а то и на все 10 лет. И это — если совсем не работать, хотя Советский Союз до Хрущёва и Брежнева как-то ухитрялся существовать без нефтяного экспорта, исключительно на внутреннем спросе, да ещё и страны народной демократии при этом подкармливал.





Ну а антикризисные миллиарды, если кому-то и дадут, то, разумеется, олигархам, как это уже было на рубеже 2008 и 2009 годов или после «крымской весны». Публике же будет представлен какой-нибудь эпический антикризисный план с окончательным зажатием денежного предложения. В условиях, когда падение цен затронуло не всё, а только нефть и родной рубль, а стране реально грозит бюджетный дефицит и девальвация, — это стратегическое решение, которое можно считать верным только с точки зрения людоедских либеральных экономических теорий.



Цены на внутреннем рынке зажать можно только одним способом: полностью прекратить хождение денег. Да, за счёт сжатия денежной массы проще всего бороться с инфляцией, но ведь если у людей вообще не будет денег, то инфляция тут же превратится в нуль. Абсолютный нуль вроде физического – минус 273 градуса по Цельсию.



Но всё дело в том, что именно такого рода ошибки, которые, к сожалению, нельзя сразу официально обозначить как то, что хуже преступления, позволяют перевалить все проблемы с больной головы на здоровую. То есть с разбухших бюджетных и личных счетов, а ещё с чиновных портфелей на плечи простых граждан.



С очередным падением рубля, на которое нам не просто намекают, а прямо о нём предупреждают, подавляющему большинству россиян светит малоприятная перспектива обнищания ещё процентов на 10-15, а то и больше.



Однако при ставке на внутренний оборот многих негативных последствий довольно просто избежать. Путём субсидий из тех же безмерных резервов в адрес отечественных производителей, за счёт масштабного льготного кредитования, когда ключевую ставку не повышают, а снижают. Как это, кстати, незамедлительно проделала ФРС США.



Уже сейчас многие эксперты предупреждают: резкое подорожание доллара и евро и ослабление рубля в первую очередь отразится на ценах на импортные товары, автомобили, технику, одежду и обувь и даже что-то к столу. Станут дороже и заграничные поездки, но всё это вовсе не повод для паники. Пусть паникуют биржевики — они своё всегда успеют отыграть. Этот короткий комментарий написан ещё до рассвета. Торги начнутся в 10:00 по Москве. Ни один из аналитиков сейчас не сделает сколько-нибудь позитивного прогноза. Но мы позволим себе заявить следующее: серьёзных оснований для паники нет. Даже для биржевой паники.Да, биржи реагируют на разные конъюнктурные штучки и быстрее, и острее всего. Но почему вслед за биржами обычно трясёт и нефть? В нефтетрейдеры обычно идут люди с чуть более устойчивой психикой, чем у биржевых и валютных спекулянтов. Однако они люди зависимые и не могут не обращать внимания на то, что творится на биржах, и что творят регуляторы.К счастью, у последних, то есть у руководства нашего Центробанка и других ответственных чиновников накануне был выходной день, что не позволило им тут же сыграть с ключевой ставкой. Её повышение именно сейчас более чем вероятно, хотя есть большие сомнения, что оно так уж необходимо. Зато уже озвучена информация с валютной биржи, которая торопливо подняла верхние границы торговых коридоров для доллара и евро.Даже конкретные цифры названы: граница доллара установлена в значениях от 70,455 рубля до 76,3951; евро — с 79,625 до 87,3131 рубля. А ведь цены на нефть после обрушения накануне уже потихоньку поползли вверх. Кто-то всего за сутки успел заработать на падении и последующей коррекции миллионы, а быть может, и миллиарды. Ну а незадачливый обитатель Белого дома Дональд Трамп явно поторопился заявить о том, что низкие цены на нефть выгодны всей мировой экономике.Впрочем, по большому счёту, нам бы с Эр-Риядом как-то договориться и нам сейчас должно быть вовсе не до Трампа. Харизматичный и многим даже симпатичный (поскольку вменяемый) американский лидер сейчас здорово рискует, поскольку может в одночасье лишиться поддержки нефтяного лобби, по крайней мере, той его части, которая всё ещё симпатизирует республиканцам.Надо помнить, что американские нефтяники, которые обычно вкладываются и в республиканцев, и в демократов, следуя священным принципам диверсификации, всё ещё рассчитывают на продолжение глобального проекта «сланцевая нефть». С котировками на уровне 30-40 долларов за баррель этот проект может и провалиться, а это уже будет стоить Трампу президентского кресла.И тут, простите за не совсем уместную сентенцию, даже поездка в Москву на парад Победы американского президента не спасёт. Впрочем, тогда 9 мая действительно можно рассчитывать на приезд в Москву этого престарелого плейбоя от политики: терять-то ему будет уже нечего!Вернёмся, однако, к нефти. По поводу наметившегося утром небольшого роста котировок эксперты высказываться ещё не спешат. Рост этот небольшой только по сравнению с масштабами падения, которое ему предшествовало – около 7 процентов. Скорее всего, речь пока действительно идёт всего лишь о коррекции, так как нет серьёзных причин для возвращения на прежние рубежи.Трудно сказать, есть ли у биржевиков некая инсайдерская информация о секретных телефонных переговорах по линии Москва – Эр-Рияд, или же это реакция на серию заявлений, сделанных российским министром энергетики. Александр Новак не устаёт повторять, что Москва не готова мириться с откровенным давлением со стороны ОПЕК, но всегда готова к конструктивному диалогу.Похоже, абсолютно все понимают, что развод России с ОПЕК, случившийся в Вене, по определению не может быть окончательным. После Вены объявлено, что даже старые договорённости в рамках сделок ОПЕК+ больше не действуют. Но вряд ли кто-то из нефтедобывающих стран решится тут же и в полной мере воспользоваться ситуацией и залить рынок своей дешёвой нефтью. Лишь бы захватить ниши на рынке. Саудовская Аравия, впрочем, попыталась проделать именно это, но в ответ получила от биржевиков падение котировок Saudi Aramco сразу на 10 с лишним процентов.У России нефти много. Если судить по жёсткому разводу с ОПЕК, то слишком много. Настолько много, что Россия уже не в силах идти на новое масштабное сокращение объёмов добычи.Данных о том, что нефтехранилища переполнены, пока не поступало, хотя скорее всего, дело обстоит именно так. Со сбытом внутри страны тоже есть большие проблемы, поскольку почти по всей России неожиданно случилась слишком тёплая зима.Из-за падения цен на нефть мы в эти дни с тревогой ждём такого же падения национальной валюты и связанного с ним инфляционного давления. Как действовать и стоит ли вообще торопиться в такой ситуации? Как обычно, ответ знают наши финансовые власти. У них, похоже, давно заготовлен ответ на вечный вопрос: что делать?Вы думаете, они пойдут на то, чтобы реально распечатать резервные фонды? Ни в коем случае, только если для вида. А ведь наших резервов, даже при нефти дешевле 30 долларов за баррель, может хватить на 6-7, а то и на все 10 лет. И это — если совсем не работать, хотя Советский Союз до Хрущёва и Брежнева как-то ухитрялся существовать без нефтяного экспорта, исключительно на внутреннем спросе, да ещё и страны народной демократии при этом подкармливал.Ну а антикризисные миллиарды, если кому-то и дадут, то, разумеется, олигархам, как это уже было на рубеже 2008 и 2009 годов или после «крымской весны». Публике же будет представлен какой-нибудь эпический антикризисный план с окончательным зажатием денежного предложения. В условиях, когда падение цен затронуло не всё, а только нефть и родной рубль, а стране реально грозит бюджетный дефицит и девальвация, — это стратегическое решение, которое можно считать верным только с точки зрения людоедских либеральных экономических теорий.Цены на внутреннем рынке зажать можно только одним способом: полностью прекратить хождение денег. Да, за счёт сжатия денежной массы проще всего бороться с инфляцией, но ведь если у людей вообще не будет денег, то инфляция тут же превратится в нуль. Абсолютный нуль вроде физического – минус 273 градуса по Цельсию.Но всё дело в том, что именно такого рода ошибки, которые, к сожалению, нельзя сразу официально обозначить как то, что хуже преступления, позволяют перевалить все проблемы с больной головы на здоровую. То есть с разбухших бюджетных и личных счетов, а ещё с чиновных портфелей на плечи простых граждан.С очередным падением рубля, на которое нам не просто намекают, а прямо о нём предупреждают, подавляющему большинству россиян светит малоприятная перспектива обнищания ещё процентов на 10-15, а то и больше.Однако при ставке на внутренний оборот многих негативных последствий довольно просто избежать. Путём субсидий из тех же безмерных резервов в адрес отечественных производителей, за счёт масштабного льготного кредитования, когда ключевую ставку не повышают, а снижают. Как это, кстати, незамедлительно проделала ФРС США.Уже сейчас многие эксперты предупреждают: резкое подорожание доллара и евро и ослабление рубля в первую очередь отразится на ценах на импортные товары, автомобили, технику, одежду и обувь и даже что-то к столу. Станут дороже и заграничные поездки, но всё это вовсе не повод для паники. Пусть паникуют биржевики — они своё всегда успеют отыграть. Алексей Подымов, Анатолий Иванов, д.э.н., профессор Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





190 Источник Похожие новости Суд по сбитому "Боингу": виновные уже назначены Дайте газ, не то уйдём на Запад Алексей Мозговой спустя пять лет: бандит, убийца, грабитель Колыбель гигантов Отдых на асфальте: планета теряет песчаные пляжи Суперзвезда против интернет-мема: 5 раундов Чака Норриса Новости партнеров