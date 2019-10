Что на уме, то и на языке: Самые забавные оговорки Дональда Трампа

Автор:

Курганов Дмитрий

Придумал Зеленскому новую должность

Президент США Дональд Трамп продолжает удивлять мировую общественность своими ошибками на публике. На этот раз он умудрился назвать украинского коллегу Владимира Зеленского президентом России. Сначала на эту оговорку обратили внимание американские журналисты, а потом она подтвердилась, когда Белый дом опубликовал стенограмму выступления Трампа.

Отвечая на вопрос представителей СМИ про расследование Конгрессом дела о его импичменте, американский лидер сначала бросился с нападками на главу спецкомитета по разведке Палаты представителей, инициировавшего разбирательство демократа Адама Шиффа, назвав его коррумпированным политиком и осведомителем. Следом Трамп похвалил Зеленского за то, что тот выступил с заявлением, в котором подтвердил — никакого давления на него глава Белого дома не оказывал.

Президент США отметил, что разрушил планы Шиффа, опубликовав стенограмму разговора, и добавил, что ему «помог и русский, как вы знаете — новый президент России». Очевидно, что Трамп имел в виду совсем не Владимира Путина. Может, сказалось то, что имена у них одинаковые? Или хозяин Овального кабинета слишком часто думает о главе Кремля?

Безусловно, часть скандальных ситуаций, в которые попадает президент-миллиардер, — это незыблемая составляющая его имиджа, формировавшегося на протяжении многих лет. Однако были в «репертуаре» Дональда Трампа и такие ошибки, которых он сам явно не желал.

Истребитель из компьютерной игры

В январе 2018 года глава Белого дома встречался в Вашингтоне с главой норвежского правительства Эрной Сульберг. В ходе двусторонних переговоров он поведал, что США продали Норвегии истребители F-52 и F-35 на сумму 10 миллиардов долларов. Всё бы ничего, но первого самолёта в реальности не существует — только в популярной компьютерной игре Call of Duty. Судя по всему, Трамп ошибся при прочтении текста с листа, где было указано, что Вашингтон поставил Осло 52 истребителя F-35.

Разумеется, пользователи соцсетей не могли пройти мимо этой оплошности американского президента, предложив несколько вариантов, как мог бы выглядеть такой самолёт.

Trump just said we are selling F-52s to Norway. Here's an exclusive look at this new exciting aircraft. #f52 #stablegenius pic.twitter.com/OsN6kXNyar — Liddle’ unbalanced (@unfairunbalancd) January 10, 2018

The F-52's capabilities look really impressive pic.twitter.com/WI2DzIaQwt — Alexander Clarkson (@APHClarkson) January 10, 2018

Кстати, интернет-пользователи вспомнили об этом случае двухгодичной давности в связи с операцией по «ликвидации» лидера «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещено в России) Абу Бакра аль-Багдади, задавшись вопросом, не использовал ли Трамп F-52 с этой целью.

Кокаин, какао… какая разница

В мае 2017 года на пресс-конференции после встречи с лидером Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом Трамп заявил, что необходимо бороться с выращиванием какао. Президент США сказал, что «возделывание какао и производство кокаина в Колумбии достигло рекордных масштабов» и американские власти хотят положить этому конец.

WATCH: Pres. Trump appears to refer to Colombia 'cocoa' production instead of 'coca', which is the plant cocaine is derived from pic.twitter.com/HJNeYxUlpB — CBS Los Angeles (@CBSLA) May 18, 2017

Тогда пользователи соцсетей в шутку испугались, что могут в ближайшем будущем остаться без шоколада. Другие комментаторы поразились, что Трамп даже прочитать с листа нормально не может.

Не те люди, не те страны

Несколькими месяцами ранее американский лидер умудрился перепутать председателя Евросовета Дональда Туска и главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, отвечая на вопросы немецкого издания Bild. По словам Трампа, у него состоялась содержательная беседа с Юнкером, однако позже выяснилось, что с ним он как раз не разговаривал, а звонил ему именно Туск.

Впрочем, путать людей для Трампа — обычное дело. Даже если речь идёт о собственной дочери. Тогда же, в январе 2017 года, он упомянул в своём твите жительницу Брайтона из Великобритании Иванку Мэджик, очевидно, имея в виду Иванку Трамп. В сообщении президент США по ошибке отметил аккаунт британки, которая наверняка сильно удивилась, узнав, что она, по его мнению, «великолепна» и обладает «прекрасным стилем и сильным характером».

А уже в августе глава Белого дома на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё искренне удивился, что журналистка задаёт ему уже второй вопрос. «Вы опять дадите ей слово?» — спросил он. Однако выяснилось, что ранее его спрашивала другая корреспондентка. Впрочем, «перепутанная» сотрудница СМИ восприняла ошибку Трампа с юмором, отметив, что в Финляндии много блондинок. Справедливости ради стоит отметить, что журналистки действительно похожи.

THIS. The Finnish journalists @potus had trouble telling apart. They are def. 2 diff. people. So glad I met @maria_annala + @vilenpaula. pic.twitter.com/gthZWwiiJa — Lisa Desjardins (@LisaDNews) August 28, 2017

В сентябре 2017 года Трамп выдумал новое государство на африканском континенте, выступая на Генассамблее ООН перед лидерами стран этого региона. Он отметил, что Гвинея и Нигерия сражались со вспышкой вируса Эбола, а система здравоохранения Намбии стала более самодостаточной. Сначала все гадали, какое именно государство имел в виду президент США. То ли Намибию, то ли Гамбию, то ли намекал на их скорое объединение. Прояснила ситуацию стенограмма его речи, опубликованная Белым домом, — там уже фигурировала именно Намибия.

Редко, но метко

Впрочем, в 2018-2019 годах явных оговорок в речах американского лидера стало меньше, тем не менее они всё же случались. Минувшей весной на пресс-конференции по итогам встречи с генсеком НАТО глава Белого дома несколько раз сказал «апельсины» (oranges) вместо «истоки» (origins), говоря о публикации доклада спецпрокурора Мюллера о якобы имевшей место связи Трампа с Россией и её влиянии на результаты президентских выборов в США. Президент пытался сказать, что хочет понять, кто стоит за всем этим, однако получилось, что он намерен выяснить «апельсины расследования».

Trump really struggles to say the word 'origin' pic.twitter.com/20SYaPcF1z — The Independent (@Independent) April 3, 2019

Широкую известность получила и оговорка Трампа на встрече консультативного совета по кадровой политике в марте, когда он заменил фамилию главы Apple Тима Кука на название корпорации. «Мы очень ценим это, Тим Эппл», — сказал тогда американский лидер. Администрация Белого дома, публикуя стенограмму мероприятия, попыталась исправить оплошность Трампа, представив, будто он имел в виду не фамилию, а место работы Тима Кука. Сам же глава корпорации воспринял оговорку с юмором, сменив в своём Twitter-аккаунте фамилию на логотип Apple.

Тим Кук. Фото: Jay Mallin/Globallookpress

В августе 2018 года в Politico вышел материал, в котором рассказывалось о проблемах Дональда Трампа с протоколом и географией. В частности, экс-сотрудник Совета национальной безопасности рассказал журналистам, что главу Белого дома неоднократно приходилось отговаривать от звонка в ту или иную страну, объясняя разницу в часовых поясах. Также издание вспомнило случай, когда Трамп назвал Непал «соском» (nipple), а Бутан — «кнопкой» (button). В США откровенные ляпы главы государства давно уже никого не удивляют, однако политики беспокоятся за имидж страны, которую представляет её президент.