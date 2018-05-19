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Что на самом деле Владимир Путин пообещал Ангеле Меркель по транзиту газа через Украину

19 мая 2018, 12:24  •  291 • В России

Умеет Владимир Владимирович одной фразой лишить остатков разума некоторые группы населения (и не только у нас в стране). Так, что они начинают истошно истерить, тем самым лишь усугубляя и углубляя эффект в их собственных глазах. И с фразой про будущее украинской газотранспортной системы при наличии «Северного потока-2» получилось точь-в-точь именно так.

- Путин слил! Меркель нагнула Путина! Вы слышали, что он сказал после переговоров? Что поставки по украинскому газопроводу продолжатся! А, значит, никакой «Северный поток-2» не нужен! Как и ваш Крымский мост! Путин слил!– если свести воедино, примерно так выглядят крики российских «всепролпральщиков», украинских переможцев, либеральной общественности и ультраватных ура-патриотов. Одни истерят от радости от якобы их сбывшихся «прогнозов», другие – от печали по поводу как бы случившегося «предательства»,третьи – в ненависти от отчаяния, когда голос разума организму уже не нужен. И для тех, и для других, и для третьих - состояние привычное. И привычно бездумное.

Но – давайте посмотрим, что же на самом деле сказал Владимир Владимирович на пресс-конференции с фрау Меркель после переговоров с нею, отвечая на вопрос о транзите газа через Украину.

- Хочу подчеркнуть, поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности, - это вот то, что он сказал дословно. И нет здесь никаких гарантий или обещаний, если проанализировать эту фразу.

Первое и главное условие на простой язык переводится так: «Если «Газпром» и «Нафтогаз» договорятся об объемах и условиях поставок, об объемах и условиях транзита». Может оказаться и так, что Украина сама откажется от транзита. ГТС – это вам не сарай в деревне, который построил, свалил туда нехитрый инвентарь садовый и забыл. Ее все время надо поддерживать в рабочем состоянии, поддерживать давление, осуществлять профилактику всяких там компрессорных станций, разного рода насосов и прочего оборудования. Словом тратить энергию и осуществлять расходы на поддержание системы в рабочем состоянии. При прокачке одного объема газа эта система рентабельна, при прокачке другого объема – убыточна. Но ее не выключишь, как лампочку в комнате, чтобы потом просто щелкнуть выключателем – да будет свет! Простите, газ.

То есть после ввода в эксплуатацию «Северного потока-2» объем газа, оставшийся для транзита в Европу через Украину, может делать транзит невыгодным для нее самой. А на повышение платы за транзит наша сторона вправе не соглашаться. Это, скажем так, помимо самого простого и примитивного варианта, когда одна сторона выдвинет заведомо неприемлемые условия по будущему контракту, который останется неподписанным. Нет контракта – нет тогда ни поставок, ни транзита.

Но есть и еще один нюанс. Ни для кого не секрет, что украинская ГТС, мягко говоря, далеко не в блестящем состоянии. Если пятнадцать лет назад речь шла о модернизации, для чего даже проговаривались варианты о создании концерна несколькими странами для этой цели и последующей совместной эксплуатации, то последние годы предел мечтаний украинских властей – просто-напросто отремонтировать газопровод. Естественно, за чужой счет и чужими силами. Но при этом все доходы от транзита оставить себе. Классический случай программы «Чтобы корова давала больше молока и меньше тратиться на ее корм, надо ее меньше больше доить и меньше кормить». Что закономерным исходом такой программной реформе будет финал, когда корова сдохнет, никто не думает.

Так и с трубой. Авария, прорыв, которые могут случиться в любую минуту, в зависимости от масштаба бедствия, лишат Россию даже технической возможности осуществлять транзит газа в Европу через Украину. Даже если все условия будут согласованы и подписаны. Кроме «экономической целесообразности», которую можно трактовать в очень широком смысле, есть и технические аспекты, могущие свести и ее на нет.

Но либеральные активисты, «свидомые переможцы» и ультраватные ура-патриоты не хотят ничего слышать, не желают думать и даже вспоминать. Например, то, что они все уже десятки раз кричали то же самое или нечто подобное по другим поводам. А потом даже не извинялись, когда реальность рушила их воздушные замки и ямы. Аквариумные рыбки в части памяти сто очков форы таким дадут. Потому что они даже не отряхивались, а моментально забывали свои несбывшиеся «прогнозы Апокалипсиса» и шли дальше к очередной придумке.

Можно было бы сказать, что единственное, что Путин «слил» - так это им мозги. В унитаз или еще куда. Но ведь и это они сделали сами.

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