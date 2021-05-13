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Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта

13 мая 2021, 00:05  •  28 • Политика
Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил с речью по поводу войны с Израилем. Журналист-международник Аббас Джума проанализировал речь главы Палестины и выделил главные тезисы.
Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с большой речью по поводу разгорающегося военного конфликта с Израилем. Его слова внимательно проанализировал журналист-международник Аббас Джума.
По его мнению, речь палестинского лидера можно свести к шести основным тезисам. Первое - это то, что палестинцы будут продолжать пользоваться своим правом на самооборону, пока не получат то, что хотят. Второе - палестинцам необходимо отбросить все разногласия, поскольку вопрос Иерусалима всех объединяет.
Третий тезис - палестинская молодёжь, находящаяся сейчас в Иерусалиме и его окрестностях, мужественно противостояла попыткам украсть их дома и напасть на их семьи. Четвёртое - Израиль практикует военные преступления и этнические чистки.
Пятый тезис заключается в том, что Иерусалим - столица вечного Государства Палестина, альтернативы этому неприемлемы.
Наш народ сказал своё слово, и мы с ним. Мы хотим будущего без агрессии и без поселений,
- приводит Аббас Джума шестой тезис.
Напомним, что обострение между израильтянами и палестинцами началось с того, что из Восточного Иерусалима попытались насильно выселить несколько арабских семей. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией. На это наложились ещё несколько конфликтов, и постепенно всё переросло в открытое военное противостояние и обмен ракетными ударами.

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