Что на самом деле сказал глава Палестины: Расшифровка эксперта

Палестинский лидер Махмуд Аббас выступил с речью по поводу войны с Израилем. Журналист-международник Аббас Джума проанализировал речь главы Палестины и выделил главные тезисы.

Президент Палестины Махмуд Аббас выступил с большой речью по поводу разгорающегося военного конфликта с Израилем. Его слова внимательно проанализировал журналист-международник Аббас Джума.

По его мнению, речь палестинского лидера можно свести к шести основным тезисам. Первое - это то, что палестинцы будут продолжать пользоваться своим правом на самооборону, пока не получат то, что хотят. Второе - палестинцам необходимо отбросить все разногласия, поскольку вопрос Иерусалима всех объединяет.

Третий тезис - палестинская молодёжь, находящаяся сейчас в Иерусалиме и его окрестностях, мужественно противостояла попыткам украсть их дома и напасть на их семьи. Четвёртое - Израиль практикует военные преступления и этнические чистки.

Пятый тезис заключается в том, что Иерусалим - столица вечного Государства Палестина, альтернативы этому неприемлемы.

Наш народ сказал своё слово, и мы с ним. Мы хотим будущего без агрессии и без поселений,

- приводит Аббас Джума шестой тезис.

Напомним, что обострение между израильтянами и палестинцами началось с того, что из Восточного Иерусалима попытались насильно выселить несколько арабских семей. Это привело к беспорядкам и столкновениям с полицией. На это наложились ещё несколько конфликтов, и постепенно всё переросло в открытое военное противостояние и обмен ракетными ударами.