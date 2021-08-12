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Что на самом деле Россия "секретно" экспортирует в Чехию? "Газ, пшеница, кукуруза... изотопы. Хопа!"

12 августа 2021, 20:50  •  185 • Политика
Сегодня в СМИ прошла новость, что в России резко вырос объём так называемого "секретного экспорта" за рубеж, и лидером по поставкам является, как ни странно, "недружественная" Чехия. Но что на самом деле русские могут поставлять в эту страну? У полковника Баранца есть несколько версий.
В том, что между Россией и Чехией, несмотря на дипломатический скандал и серьёзный надлом в отношениях, продолжается торговля, полковник в запасе Виктор Баранец не видит ничего удивительного. В беседе с Царьградом он указал на аналогичную ситуацию с Украиной: "Несмотря на то что Украина находится в состоянии войны, тем не менее российское горючее щедрым потоком идёт на Украину".
"Война войной, а бизнес бизнесом", - заметил Баранец. Тем не менее он сомневается в том, что опубликованная информация соответствует действительности:
Они говорят, что половина этой военной продукции засекречена и имеет свои шифры. Тогда возникает вопрос: ребята, какие же вы крутые, если вы совершенно засекреченную информацию, засекреченные виды оружия, боевой техники и боеприпасов… как вы это установили? Вот это вызывает подозрение.
Что касается продукции, которую Россия якобы рекордными объёмами поставляет в Чехию, то нет никаких доказательств того, что это пушки и ракеты, а не, например, растительное масло, уверен военный эксперт.
Они специально путают, для накаливания ситуации, пишут: "секретный экспорт вырос на 31 % за первое полугодие". И тут же признаются: ведь к этому секретному экспорту, оказывается, относится не только военная техника. Внимание: газ, пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечное масло, изотопы. Хопа!
По мнению Баранца, те, кто фабриковал этот сомнительный отчёт, даже не постарались узнать, какую долю из этого экспорта составляет продукция мирная, а какую - военная.
Баранец не исключает, что эту информацию об огромных поставках чего-то секретного чехам вбросили специально, как провокацию: "Ребята, а вы давайте это кушайте, раздавайте, обращайтесь к Путину, что такое творится: мы недружественную страну накачиваем боевой техникой".

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