Что на самом деле произошло между русскими и американцами в Сирии. Баранец о "лёгкой контузии"

Об инциденте на северо-востоке Сирии в четверг сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне газета Politico. Согласно этим утверждениям, четверо военнослужащих США пострадали. Соединённые Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии.

В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец рассказал, что произошло на самом деле. Но вначале он напомнил, что американцы находятся на территории Сирии без разрешения официального Дамаска. По его словам, это важно учитывать.

"Американцы не уходят из Сирии, они сели на самых жирных нефтяных полях страны, откуда высасывают чёрное золото". Они окружили эти территории и страшно нервно относятся к тому, когда кто-то вторгается в ту зону, которую они контролируют. И, естественно, вот эта нервность - она и вызвана тем, что они ставят преграды на пути и российского, и турецких патрулей. Что в данном случае произошло", - отметил Баранец.

Он подчеркнул, что российская сторона заранее уведомила американскую о прохождении военного патруля, сообщив и свой маршрут. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов в разговоре с председателем Объединённого комитета начальников штабов Марком Милли.

"Тем не менее американцы, даже получив это оповещение, заблокировали четырьмя внедорожниками движение нашего патруля. Водитель нашей бронемашины сигналами подал оповещение американцам о том, чтобы они сдвинулись с дороги и освободили её, но американцы этого не сделали, и водитель нашей машины, выполняя приказ командира, который должен быть выполнен, несмотря ни на что, протаранил этот американский внедорожник", - рассказал подробности Баранец.

После, по его словам, американцы попытались "раздуть кадило", сообщив о четырёх тяжелораненых военных, но потом стали "понижать температуру".

"Сказали, что военные получили лёгкую контузию. Потом ещё ниже - получили сотрясение мозга. В конце концов, последнее сообщение - военные получили лёгкое сотрясение мозга. Но это всяческие спекуляции, они совершенно понятны, это по-американски - раздувать кадило. После их заявлений представитель в Совете Безопасности ООН выступил, назвав поведение русских недопустимым. Но это американская терминология", - подчеркнул Баранец.