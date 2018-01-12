Что на самом деле представляет из себя украинский ОТРК Гром-2? • 107 • Аналитика



В своей статье я попытаюсь проанализировать все данные и ответить на ваши вопросы. К слову, за ходом разработки ракетного комплекса я слежу уже 3 года, мой блог в ЖЖ был одним из первых источников фотографий РДТТ в 2015 году. На сайте topwar уже есть несколько статей про "Гром", я ознакомился с каждой из них, именно это побудило меня написать свою, ибо ни одна из статей не передает полную информацию.









Первым делом я отвечу на самый главный вопрос.



Является ли ракета ОТРК "Гром-2" перепилом ракеты 9М79 ОТРК "Точка-У"?



Однозначно нет. Хотя самой ракеты ОТРК "Гром-2" еще не существует, РДТТ перспективной ракеты полностью отличается от РДТТ ракеты 9М79 "Точка-У". Украинская ракета не может быть перепилом, более того, 9М79 не может быть взята даже за основу. Почему?



Все очень просто. Смотрим спецификации РДТТ ракеты "Точка-У" :



Двигатель: Ракеты 9М79 / 9М79М "Точка" - РДТТ, однорежимный, топливный заряд - 9Х151, топливо - ДАП-15В - смесевое твердое топливо первого-второго поколения (судя по удельному импульсу). Состав: окислитель - перхлорат аммония, горючее - каучук с аллюминиевым порошком. Корпус двигателя выполнен из высоколегированной стали. Сопло двигателя выполнено с использованием силицилованного графита, кремния и вольфрама. Система воспламенения включает в себя два пиропатрона 15Х226 и воспламенитель 9Х249. Разработка заряда двигателя - НПО "Союз" (руководитель - академик Б.П.Жуков). Тяга двигателя - 9788 кг Масса двигателя - 926 кг Масса топлива - 790 кг Время работы двигателя - 18,4-28 сек. Давление в камере сгорания - 69 кг/кв.см Удельный импульс - 236 ед



Обратите внимание на вес. 926 кг. РДТТ ракеты "Точка-У" в несколько раз меньше РДТТ "Гром-2".

Вес двигателя "Гром-2" аж 3 тонны!







То что украинский РДТТ по габаритам на много крупнее "Точки" было видно еще с первых фотографий, но для некоторых психологически важно обвинить украинскую оборонку в "перепиле", это такой способ самоутешения. У них все развалено, ничего не могут.



Второй, даже более важный фактор это технология изготовления движка.

РДТТ ракеты 9М79 сделан из высоколегированной стали, РДТТ "Грома" выполнен по технологии "кокон" из композитных материалов (т.н композитной нитки). Движок наматывается из композитных материалов, техпроцесс полностью отличается от изготовления двигателя "Точки", более того, даже на современном российском "Искандер-М" корпус двигателя делают из металла, это следствие 90х, когда ради экономии средств и времени часто использовали компромиссные технические решения.



По сути можно сказать что у "Грома" банально более новая элементная база и технология изготовления.

Вот так выглядит материал из которого наматывают кокон корпуса РДТТ.







Может ли Украина разрабатывать систему наведения?



Появились спекуляции о том, что украина не может разработать систему управления/наведения ОТРК. Это вкорне не верно, на украине есть предприятия военно-космической отрасли которые специализируются именно на производстве отдельных компонентов систем наведения и самих систем.



В список таких предприятий входит "Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал""

"Арсенал" даже принимал участие в разработке СН ракеты ОТРК "Искандер" для ВС РФ. Ранние версии ракеты оснащены гирокомпасом украинского производства.







КПСП "Арсенал" специализируется на производстве гироскопов и прочих деталей СН.





Более детально на их официальном сайте : http://www.arsenalcdb.com.ua/index.php/ru/



"Хартрон-Аркос" разрабатывает системы наведения для космической сферы.

Именно данное предприятие ведет работы над системой наведения ОТРК "Гром-2", сомневаться в компетенции "Хартрона" не стоит.



Самое интересное это то что "Хартрон-Аркос" закупил западные гироскопы и прочие детали для СН ракеты, игнорируя украинские, производства того же "Арсенала". Что именно побудило их на использование импортных деталей, мне неизвестно.



Латвийское оборудование закупленное для СН ракеты.







Дальность поражения ОТРК



Официальные данные гласят о том, что ракета ОТРК "Гром-2" сможет поражать цели на дистанции до 280км. Однако если учитывать габариты РДТТ ракеты, сравнимые с ракетой "Искандер-М", можно сделать вывод что максимальная дальность поражения ракеты "Гром-2" сможет достигать 450-500км. Учитывая то, что комплекс разрабатывается на экспорт для КСА, дальность экспортной версии ограничена договором (максимальная 300 км). Вырисовывается аналогия с "Искандер-М" и "Искандер-Э".



Короче говоря, в случае закупки данных систем для ВСУ, ограничение действовать не будет и ракета сможет лететь на максимальную дальность.



Может ли украина освоить массовое производство



А вы подумайте. Основные заводы которые вовлечены в цепочку производства данного комплекса, это заводы-гиганты в своей сфере. "Южный машиностроительный" имеет огромные мощности, хотя завод в данный момент работает максимум на 20-30% выполняя западные заказы по производству ступеней РН "Antares", "Vega" и тд, а свои собственные ракеты не строит. В случае заказа они смогут "клепать" коконы РДТТ без проблем, масштабы совсем иные. Ах, Моська, знать она сильна ..!



"Павлоградский химический завод" аналогично является гигантом в своей сфере. После начала конфликта на Донбассе, их фактически завалили заказами. ПХЗ получил заказы на разработку топлива к двигателям РСЗО "Ольха", заказы на переснаряжение ракет комплексов ПВО и тд. Эта война серьезно подняла количество заказов завода, в годы незалежности они максимум утилизацией старья занимались. Поэтому директор ПХЗ Шиман активно продвигает различные ракетные технологии и пытается "впаривать" их МОУ.



Смогут ли ВСУ закупать данные комплексы



А что им собственно мешает? Благодаря финансированию КСА они провели НИОКР, налаживают производственную цепочку, по сути создали технологию по производству всех деталей ОТРК.

Даже если не примут версию которая пойдет на экспорт в КСА, смогут на ее основе сделать проект "под себя" с минимальными затратами средств. Однако не стоит ожидать того что МОУ сразу начнет закупать данные комплексы, копить деньги для ВСУ придется очень долго, даже для того что бы оснастить хотя бы одну ракетную бригаду (Предполагаемо - перевооружить 19 РБР с комплексов "Точка-У"), не говоря о создании новых бригад.

Это очень долгий и затратный процесс. На первом этапе могут купить немного парадных систем для внутреполитических "перемог", но что бы комплекс играл свою роль в военном плане, придется потратить очень много денег.





Подводя итоги



ОТРК "Гром-2" скорее всего закончат не ранее чем через 3-4 года (обещают 2), комплекс очень серьезный, не многие страны могут разрабатывать подобную технику. Даже "ракетный" Иран, например, кроме корявых копий советских ракет Scud почти ничего в этой сфере не выдает. РФ и Украина одни из немногих, способные создавать подобные системы. Разница лишь в том что у РФ есть деньги, а Украина нищая страна. Единственная причина по которой комплекс появился в металле, это финансирование КСА. Иначе его постигла бы участь предшественников, разработка которых начиналась еще в 90е. 300 млн долларов выделенных КСА на разработку все же не достаточно, скорее всего Киев попытается получить еще денег, показав КСА демонстраторы отдельных систем комплекса. Южноосетинский военторг для Донбасса. Привет от «Абхаза»!



Как видите, ни о каком "перепиле" речи не идет, все на уровне. Советскую школу ракетостроения не так просто убить. КБ "Южное" это большое предприятие где работает 5 500 человек, хотя по меркам СССР это и не много, но по современным меркам предприятие все еще остается флагманом в данной отрасли. Дела у "Южмаша" идут хуже КБ, но и там не критично, пока есть заказы от западных компаний. Разрыв кооперации с РФ сильно ударил по заводу, но не уничтожил его до конца, как говорили некоторые.



От автора



Данная статья является первой, которую я написал для сайта topwar. Прошу не сильно критиковать за ошибки, я не из России, возможно текст вышел корявый. Попытался максимально хорошо изложить все. Обратите внимание на вес. 926 кг. РДТТ ракеты "Точка-У" в несколько раз меньше РДТТ "Гром-2".Вес двигателя "Гром-2" аж 3 тонны!То что украинский РДТТ по габаритам на много крупнее "Точки" было видно еще с первых фотографий, но для некоторых психологически важно обвинить украинскую оборонку в "перепиле", это такой способ самоутешения. У них все развалено, ничего не могут.Второй, даже более важный фактор это технология изготовления движка.РДТТ ракеты 9М79 сделан из высоколегированной стали, РДТТ "Грома" выполнен по технологии "кокон" из композитных материалов (т.н композитной нитки). Движок наматывается из композитных материалов, техпроцесс полностью отличается от изготовления двигателя "Точки", более того, даже на современном российском "Искандер-М" корпус двигателя делают из металла, это следствие 90х, когда ради экономии средств и времени часто использовали компромиссные технические решения.По сути можно сказать что у "Грома" банально более новая элементная база и технология изготовления.Вот так выглядит материал из которого наматывают кокон корпуса РДТТ.Появились спекуляции о том, что украина не может разработать систему управления/наведения ОТРК. Это вкорне не верно, на украине есть предприятия военно-космической отрасли которые специализируются именно на производстве отдельных компонентов систем наведения и самих систем.В список таких предприятий входит "Казенное предприятие специального приборостроения "Арсенал"""Арсенал" даже принимал участие в разработке СН ракеты ОТРК "Искандер" для ВС РФ. Ранние версии ракеты оснащены гирокомпасом украинского производства.КПСП "Арсенал" специализируется на производстве гироскопов и прочих деталей СН.Более детально на их официальном сайте : http://www.arsenalcdb.com.ua/index.php/ru/"Хартрон-Аркос" разрабатывает системы наведения для космической сферы.Именно данное предприятие ведет работы над системой наведения ОТРК "Гром-2", сомневаться в компетенции "Хартрона" не стоит.Самое интересное это то что "Хартрон-Аркос" закупил западные гироскопы и прочие детали для СН ракеты, игнорируя украинские, производства того же "Арсенала". Что именно побудило их на использование импортных деталей, мне неизвестно.Латвийское оборудование закупленное для СН ракеты.Официальные данные гласят о том, что ракета ОТРК "Гром-2" сможет поражать цели на дистанции до 280км. Однако если учитывать габариты РДТТ ракеты, сравнимые с ракетой "Искандер-М", можно сделать вывод что максимальная дальность поражения ракеты "Гром-2" сможет достигать 450-500км. Учитывая то, что комплекс разрабатывается на экспорт для КСА, дальность экспортной версии ограничена договором (максимальная 300 км). Вырисовывается аналогия с "Искандер-М" и "Искандер-Э".Короче говоря, в случае закупки данных систем для ВСУ, ограничение действовать не будет и ракета сможет лететь на максимальную дальность.А вы подумайте. Основные заводы которые вовлечены в цепочку производства данного комплекса, это заводы-гиганты в своей сфере. "Южный машиностроительный" имеет огромные мощности, хотя завод в данный момент работает максимум на 20-30% выполняя западные заказы по производству ступеней РН "Antares", "Vega" и тд, а свои собственные ракеты не строит. В случае заказа они смогут "клепать" коконы РДТТ без проблем, масштабы совсем иные."Павлоградский химический завод" аналогично является гигантом в своей сфере. После начала конфликта на Донбассе, их фактически завалили заказами. ПХЗ получил заказы на разработку топлива к двигателям РСЗО "Ольха", заказы на переснаряжение ракет комплексов ПВО и тд. Эта война серьезно подняла количество заказов завода, в годы незалежности они максимум утилизацией старья занимались. Поэтому директор ПХЗ Шиман активно продвигает различные ракетные технологии и пытается "впаривать" их МОУ.А что им собственно мешает? Благодаря финансированию КСА они провели НИОКР, налаживают производственную цепочку, по сути создали технологию по производству всех деталей ОТРК.Даже если не примут версию которая пойдет на экспорт в КСА, смогут на ее основе сделать проект "под себя" с минимальными затратами средств. Однако не стоит ожидать того что МОУ сразу начнет закупать данные комплексы, копить деньги для ВСУ придется очень долго, даже для того что бы оснастить хотя бы одну ракетную бригаду (Предполагаемо - перевооружить 19 РБР с комплексов "Точка-У"), не говоря о создании новых бригад.Это очень долгий и затратный процесс. На первом этапе могут купить немного парадных систем для внутреполитических "перемог", но что бы комплекс играл свою роль в военном плане, придется потратить очень много денег.ОТРК "Гром-2" скорее всего закончат не ранее чем через 3-4 года (обещают 2), комплекс очень серьезный, не многие страны могут разрабатывать подобную технику. Даже "ракетный" Иран, например, кроме корявых копий советских ракет Scud почти ничего в этой сфере не выдает. РФ и Украина одни из немногих, способные создавать подобные системы. Разница лишь в том что у РФ есть деньги, а Украина нищая страна. Единственная причина по которой комплекс появился в металле, это финансирование КСА. Иначе его постигла бы участь предшественников, разработка которых начиналась еще в 90е. 300 млн долларов выделенных КСА на разработку все же не достаточно, скорее всего Киев попытается получить еще денег, показав КСА демонстраторы отдельных систем комплекса.Как видите, ни о каком "перепиле" речи не идет, все на уровне. Советскую школу ракетостроения не так просто убить. КБ "Южное" это большое предприятие где работает 5 500 человек, хотя по меркам СССР это и не много, но по современным меркам предприятие все еще остается флагманом в данной отрасли. Дела у "Южмаша" идут хуже КБ, но и там не критично, пока есть заказы от западных компаний. Разрыв кооперации с РФ сильно ударил по заводу, но не уничтожил его до конца, как говорили некоторые.Данная статья является первой, которую я написал для сайта topwar. Прошу не сильно критиковать за ошибки, я не из России, возможно текст вышел корявый. Попытался максимально хорошо изложить все. Автор: Equalized После того как КБ "Южное" опубликовало видео испытаний РДТТ перспективного ракетного комплекса "Гром-2", в интернете началось бурное обсуждение данной новости, появилось множество версий и спекуляций.В своей статье я попытаюсь проанализировать все данные и ответить на ваши вопросы. К слову, за ходом разработки ракетного комплекса я слежу уже 3 года, мой блог в ЖЖ был одним из первых источников фотографий РДТТ в 2015 году. На сайте topwar уже есть несколько статей про "Гром", я ознакомился с каждой из них, именно это побудило меня написать свою, ибо ни одна из статей не передает полную информацию.Первым делом я отвечу на самый главный вопрос.Однозначно нет. Хотя самой ракеты ОТРК "Гром-2" еще не существует, РДТТ перспективной ракеты полностью отличается от РДТТ ракеты 9М79 "Точка-У". Украинская ракета не может быть перепилом, более того, 9М79 не может быть взята даже за основу. Почему?Все очень просто. Смотрим спецификации РДТТ ракеты "Точка-У" : Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 107 Источник Похожие новости Кто и зачем подталкивает Венесуэлу к дефолту С Россией лучше торговать, чем воевать Кто стоит за атакой на авиабазу «Хмеймим»

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