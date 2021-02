Что на самом деле означает лозунг "Америка возвращается"

Идея о том, что блок западных стран под руководством США станет определять будущее планеты, становится всё более неправдоподобной.

"Америка возвращается", – выступая на 57-й ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, Джо Байден уже в который раз заявил об этом за своё недолгое президентство. Его чёткое декларативное предложение, конечно, требует расшифровки. Свою аудиторию, состоящую из европейских элит, он уверял: "Трамп ушёл и не вернётся в ближайшее время, поверьте мне".

Развивая этот основной тезис, Байден затронул в своей презентации совершенно предсказуемый круг тем и сделал совершенно предсказуемые выводы. Неоднократно настаивая на том, что история достигла "точки перелома", он одновременно повторил заявление, сделанное каждым президентом США со времён Гарри Трумэна (за исключением Трампа), что "партнёрство между Европой и Соединёнными Штатами" определит судьбу человечества. Как следствие, заявил он, это партнёрство "должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в XXI веке, как [оно] и было в XX веке".

Выражаясь иначе, по словам Байдена, евроцентрический геополитический порядок, возглавленный США, возникший сразу после окончания Второй мировой войны, остаётся неприкосновенным. То же самое относится и ко всем договорённостям, которые обсуждались, согласовывались и утверждались американской, канадской и европейской элитой в ходе предыдущих 56 Мюнхенских конференций по безопасности.

Едва замаскированная цель этих ежегодных паломничеств в Южную Баварию всегда заключалась в освящении существования так называемого североатлантического сообщества, известного как Запад. Самого Байдена, как участника прошлых Мюнхенских конференций, уговаривать не нужно. Если лозунг "Америка возвращается" (America is back) и есть естественный вывод, то он выражен во фразе "НАТО сейчас и навсегда" (NATO now and forever).

Конечно, Байден на самом деле не присутствовал на Мюнхенской конференции в этом году. Учитывая разрушительное воздействие коронавируса на различные государства ‑ члены НАТО, организаторы предусмотрительно решили провести мероприятие виртуально.

Тем не менее этот символизм было трудно не заметить: американцы и европейцы столкнулись с самой смертоносной угрозой, которую они знали со времён Второй мировой войны. Лидеры альянса, которые, как было заявлено, гарантируют взаимную безопасность, не смогли даже собраться в одной комнате. "Краеугольный камень" не имел отношения к непосредственной опасности.

Вместо того чтобы размышлять над обескураживающими последствиями этого факта, Байден направил внимание на что-то другое, сославшись на множество проблем безопасности, которые фигурируют в качестве стандартных тем для разговоров администрации.

Сначала было озвучено "долгосрочное стратегическое соревнование с Китаем", за которым последовали проблемы России и "глобальный экзистенциальный кризис" изменения климата. Контроль над вооружениями получил одобрение публики, как и императив борьбы с "дестабилизирующими действиями Ирана на Ближнем Востоке".

Байден также заверил, что на данный момент по крайней мере американские войска останутся в Германии. Это было самое близкое к тому "значительному заявлению", которое он обещал. В этот якобы поворотный момент лучшее, что смог придумать американский президент, – это поддержать военное присутствие, созданное семью десятилетиями ранее в ответ на условия, которых больше не существует.

Но на таких собраниях, как Мюнхенская конференция по безопасности, это квалифицируется как просвещённая государственная мудрость.

Собственная катастрофическая дестабилизирующая деятельность Вашингтона на Ближнем Востоке за последние два десятилетия осталась незамеченной. Точно так же предпринимались всё более отчаянные попытки США скрыть тот факт, что конфликт в Афганистане, единственная настоящая война за все время существования НАТО, заканчивается неудачей. Иммиграция – ещё одна горячая проблема как в Европе, так и в Западном полушарии – также ускользнула от внимания президента. Обзор соответствующего ландшафта Байденом был особенно избирательным.

Выступая перед внутренней аудиторией, Байден позиционирует себя как поборник "справедливости". Среди американских прогрессивных людей широко распространено мнение, что жертвы прошлой расистской политики заслуживают компенсации.

Обращаясь к наследникам империй, которые энергично эксплуатировали небелых подданных, пока это приносило прибыль, и даже сегодня изо всех сил пытаются ассимилировать ранее колонизированные народы, Байден ничего не сказал о компенсации. На Мюнхенской конференции по безопасности обсуждение империализма – будь то старомодный европейский или предпочитаемый американцами неформальный стиль подчинения народов – исключено.

Вместо этого преемник Дональда Трампа нашёл утешение в идеологии, сказав своим слушателям, что европейское "партнёрство Америки сохранялось и росло с годами, потому что оно коренится в богатстве наших общих демократических ценностей". Эти партнёрства "строятся на видении будущего, в котором важен каждый голос, где права всех защищены и соблюдается верховенство закона". Согласно Байдену, нынешний ключевой момент истории противопоставляет "тех, кто понимает важность демократии", тем, кто считает, что "автократия – лучший путь вперёд".

Но поскольку такие члены НАТО, как Польша, Венгрия и Турция, нередко проявляют нетерпимость и антилиберализм, схема "демократия против автократии" кажется в лучшем случае упрощённой.

Учитывая тот факт, что несколько лет назад американцы поставили нарциссического демагога во главе Белого дома и в ноябре прошлого года более 74 миллионов проголосовали за то, чтобы продлить его полномочия на второй срок, разумный человек может задаться вопросом о состоянии демократии в самих Соединённых Штатах.

Я надеюсь и молюсь, чтобы штурм Капитолия 6 января стал разовым событием. Но что если это предвестник будущих событий?

Если в стратегическом соперничестве Запада с Китайской Народной Республикой демократия противопоставляется автократии, неясно, будет ли успех на нашей стороне. Заверения 1990-х годов о том, что экономическое развитие Китая неизбежно приведёт к политической либерализации, не оправдались. В Пекине Коммунистическая партия сохраняет полный контроль, а абсолютная власть принадлежит президенту Си Цзиньпину.

Будущее, несомненно, преподнесёт сюрпризы. Тем не менее экономически выдающийся, технологически сложный и в военном отношении могущественный Китай, который упорно устойчив к западной демократии, является сюрпризом сам по себе.

Да, американская музыка, фильмы и видеоигры останутся популярными во всём мире в обозримом будущем. Студенты из-за рубежа продолжат стекаться в кампусы в Соединённых Штатах. Американский английский останется глобальным языком. Но идея о том, что блок западных стран под руководством США станет определять будущее планеты, становится всё более неправдоподобной.

Это та самая перспектива, которая должна всецело занимать умы американских политиков, которым необходимо рассмотреть возможность, что вместо стратегического соревнования с Китаем, может быть, имеет смысл вести переговоры об условиях взаимного сосуществования.

В этом отношении первым полезным шагом в будущем может быть отказ от участия в Мюнхенской конференции по безопасности, которая остаётся пережитком прошлого: может быть, на него приятно смотреть, но оно стало препятствием для трезвого мышления.

Автор: Эндрю Басевич – президент Института ответственного управления государством Куинси.

