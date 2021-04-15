Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми

Израильский политолог Яков Кедми раскрыл военную хитрость русских. На такое не способна ни одна армия мира. Что на самом деле испугало президента США Джо Байдена?

13 апреля Джо Байден инициировал разговор с Владимиром Путиным. Это вторая беседа, которая состоялась между лидерами двух стран после вступления в должность нового президента США.

Байден предложил коллеге из России в ближайшее время встретиться какой-либо нейтральной стране, чтобы обсудить весь спектр проблем, стоящих перед двумя самыми большими странами планеты.

Что на самом деле испугало Байдена, что он решился на переговоры лицом к лицу? На этот вопрос Яков Кедми попытался ответить во время стрима YouTube-канала "Политика сегодня: Россия США Украина".

Политолог признался: не знает, насколько осведомлены журналисты и обозреватели на Западе, но военные во всём мире прекрасно понимают, как сильна Россия.

"Когда Россия может перебросить несколько армий на расстояние пяти тысяч километров за несколько часов – это то, что сегодня ни одна армия в мире не может сделать. И действительно, к этому относятся серьёзно", - произнёс эксперт.

Он добавил, что эта переброска была совершена ещё в прошлом году. Когда американцы собирались вторгнуться в Ирак, они собирали войска полгода. Сейчас в НАТО заявляют: для того, чтобы полноценная группировка встала напротив армии России, нужен месяц с лишним. И это притом, что в Европе великолепные дороги, подчеркнул эксперт.

"Россия перебрасывала не по дорогам! То есть мобильность, стратегическая мобильность сухопутных войск России сегодня на самом высоком уровне. И это понимают", - добавил Яков Кедми.

По его словам, России даже не нужно 48 часов сосредотачивать войска, чтобы прибыть на границу с Польшей или Украиной.

"Она может сделать это быстрее. Когда надо, войска будут", - убеждён политолог.