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Что мы сможем построить вместо СССР

19 августа 2021, 09:35  •  454 • Аналитика
© РИА Новости / Алексей Федосеев
Тридцать лет назад мы потеряли страну. СССР был смертельно ранен в августовские дни 1991-го после провала попытки спасти его, предпринятой практически всем руководством страны, и похоронен в декабре того же года. Как и в 1917-м, когда смертельный выстрел прозвучал в феврале, а выстрел "Авроры" — в октябре, трагедия 91-го оказалась растянута на несколько месяцев, но все было решено в первые дни. Тогда, когда после "победы демократических сил над красно-коричневым путчем ГКЧП" была запрещена КПСС — не партия, а стержень всего государственного механизма СССР. Страна рухнула, но можно ли было ее спасти? И можно ли ее возродить?
Спасти было можно — возродить не получится. Неудача со спасением СССР навеки останется позорным пятном в нашей истории, но не для членов ГКЧП (а это и в самом деле было практически все советское руководство), а для всех, кто не оценил их отчаянную и запоздавшую попытку спасения гибнущего государства. Они ведь боролись не за власть компартии (к тому времени уже лишенную "руководящей и направляющей роли" в конституции) и даже не за социалистический социально-экономический строй (ведь необходимость его реформирования в сторону рыночной экономики признавалась уже большинством). Нет, они боролись за единое государство, за ту тысячелетнюю Россию, что была создана нашими предками, и за справедливый социально-экономический уклад, конечно, тоже.
Когда говорят, что СССР разрушила номенклатура, захотевшая разменять власть на собственность, в этом есть очень много несправедливого — и даже не потому, что высшая номенклатура оказалась после августа 1991 года в тюрьме, а ее второй эшелон (члены ЦК и министры) в подавляющем большинстве был отправлен в отставку. Самое главное — из первой тысячи высших советских чиновников практически никто не стал хозяином заводов-пароходов, не переквалифицировался в олигархи. "Комсомолец" Ходорковский — это десятый этаж советской номенклатуры. Да, некоторые партийные вожди советских республик стали президентами независимых государств, но они скорее воспользовались обстоятельствами и уж точно не были инициаторами распада единой страны.
Еще в середине 80-х СССР был обречен, но не на распад, а на реформы, серьезные и долгосрочные. И именно неудачные и непродуманные преобразования Горбачева (ставшие производным от его личных качеств) послужили причиной гибели страны — человеческий фактор сыграл свою решающую роль. Горбачев боролся за власть с сопротивлявшимся госаппаратом (ему казалось, что номенклатура выступает против реформ, а она лишь сопротивлялась умножаемому им хаосу), а когда за нее стал биться еще и Ельцин, ситуация пошла вразнос.
Существовавшие у СССР болячки и проблемы, как и внешнее влияние, сыграли, конечно, свою роль в гибели страны, но лишь потому, что у руля ее находился человек, вопиюще не соответствующий занимаемому посту и вызовам времени. Михаил Горбачев не желал стране зла, он ощущал себя великим реформатором, но всеми своими действиями, как и неумением и нежеланием брать на себя ответственность, лишь умножал противоречия и вел страну к гибели. Даже провал ГКЧП, этой последней попытки спасти единое государство (предпринятой накануне подписания нового, по сути, конфедеративного договора), — это во многом его заслуга, ведь ставшая роковой робость и нерешительность руководства ГКЧП связана как раз с тем, что они получили косвенное одобрение на свой "путч" именно от Горбачева и все время оглядывались на него. Генсек попытался обмануть всех — и в итоге проиграл и власть, и страну.
Почему крах Союза до сих пор не стал для нас просто частью истории? Потому что это не только геополитическая катастрофа столетия, но и национальная катастрофа, к тому же вторая для России в XX веке. Мы одновременно потеряли и территории, и социально-экономический строй, и внешнее влияние, и немалую часть элиты — от такого удара оправиться было очень тяжело.
Все наши дальнейшие проблемы, и внутренние, и внешние, — порождение крушения СССР. Да и не отделить одно от другого, Украина ведь на самом деле не внешняя проблема, а внутренняя. Перекосы социально-экономического уклада, рост неравенства и нехватка социальной справедливости — это все не просто наследие 90-х, это последствия искусственно вызванного краха СССР.
Искусственно — не значит нарочно: ни Горбачев, ни Ельцин не хотели гибели страны, что не снимает с них исторической ответственности. СССР действительно мог бы сохраниться до сих пор, если бы был грамотно реформирован. Принято сетовать на то, что у нас не оказалось своего Дэн Сяопина, — да, это так, но не надо забывать, что до появления на вершине власти Дэна Китай прошел почти полуторавековой период национального унижения, гражданской войны, иностранной оккупации и смуты. Гибель СССР, кстати, косвенно помогла успеху китайских реформ: КПК очень внимательно изучает неудачный опыт нашей перестройки.
Учимся на ее ошибках и мы, и, хотя нам никогда не узнать, каким бы был реформированный СССР, мы должны сделать все возможное, чтобы устранить, смягчить, исправить те или иные последствия его крушения.
Не восстановить СССР — а достроить, расширить и укрепить Евразийский союз.
Не восстановить КПСС — а сформировать национально ориентированную, национально мыслящую элиту (в нормальном, а не гламурно-потребительском понимании этого термина), обеспечить условия для ее воспроизводства и обновления.
Не вернуть социализм — а сформулировать и построить справедливый социально-экономический уклад, отвечающий представлениям нашего народа о добре и зле, его традициям, вере и идеалам.
Не стремиться контролировать полмира, направляя на ВПК четверть национального продукта, — а грамотно использовать выгодный момент для восстановления глобальных позиций, неотступно отстаивать наши стратегические геополитические интересы, став незаменимым соавтором и инициатором нового миропорядка.
СССР стал частью нашей истории — великой частью, рожденной в крови смуты и Гражданской войны и так обидно, бездумно потерянной нами. Но вечная Россия жива — и, значит, только от нас зависит, чтобы, кроме грандиозного прошлого, у нее было не менее славное будущее.

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