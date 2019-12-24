Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны?

Автор:

Цыганов Александр

В НАТО вовсю примеряют военные одёжки. Не то чтобы они там до этого ходили без униформы, если кто военный. Но то — обычное, повседневное обмундирование. А вот в последнее время всё больше скапливается черт и чёрточек, вместе складывающихся в боевой раскрас на лице альянса. И всё, что к тому прилагается: полевая форма одежды, снаряжённое оружие, «поднятые» карты, планы действий, расписанные в приказах. Не хватает только главного приказа — начинать.

Война или предвойна?

Повторим то, что говор илось не раз за эти дни после выступления начальника Генерального штаба ВС России Валерия Герасимова с предупреждением о подготовке НАТО «к крупномасштабному конфликту». Понятно, что с Россией. Не с США же.

Стоит повторить также и сказанное по этому поводу серьёзными военными обозревателями: у начальников генеральных штабов не та должность, чтобы без повода разбрасываться подобными словами. Да ещё в речи перед иностранными военными атташе.

А это значит, что подготовка НАТО к войне с Россией достигла такой степени, что тревогу поднимают уже не досужие блогеры, не вопливые кумушки телевизионных политических базаров и даже не политики как таковые, а военные, обычно хорошо понимающие свою роль в замыслах политических деятелей.

И это, в свою очередь, значит, что да, политика НАТО и — шире — Запада дошла до конца клаузевицевой линейки. Когда она уже требует продолжения военными средствами.

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов. Фото: MOD Russia / Globallookpress

Так что ситуация достаточно серьёзна. О чём и предупредил Валерий Герасимов.

Но! Есть одно «но». Война требует повода. Казуса, понимаете ли, белли. Без него начинать боевые действия — нести большие репутационные риски. В особо запущенных случаях — воплощающиеся в виде последнего костерка во дворе Рейхсканцелярии или пеньковой верёвки в Нюрнберге. Это на Западе прекрасно помнят. Особенно при взгляде на русского солдата. У немок опять же истерика…

И вот в сегодняшней предвоенной ситуации казусом белли Запад назначил нападение России на страны Прибалтики. К которому она якобы так рвётся, что только совокупная мощь НАТО напряжением всех своих сил удерживает хлипкий забор их границ от сотрясающего его русского медведя. По крайней мере, именно такая мотивация для НАТО кочует из одних аналитических докладов в другие и из политических инвектив в медийные истерики.

Вот только на деле всё никак не разорвёт трёх невинных балтийских барышень ярый русский зверь. Даже коготка своего загнутого сквозь забор не запускает! Вот и застыла предвоенная ситуация на стадии пропагандистских воплей. Никак в войну не перерастая. Не даёт повода медведь проклятый!

Будет ли война?

Собственно, в этом и состоит весь забавный для взгляда сверху цимес ситуации. Чтобы принудить поднимающуюся Россию к покорности и послушанию, необходимо наказать её силой Запада. И НАТО в частности. Но чтобы наказать, надо эту силу показать. И главное, что есть она, эта сила! И действительно превосходящая русскую в военном отношении в разы, а в экономическом — в десятки раз! А вот показать и не получается. Без риска всеобщего Армагеддона. То есть не получается показать её ограниченно, но убедительно. Где-то на локальном ТВД, где не будут особенно затронуты жизненные интересы русского, но где можно его обильно и показательно отодрать крапивой в локальной военной операции.

Нет, другой вопрос, конечно, чем заняты мозги западных политических стратегов, если они подобную идею не смогли реализовать даже в отсталом Афганистане. Через 18 лет войны добиться там лишь того, что местные старейшины разрешают врагу «Талибану» (террористическая организация, запрещена в РФ) согласиться на прекращение огня с американцами, и после этого наскакивать на Русь… Это, согласимся, будущие историки будут изучать с применением методов науки психиатрии.

Слабо удалась и попытка потрепать Россию зубами в 2008 году. Грузинские храбрецы разбежались от русской армии с таким визгом, что защитить их военной силой было никак не успеть. Только и оставалось, что слать судорожно президентов и премьеров, которые на митингах победоносно задирали руки вверх, а в кулуарах умоляли Кремль остановить войска, не добивать тамошнюю хунту на улицах брошенного войсками Тбилиси.

Про Украину и вовсе остаётся только промолчать. Тут, казалось, всё сделали как надо. И к власти привели нацистскую хунту, на дедовском и прадедовском генетическом уровне вызывающую у русских идиосинкразию. И закон о ликвидации русского языка приняли, чтобы уже не отвертеться было русским Украины от драки. И нацистские отряды на сограждан бросили. И самолёт даже малайзийский сбили, чтобы весь мир содрогнулся от ужаса и отвращения к русским убийцам детей. И опять фиаско! Пока вкупе с нацистами их западные кукловоды себя победой тешили, Россия в три дня провела в Крыму безупречную и в правовом, и в военном, и, главное, в моральном отношении операцию по защите людей от обезумевшего Киева. И было поздно уже туда лезть, а попытка взять реванш в Донбассе окончилась множественными мучительными болями. То есть даже не Россию снова не удалось наказать, а всего лишь взявшее в руки оружие местное население. И всего лишь русских добровольцев, пришедших к ним на помощь…

Попытка взять реванш в Донбассе окончилась множественными мучительными болями. Фото: Sandro Maddalena / Globallookpress

А теперь Прибалтика! Я сказал, Прибалтика!

А что Прибалтика? Собственно, указанные примеры не для того приводились, чтобы поудивляться тупому упорству Запада в его попытках показать России её место. На заднем дворе мировой политики и даже собственных национальных интересов. Предположим, что у них есть задний двор.

Нет, просто на этих примерах видно, что практически все возможные политические поводы к войне уже создавались. И что такого нового можно придумать со странами Прибалтики, чтобы принудить Россию к агрессии против них, бедняжек?

Натравить нацистов на русское население? А как это исполнить на фоне того, что сама национальная политика прибалтийских режимов и без того нацистами проводится? Кейтселитов на них натравить с земессаргами и прочих скинхедов? Так это же прибалтийские «добровольцы», они русских сами боятся. Мирное население целыми деревнями вырезать — это они с удовольствием. Но, согласимся, с пропагандистской точки зрения не совсем убедительный повод для оборонительной войны против русских.

Спровоцировать русских на восстание, чтобы Россия вынуждена была вмешаться для пресечения зверств подавителей беспорядков? Тоже весьма тонкая игра нужна, чтобы собственные зверства навесить на русских. Вон даже с малайзийским «Боингом» шестой год натянуть сову на пень не могут, а уж тут-то!

Катастрофа рейса MH17 привела к усилению международного давления на Россию. Фото: Alexander Ermochenko / Globallookpress

Расстрелять русских миротворцев? Так их тут нет, а по пограничникам в Псковской области огонь открыть — замучаешься затем доказывать, что те первыми напали.

То есть действительно проверено всё, кроме прямой агрессии против России. Зато из прямой агрессии против Афганистана годами выбраться не могут, хотя американские дипломаты только что на колени перед талибами не встают, умоляя отпустить их без вселенского позора!

И что на этом фоне, повторимся, может сделать Прибалтика, чтобы вызвать наконец долгожданную русскую агрессию?

Что мы сделаем с Прибалтикой в случае войны?

Но предположим. Что-то такое придумали. Переодели всех семерых местных десантников в камуфляж псковской дивизии, выбросили над городком Кандава, дали им разгромить тамошнюю спортивную базу… Мир содрогнулся: наконец-то русские напали!

Кстати, не таким уж невероятным назвали данный сценарий некоторые российские военные эксперты, попытавшиеся по просьбе Царьграда сконструировать возможный сценарий «русской агрессии» против стран Прибалтики. Во всяком случае, отработанный на Западе в разных формах и вариациях.

Чего ждать дальше?

Пропагандистской войны. Яростной, с воплями до крови из носу. На что Москва закономерно по пунктам всё отрицает. Так что для быстрой локальной войнушки повод годится, но вот если она перерастёт во что-то большее, то рано или поздно правда вскроется, и будет неиллюзорный риск остаться в истории в роли гитлеровцев, изобразивших фальшивое нападение на себя поляков в Гляйвицах.

Далее нужно будет кого-то бомбить. Как югославов. Кого-то вырезали косовские албанцы, обвинили в том их, и понеслась весёлая победоносная бомбёжка на полтора месяца. Но главное — практически безнаказанная! А у русских что можно побомбить безнаказанно? Да и Россия — не Югославия, её этим к послушанию не принудишь.

А ведь это основная трудность натовской стратегии, считают эксперты. Чтобы удержаться на грани конвенциональной войны обычным оружием, надо удержаться на грани локального конфликта. Где, повторимся, русских военных могли бы потрепать, но ничего национально важного в самой России не задеть. Дабы «красная кнопка» в дело не пошла.

Но и это было! Пару раз попытались в Сирии. Даже генерала русского убили, якобы случайно. И что? Это хоть на метр освободило для запрещённого в России ИГИЛ территории, отбитые там у этого выпестованного США террористического формирования?

Что остаётся? Практически одно, считают военные специалисты, исходя хотя бы из более или менее реалистических сценариев войны между Россией и НАТО из-за Прибалтики. И это одно — случившийся по непонятно чьей вине боевой конфликт на самом высоко милитаризированном пятачке Европы. На границах Калининградской области. Боестолкновение, где действительно непонятно будет в первые, самые решающие дни, кто на кого напал. Возможно, вообще «третья сила» — мало ли таких сценариев!

Разбираться некогда, потому что обиженные и оскорблённые литовцы — или поляки, хотя с ними посложнее — растерзают артиллерией русский приграничный посёлок. В ответ, понятно, на «обстрел» своего. Русские отвечают, но Москва пока колеблется, не понимая, что происходит. А вернее, не очень желая демонстрировать понимание. Ибо вслед за ним надо будет поднимать по тревоге вооружённые силы, дальше объявлять мобилизацию, проводить мероприятия по линии гражданской обороны… В общем, то, что положено на случай войны. Каковой Москва ужасно не хочет. Так сильно, чтобы цепляться до последнего даже за клочки информационного тумана над происходящим вокруг Калининграда.

В случае нападения на члена альянса в боевую готовность приводятся размещённые в Германии и Польше войска США. Фото: Mindaugas Kulbis / AP / ТАСС

Тем временем вступает в действие дипломатия НАТО. Брюссель выражает озабоченность и возмущение нападением на члена альянса и грозит объявить о вступлении в действие статьи 5. То есть о коллективной обороне. В боевую готовность приводятся размещённые в Германии и Польше войска США, что уже само по себе является вяжущим Москве руки фактором. В конце концов, как осмелиться взять на себя ответственность за возможную гибель всего человечества лишь из-за пограничного инцидента, когда даже непонятно, кто там первый начал?

Наконец, поляки вместе с литовцами при демонстративном стоянии на месте американских и натовских войск (при, разумеется, интенсивно ведущихся военных приготовлениях и перемещениях и оголтелых призывах к миру со стороны дипломатов и политиков) вступают на территорию Калининградской области, отбрасывая русские пограничные и приграничные подразделения вглубь их территории. У литовцев, понятно, получается мелко и плохо, но их роль — отвлекающая.

Затем дипломаты и всяческие президенты, в последнее время начавшие усиленно демонстрировать уважение к Владимиру Путину, добиваются перемирия и прекращения огня. Все рады: термоядерной войны не случилось. Но русским показали подавляющую мощь натовской авиации (которая, конечно же, обеспечивала лишь «бесполётную зону» над ареной боевых действий), значит, довольны в Брюсселе, ибо показали русским свою силу. Очень довольны в США — задали трёпку этим грязным русским! В Варшаве ликование и иллюминация — наконец-то, впервые за 400 лет, сумели победить Россию! Не как в 1920 году, когда всего лишь отбросили большевиков от Варшавы, а радовались так, будто покорили целую планету. А вот сейчас — на подъёме Москву подрезали!

Плохой сценарий? Да

Но есть и другой. И он также рассчитан на быстрый военный успех, пока всё не зашло слишком далеко.

Сразу после подтверждённых сообщений о боях за Багратионовск и Советск, то есть на русской территории, на помощь окружённой калининградской группировке устремляются российские подразделения быстрого реагирования через Резекне — Даугавпилс — Утену — Каунас. Ни о каком «Сувалкском коридоре», успешной обороной которого так бредят поляки, не идёт и речи. Будем честными: «батька» Лукашенко союзник так себе. И коридор через Белоруссию нашим войскам не откроет. Будет держать нейтралитет, тем паче что и в белорусской армии сегодня на политзанятиях исподволь внушают солдатам тезисы об имперской угрозе со стороны России, об угрозе независимости с её стороны и тому подобное. Так что наступление — только через Латвию, оставляя сильные охранения возле мест базирования батальонных тактических групп стран НАТО на этих территориях. Причём внятного сопротивления от латышской и литовской армии ожидать не следует, а в Даугавпилсе русские танки ещё и цветами встретят.

И тоже, разумеется, решительная работа авиации. Не так много её и нужно. Как показали события в Сирии, двух-трёх десятков машин вполне достаточно до приведения наземных целей в лунное состояние. А для противодействия вражеской авиации есть прекрасное средство — «Искандеры» по её аэродромам. Включая Польшу. Или прежде всего Польшу.

При этом и наши дипломаты отчётливо артикулируют принципиальное предупреждение, красную черту: если хоть одна бомба упадёт на Санкт-Петербург или Псков, если хоть один эстонский или латвийский солдатик ступит на «материковую» территорию России — всё! Готовьте всей своей НАТОю тулупы и валенки. Чтобы пережить «ядерную зиму». Кому удастся пережить то, что её вызовет.

И первый удар логично будет нанести по Прибалтике. Чтобы не была более яблоком раздора между Западом и Россией.