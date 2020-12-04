Что мы можем вдвоём с Кедми? Сатановский объяснил, почему окружённая Россия не пойдёт путём Израиля

По словам Сатановского, России не стоит ожидать снижения давления со стороны США. Практика показывает, что каждый новый президент Соединённых Штатов хуже предыдущего. Обама был хуже Буша-младшего, Трамп - хуже Обамы, а Байден будет хуже Трампа.

Политолог уверен, что главная цель Запада - вытравить всё русское на постсоветском пространстве. Американцы будут вести эту войну при любом президенте, а действовать предпочтут чужими руками.

Таким образом, положение России со временем всё больше начинает напоминать положение Израиля. Страна тоже окружена со всех сторон врагами и тоже раздражает оппонентов одним фактом своего существования. Израиль в своё время решил эту проблему превентивным ударом по недругам, начав Шестидневную войну. Китай выстроил национальную стратегию, которой строго придерживался. Однако Москва вряд ли пойдёт по одному из этих путей.

Чтоб выстроить национальную стратегию, у нас китайцев нехватка. А чтобы ударить по врагу до того, как он ударит по нам, наверное, евреев. В конце концов, что мы можем сделать по этой части вдвоём с Кедми (израильский дипломат)? - пишет Сатановский в Telegram.

Напомним, что Джо Байден, которого называют победителем президентских выборов в США, ранее заявил, что намерен продолжить курс на противостояние с Россией, который поддерживали все его предшественники. С той лишь небольшой разницей, что, в отличие от Трампа, Байден не планирует разрывать соглашения о сдерживании гонки вооружений.