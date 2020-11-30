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Что можно Будапешту, нельзя Брюсселю? Евросоюз открестился от русской вакцины

30 ноября 2020, 22:50  •  25 • Политика
Евросоюз открестился от российской вакцины против коронавируса. Европейские чиновники отметили: что можно Будапешту, нельзя Брюсселю.
Представитель Еврокомиссии в понедельник заявил, что отдельные европейские страны могут использовать русскую вакцину "в рамках срочной процедуры", но для того, чтобы применять её на остальной территории ЕС, препарат должен получить одобрение со стороны Европейского агентства по лекарственным средствам.
Если эта вакцина разрешена к применению властями Венгрии, то речь идёт только о применении на территории Венгрии, - заключил он.
Ранее власти Венгрии договорились с Россией о создании производства вакцины "Спутник V" на своей территории. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в настоящее время ведёт переговоры с российским центром им. Гамалеи, однако процедура одобрения препарата может затянуться. Судя по всему, переговоры находятся на начальной стадии. Как сообщает РИА "Новости", ЕМА пока что не получало от России заявок на продажу "Спутника V" в Европе.

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