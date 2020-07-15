Что можно Британии, нельзя России: чудо-наркотик или энергетик для звезд?

Английская The Mail on Sunday выдала сенсацию: 91 британский спортсмен принимал экспериментальное вещество перед Олимпийскими играми 2012 года в Лондоне - энергетический напиток под названием DeltaG. В самой статье в заголовок вынесено ничто иное, как формулировка "чудо-наркотик" для спецназа. А дальше во всей красе расписываются побочные эффекты... например рвота.

Спортсмены утверждают, что принимали этот коктейль без гарантии и согласились, что государственное агентство UK Sport не будет нести ответственность за возможные нарушения или побочные эффекты. Помимо этого все подписали NDA – запрет на разглашение любой информации по данному проекту.

Расследование The Mail on Sunday выявило, что у 40% спортсменов от данного вещества появляются побочные эффекты. По этой причине 28 человек перестали его употреблять, а еще 24 атлета позднее вышли из проекта, так как считали, что данное вещество пользы для них не несет.

UK Sport уже выпустило релиз, из которого следует, что данный проект, по сути, был согласован с WADA: "Британское антидопинговое агентство в письменной форме после получения разъяснений от WADA подтвердило, что у WADA нет никаких оснований считать данные вещества запрещенными в списке запрещенных веществ и методов 2011 года. UK Sport никогда не будет стремиться выигрывать медали любой ценой".

Изначально секретный коктейль был приготовлен для американского спецназа, только после этого на него обратили внимание в UK Sport. Основа - синтетические кетоны, которые повышают выносливость и помогают организму вырабатывать энергию. Некоторые уже успели сравнить это с "коктейлем Родченкова", а в комментариях под статьей самые "залайканные" посты о том, что, получается, на домашних Играх в Лондоне был вполне себе так называемый "российский вариант", и никакого отличия от того, в чем обвиняют Россию, нет.

На самом деле – есть. Данная публикация не вызвала никакого интереса у WADA. Не вызвала никакого интереса у МОК. Не было инициировано никаких расследований. А ведь по факту – государственная программа под грифом секретно (имен до сих пор нет, сколько участников эксперимента стали медалистами в Лондоне, тоже неизвестно). Но… что позволено Британии, то не позволено России. Вы представляете, что бы началось, опубликуй сейчас британское издание статью про российских спортсменов? О чем и речь.

Более того, в Англии всерьез готовились к утечке информации, и уже в октябре 2011 года была готова коммуникационная стратегия на случай, если о проекте узнают в СМИ. В документе, в частности, говорилось: "Для смягчения любого негативного восприятия и публичности потребуется план коммуникации со средствами массовой информации, где внимание общественности должно быть сосредоточено на качестве науки в Великобритании".

Запасные пути готовы, но в тот момент они не пригодились. Т.е. утечки боялись, но также боялись, что это станет негативным фоном для побед. А если готовились к информационной войне, значит "энергетик" не так уж и безобиден? С другой стороны – от WADA был "ОК", значит были уверены и спокойны и в плане результатов, и в последствиях.

За год до Игр в Лондоне UK Sport заплатила исследовательской команде Оксфордского университета 4000 фунтов стерлингов за испытания чудо-напитка с участием регбистов в Университете Бата; а затем 183 600 фунтов стерлингов за опыты с участием гребцов и велосипедистов; а затем 42 115 фунтов стерлингов в начале 2013 года в качестве дополнительного "исследовательского гранта" для исследований DeltaG на спортсменах. То есть проект был продолжен и не заморожен! На эти исследования тратились сотник тысяч бюджетных фунтов стерлингов, и у английских болельщиков вопросов по этому поводу уже достаточно. В то время как WADA… ожидаемо молчит.

В то же время некоторые спортсмены пришли в ужас от того, что стали подопытными кроликами системы UK Sport. Легкоатлетка Эмма Джексон (бег на 800 метров) заявила, что была "В ужасе от того, что UK Sport будет тестировать неизвестное вещество на наших спортсменах и в ужасе от того, что спортсмены обязаны при этом подписать соглашения о неразглашении. Ведь они играют с человеческими жизнями, и я поражена тем, что некоторые согласились на эти условия". Так что же это было – "wonder-drug" или безобидный энергетик для спецназа США?

И все бы ничего, вот только сразу же на ум приходят и дело Брэдли Уиггинс, который имел терапевтическое исключение на Олимпийских играх, хотя в этом не было медицинской необходимости, и дело Мо Фара и Альберто Салазара... А еще была чудесная история с участием доктора британских велосипедистов, который случайно получил 30 пакетиков запрещенного тестостерона, и объяснил это тем, что этим должны были лечить эректильную дисфункцию (импотенцию) у коллег.

Эти вопросы можно добавлять в список тех, которые мы ранее отправляли в WADA и, вы удивитесь, на которые либо не получили ответа, либо получили стандартную отписку в духе "ждите пресс-релиза".

Очевидно, что все перед WADA равны… но кто-то чуточку равнее. Вот, например, интерврью Сергея Еремина о докладе нашего друга Ричарда Макларена о делах Международной федерации тяжелой атлетики. Посмотрите, сколько там фактических нестыковок, сколько это стоило, и вспомните, что по данному делу мы тоже отправляли запрос в WADA и тоже не получили никакого внятного ответа, кроме стандартной отписки.