Что может запретить Москве японский МИД?

Серьёзное предупреждение

Еще до начала запланированных военных учений размещенного в Сахалинской области контингента российских вооруженных сил МИД Японии направил Москве дипломатический протест, возражая против проведения маневров на «северных территориях», как в Токио упорно именуют принадлежащие России южнокурильские острова. Этим Токио подтверждает свое непризнание Курил российскими, ссылаясь, в частности, на включение их в 2009 году японским парламентом… «в состав японского государства».

Правительство Японии продолжает игнорировать заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о неприемлемости использования в Японии надуманных дефиниций в политическом диалоге. «Признание итогов Второй мировой войны, – заявил Лавров, – не ультиматум и не предварительные условия. Это неизбежный и неотъемлемый фактор современной международной системы. Япония, став членом Организации Объединенных Наций, подписала и ратифицировала Устав ООН, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы. Поэтому мы ничего не требуем, просто призываем привести практические действия наших японских соседей в соответствие с их обязательствами по Уставу ООН, по Сан-Францисской декларации и по целому ряду других документов...»

В японском законодательстве закреплен термин «северные территории», это прямо противоречит японским обязательствам по Уставу ООН, заявил российский министр. Япония остается единственной страной в мире, которая «не может признать итоги Второй мировой войны в полном объеме», сказал Лавров.

Как сообщало информационное агентство «Киодо цусин», официальный представитель МИД Японии Томоюки Ёсида сделал следующее заявление: «(Учения) связаны с укреплением военного присутствия России на северных территориях и являются совершенно неприемлемыми». Информацию о готовящихся учениях Япония получила от США.

Москва, естественно, проигнорировала «окрик» из Токио и проводит учения по утвержденному плану. В акватории Японского моря, на Сахалине и Курильских островах проходят масштабные учения военнослужащих Восточного военного округа (ВВО) России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ходе маневров отрабатывается «противоборство между двумя коалициями условных государств». «На островах Сахалин, Итуруп и Кунашир (Курилы), а также в акватории Японского моря стартовало двустороннее учение с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа, силами Тихоокеанского флота (ТОФ)», – говорится в сообщении.

В пятидневных маневрах примут участие более 10 тыс. военнослужащих и до 500 единиц боевой техники, 32 летательных аппарата, 12 кораблей и судов ТОФ различного назначения. Учения позволят отработать применение межвидовой группировки войск для обеспечения безопасности России на восточных рубежах. Командование осуществляет исполняющий обязанности командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков. «На учениях смоделирована исходная обстановка на Дальнем Востоке, в основу которой положено противоборство между двумя коалициями условных государств. Предусматривается высадка морских и тактических десантов», – раскрывает Минобороны РФ сценарий учений.

Обращает на себя внимание указание на то, что отрабатываются действия в обстановке «противоборства между двумя коалициями условных государств». Условными противниками нашей страны на Дальнем Востоке являются Япония и США. Не трудно догадаться и о составе противостоящей им коалиции.

В своем видеообращении к участникам Московской конференции по международной безопасности президент РФ Владимир Путин отметил, что НАТО, наращивая военный потенциал у российских границ, отказывается от диалога. «Разумеется, нас не может не беспокоить непрекращающееся наращивание военных потенциалов и инфраструктуры НАТО вблизи российских границ, как и то, что альянс отказывается конструктивно рассмотреть наши предложения по деэскалации напряженности и снижению риска непредсказуемых инцидентов», – заявил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ.

Помня уроки Великой Отечественной, мы не должны допустить повторения опасности ведения войны на двух отдалённых друг от друга фронтах, как некогда, когда милитаристская Япония вслед за гитлеровской Германией готовилась нанести по нашей стране 29 августа 1941 года удар с востока.

Серьезным предупреждением потенциальному противнику стали и оперативные военно-морские учения российского ВМФ в центральной части Тихого океана вблизи Гавайского архипелага, завершившиеся 18 июня. В состав группировки ТФ входили 20 боевых кораблей, вспомогательных судов и подводных лодок. Какие именно субмарины участвовали в гавайских маневрах, не сообщалось; такая секретность характерна для любой страны, располагающей подводными силами, тем более атомными. В учениях принимали участие самолеты противолодочной авиации Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России. На борту кораблей находились вертолеты Ка-27.

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил, что учения российского флота в центральной части Тихого океана беспрецедентны по масштабу. «В постсоветский период таких учений, с привлечением такого количества сил, не было», – говорит адмирал. Он не скрывает, что у этих учений, помимо военных задач, есть геополитические цели. Россия показала возможности сил и средств Тихоокеанского флота на значительном удалении от береговой инфраструктуры. «Мы показываем возможности Тихоокеанского флота и США, и Японии, всем, в том числе НАТО, которое стал интересовать и азиатский театр военных действий», – отметил адмирал Кравченко, подчеркнувший, что корабли Тихоокеанского флота позволяют решать задачи по предотвращению военных угроз со стороны моря.

Однако вернемся к японским протестам против учений российских военных на своей земле.

Полагаю, Москве следовало бы обратить внимание Токио на то, что, забрасывая МИД РФ «протестами» по любому случаю хозяйственной или военной деятельности на Курилах, правительство Японии прямо нарушает статью 3 Советско-японской совместной декларации, которая признана обеими странами основополагающим документом, определяющим характер и нормы современных отношений Японии и РФ. А именно пункт «б» этой статьи, который гласит: «...воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями Организации Объединенных Наций. СССР и Япония подтверждают, что, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных, каждое из государств имеет неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону. СССР и Япония взаимно обязуются не вмешиваться прямо или косвенно во внутренние дела друг друга по любым мотивам экономического, политического или идеологического характера».

Протесты МИД Японии по поводу деятельности российских властей на Курилах – это прямое вмешательство во внутренние дела РФ. А молчание или излишняя дипломатичность МИД России в ответ на японские демарши лишь поощряют «борцов за северные территории». И это меньше всего отвечает заявленному лидерами двух стран стремлению к добрососедству, дружбе и сотрудничеству.