Что может вызвать войну между США и Китаем?

Фукидид объяснил войну, раздиравшую древнегреческий мир, двумя причинами: подъёмом афинской власти и страхом, который это вызвало у господствовавшей державы, Спарты. Чтобы предотвратить новую "холодную" или "горячую" войну, США и Китай должны избегать преувеличенных опасений и неправильных представлений об изменении соотношения сил.

Когда министр иностранных дел Китая Ван И недавно призвал к перезагрузке двусторонних отношений с Соединёнными Штатами, официальный представитель Белого дома ответил, что США рассматривают эти отношения как отношения жёсткой конкуренции, требующей демонстрации силы. Ясно, что администрации президента Джо Байдена не просто поменять политику Трампа.

Некоторые аналитики, ссылаясь на объяснение Фукидидом Пелопоннесской войны опасениями Спарты по поводу возвышения Афин, полагают, что отношения между США и Китаем вступают в период конфликта, в котором устоявшийся гегемон противостоит всё более мощному противнику.

Я не настолько пессимистичен. На мой взгляд, экономическая и экологическая взаимозависимость снижает вероятность настоящей холодной войны, а тем более "горячей", потому что у обеих стран есть стимул к сотрудничеству в ряде областей. В то же время всегда возможен просчёт, и некоторые видят опасность политического "лунатизма", ведущего к катастрофе, как это произошло в случае с Первой мировой войной.

История изобилует случаями неправильного представления об изменении баланса сил. Например, когда президент Ричард Никсон посетил Китай в 1972 году, он хотел сбалансировать то, что считал растущей советской угрозой для приходящей в упадок Америки. Но то, что Никсон интерпретировал как упадок, на самом деле было возвращением к норме искусственно завышенной доли Америки в мировом производстве после Второй мировой войны.

Никсон провозгласил многополярность, но за этим последовал конец Советского Союза и однополярный момент Америки два десятилетия спустя. Сегодня некоторые китайские аналитики недооценивают стойкость Америки и прогнозируют доминирование Китая, но это тоже может оказаться опасным просчётом.

Для американцев одинаково опасно переоценивать или недооценивать мощь Китая, и в США есть группы, имеющие экономические и политические стимулы делать и то, и другое. Если измерять в долларах, экономика Китая составляет примерно две трети от экономики США, но многие экономисты ожидают, что Китай превзойдёт США где-то к 2030 году, в зависимости от того, что сейчас можно предположить о темпах роста Китая и Америки.

Учтут ли американские лидеры данный прогноз таким образом, чтобы быть способными установить конструктивные отношения или поддадутся страху? Пойдут ли китайские лидеры на больший риск - или китайцы и американцы научатся сотрудничать в производстве глобальных общественных благ в условиях меняющегося распределения власти?

Напомним, что Фукидид объяснил войну, раздиравшую древнегреческий мир, двумя причинами: подъёмом афинской власти и страхом, который это вызвало у господствовавшей державы, Спарты. Чтобы предотвратить новую "холодную" или "горячую" войну, США и Китай должны избегать преувеличенных опасений и неправильных представлений об изменении соотношения сил.

Даже если Китай превзойдёт США и станет крупнейшей экономикой мира, национальный доход – не единственный показатель геополитической мощи. Китай сильно отстаёт от США по возможностям "мягкой силы", а военные расходы США почти в четыре раза выше, чем у Китая. Хотя в последние годы военный потенциал Китая увеличивался, аналитики, внимательно изучающие военный баланс, приходят к выводу, что Китай не сможет вытеснить США из Западной части Тихого океана.

С другой стороны, США когда-то были крупнейшей торговой экономикой мира и крупнейшим двусторонним кредитором. Сегодня почти 100 стран считают Китай своим крупнейшим торговым партнёром - по сравнению с 57 странами, считающими таковым США. Китай планирует предоставить более 1 триллиона долларов на инфраструктурные проекты в рамках инициативы "Один пояс, один путь" в течение следующего десятилетия, в то время как США сократили международную помощь.

Китай получит экономическую мощь за счёт огромного размера своего рынка, а также своих зарубежных инвестиций и помощи, предоставленной ему в целях развития. Общая мощь Китая по отношению к США, вероятно, возрастёт.

Тем не менее о балансе сил судить сложно. США сохранят в силе некоторые долгосрочные преимущества, которые контрастируют с уязвимыми местами Китая. Одно из них – география. США окружены океанами и соседями, которые, вероятно, останутся дружественными. Китай граничит с 14 странами, а территориальные споры с Индией, Японией и Вьетнамом ограничивают его "жёсткую" и "мягкую" силу.

Энергетика – ещё одна область, в которой Америка имеет преимущество. 10 лет назад США зависели от импорта энергии, но сланцевая революция превратила Северную Америку из импортёра энергии в экспортёра. В то же время Китай стал более зависимым от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, которые он должен транспортировать по морским маршрутам, что подчёркивает его проблемные отношения с Индией.

У США также есть демографические преимущества. Это единственная крупная развитая страна, которая, согласно прогнозам, сохранит свой глобальный рейтинг (третье место) по численности населения. Хотя темпы роста населения США в последние годы замедлились, они не станут отрицательными, как в России, Европе и Японии. Между тем Китай справедливо опасается "состариться раньше, чем разбогатеть". Индия скоро обгонит Китай как самую густонаселённую страну, а рабочая сила Китая уже достигла пика в 2015 году.

Америка также остаётся на передовой в области ключевых технологий (био-, нано-, информационных), которые имеют ключевое значение для экономического роста в XXI веке. Китай вкладывает большие средства в исследования и разработки и хорошо конкурирует в некоторых областях. Но 15 из 20 ведущих исследовательских университетов мира находятся в США, а не в Китае.

Те, кто провозглашают Pax Sinica и упадок Америки, не принимают во внимание весь спектр возможностей США. Американское высокомерие – это всегда опасность, как и преувеличенный страх, который может привести к чрезмерной реакции. Не менее опасен рост китайского национализма, который в сочетании с верой в упадок Америки заставляет Китай идти на больший риск. Обе стороны должны остерегаться просчётов. В конце концов, чаще всего самый большой риск, с которым мы сталкиваемся, – это наша собственная способность ошибаться.

Джозеф С. Най-младший – профессор Гарвардского университета и автор книги

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".