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Что может столкнуть лбами Россию и Китай

11 февраля 2022, 15:30  •  76 • Политика
России и Китаю в одиночку сложно совладать с ополчившимся на них Западом. Поэтому и был столь важен визит Владимира Путина в Пекин, демонстративно нарушивший "дипломатический бойкот" соседней с нами страны, объявленный президентом США Джо Байденом. Очевидно, что отношения двух держав вышли на новый уровень. Но насколько это сотрудничество выгодно для России и нет ли в нём скрытых угроз?
Совместное заявление, принятое президентом России Владимиром Путиным и китайским лидером Си Цзиньпином, вызвало бурную реакцию на Западе. Ведь то, что создаётся между Москвой и Пекином, – это межгосударственные отношения нового типа, новой эпохи. Это новые отношения, более глобальные, чем старые военно-политические союзы времён холодной войны.
Да и Китай для нас – важнейший стратегический партнёр, необходимый для поддержания геополитического и экономического баланса. И новый русско-китайский союз, получивший рабочее название "Большая двойка", не будет зависеть от изменения обстановки в остальном мире.

Союз между Россией и Китаем оформился. Что дальше?

Об этом в программе "Без цензуры" ведущий Никита Комаров беседовал с китаеведом Николаем Вавиловым.
Никита Комаров: Некоторые эксперты уже заявили, что между Россией и Китаем оформился некий неформальный геополитический союз, который будет и дальше развиваться. Как вы оцениваете ситуацию?
Николай Вавилов: Очень важный момент, на который я бы обратил внимание, это то, что в принятом совместном заявлении говорится: у этого союза нет границ, а также нет закрытых или запретных тем для обсуждения внутри союза.

Если я не ошибаюсь, между нашими странами самая большая в мире по протяжённости сухопутная граница. Возможно, примерно столько же или чуть меньше с Казахстаном. То есть это достаточно большой контур. У нас есть много общих, скажем так, позиций и приложения в третьих странах. К примеру, в Аргентине "Росатом" конкурирует на самом деле с Ядерной корпорацией Китая.
Николай Вавилов. Скриншот кадра видео / Телеканал Царьград
– И в Африке тоже.
– Совершенно верно. Также и в Арктике есть проекты. Да, это может быть камнем преткновения в наших отношениях. Несомненно, у нас есть и трения по ряду вопросов – по присутствию в Средней Азии, по санитарному контролю и так далее.
– Но это всё рабочие моменты, которые просто меркнут перед этой декларацией.
– Конечно. Но посмотрите, что делают американцы: они из этих моментов раздувают слона из мухи. Мол, Китай вытесняет Россию из Средней Азии, а Си Цзиньпин провёл встречу с главами стран этого региона.
Но сравните торговлю Казахстана с Россией и с Китаем. С нами объём торговли на 30-40% выше. Та же картина и с Узбекистаном. Мы видим уровень интеграции. И вот таких моментов очень много – где-то мы просто сосуществуем, где-то есть и бизнес-конкуренция.

И в русско-китайской дружбе тоже нужна координация

– Это нормальная абсолютно ситуация. К примеру, и у Англии с Соединёнными Штатами огромное количество таких моментов представительных.
– Их даже ещё больше. Но антикитайскую пропаганду в такие моменты используют в отношении нас. И мы это обычно замалчивали. А теперь эти моменты будут просто прорабатываться в объёме всего пространства.
Что ещё важно: по итогам этого заявления, скорее всего, будут созданы координационные группы. Это очень странно звучит, но все 9 лет, с момента прихода к власти Си Цзиньпина, мы очень много говорили о российско-китайской дружбе, при этом де-факто координации на высшем уровне, по большому счёту, не существовало. Это были сотни невыверенных контактов, скажем, "Роснефть" – CNPC, Фонд Шёлкового пути – соответственно, порт Сабетта.
– Не было системы, единого подхода.
– Да, между Россией и Китаем не существовало координационного подхода по разным проблематикам.
– У нас и с Белоруссией такого до недавнего момента не было, что уж про Китай говорить.
– Но теперь начинается формирование. К примеру, в заявлении указано, что антитеррористическая структура при ШОС будет и дальше развиваться. Возможно, речь шла не столько о Таджикистане или Узбекистане, но и об Афганистане, но это может быть и в закрытой части заявления.
– Если вспомнить про "зелёную" повестку, это тоже очень важный момент. Потому что глобалисты поставили себе цель использовать Москву против Пекина как раз в рамках "зелёной", чтобы давление на якобы "грязный Китай", под этим предлогом вводить санкции, ограничивая их растущую экономическую мощь и так далее.
В Москве и в Пекине понимают эту новую геополитическую формацию или пока всё больше на интуитивном уровне происходит?
– К сожалению, как мне кажется, что происходит на интуитивном уровне. Потому что под такую глобальную повестку, под создание нового центра мира, прежде всего, не хватает координации, о которой я уже упомянул.
Но если мы не скоординированы, как можно говорить о создании реального геополитического альянса? Понятно, что в заявлении – это больше чем союз, понятно, что сами лидеры участвовали в выработке формулировок заявления. Но чтобы было это реально развёрнуто в полноценное взаимодействие и понимание, как мы противостоим, нужно время, а также – пул экспертного сообщества. Но его-то как раз и не существует, зато мы наблюдаем в России антикитайский пул.

Китайцы – сильные спарринг-партнёры, у них надо учиться

– То есть ухо востро тоже держать надо.
– Да, понятно же, что китайцам палец в рот класть не стоит. Кстати, я хотел бы заострить на этом внимание. Жалуются: с китайцами сложно работать, на их рынок выйти сложно и так далее. Ну, слушайте, перестаньте быть детьми, живите во взрослом мире. Учитесь у сильного соперника – и вы станете сильным таким же. Если вы хотите стать сильным – у вас должен быть сильный спарринг-партнёр, в бизнесе в том числе.
– Так и китайцы тоже жалуются, что с русскими работать очень сложно из-за нашего менталитета.
– Я думаю, обе стороны здесь друг друга стоят. Менталитет – это всё наживное, это всё приходит. Надо больше работать, надо жить в реальном мире. Не требовать от китайцев, чтобы они сразу последнюю рубашку вам отдали.
Трудно от людей, которые выкрутились из геополитических поражений XIX века, из последствий "опиумных войн", но вывели страну в лидеры мира, ожидать низкой конкуренции. Но можно научиться у них высокой конкуренции. Кстати, китайская конкуренция достаточно жестокая и умная, при этом они стараются избегать открытых конфликтов. И русским надо учиться в этом направлении работать.
Что касается, "зелёной" повестки, которую вы упомянули, то Россия и Китай поворачивают мир на новую "зелёную" повестку – на атомную энергетику и газ. Поначалу на Западе это отрицали, но сейчас уже есть определённые подвижки.
– Сейчас Европа уже решила, что атомная энергетика будет "зелёной", а газовая генерация частично "зелёной".
– И важный момент, которого мы не коснулись и что вызвало, ну на самом деле, такое бешенство на Западе, что даже официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила: Китай накажут, если он будет "способствовать украинскому конфликту". Затем то же самое повторил и советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Это говорит о том, что во время встречи Путина и Си обсуждалась также и украинская повестка, о чём просочилась информация.
А ведь никогда до этого Китай не обсуждал с Россией эту тему. Видимо, в Пекине решили, что им важнее поддержка России, чем потеря Украины. Между тем для них Киев в последние два года был крупнейшим торговым партнёром: Украина поставляет в Китай зерно, железную руду и так далее. Но по истории с "Мотор Сич" всем стало понятно, что Украина партнёр крайне ненадёжный.
Более того, Китай в этой декларации подписался под тем, что он против расширения НАТО на восток. Такого не было вообще никогда. То есть тот Рубикон, который отделял Си Цзиньпина от, скажем так, вежливого невмешательства в американо-российский конфликт, сейчас уже перейдён. Лидер Китая подчеркнул, что встаёт на сторону России.
То есть коалиция начала формироваться, намечен тренд на большое сближение позиций, хотя, конечно, тут возможны коррективы в дальнейшем. Понятно, что и в отношении Китая, и в отношении России могут быть введены жесточайшие санкции. Но сложно представить, какие ограничительные меры сработают эффективно против двух стран, занимающих 20% суши на планете. Конечно, они найдут механизмы, чтобы эти санкции обойти. Только официально сообщаться об этом не будет.
Есть ещё один момент, который почему-то не поднялся официально в прессе после переговоров: 15 декабря прошло обсуждение сотрудничества Китая с ОДКБ. На переговорах почему-то об этом не упоминалось, хотя было бы логичным, если бы Си Цзиньпин проговорил бы какое-то частичное участие в этой организации. Можем только гадать, говорилось ли о фактическом вхождении Китая в оборонительный союз с Россией или нет.
Сейчас, накануне XX съезда в Китае, появляются разные вбросы. К примеру, случилась блумбергиризация Reuters, агентство сообщило, что Китаю из-за открытых границ грозит обвальный рост ковидных смертей, будет вспышка "омикрона".
Рупор глобализма Джордж Сорос в озвученной на днях лекции в Стэнфордском университете потребовал сменить режим в Китае, назвав его лидера Си Цзиньпина "величайшей угрозой", и сравнил открывающуюся 4 февраля зимнюю Олимпиаду в Пекине с берлинской Олимпиадой 1936 года.

Ни для кого не секрет, как крепко связаны кандидаты от китайских комсомольцев с Демпартией США. То есть у Цзиньпина может произойти серьёзный политический кризис. Могли ли ему пообещать какую-то поддержку в рамках ОДКБ? Это кажется марсианской фантастикой. Но ведь русские-то войска в Пекине уже были и спасали китайскую империю от Запада.

Как не стать "младшим братом" Китая?

– А есть риск того, что Россия в этой коалиции с Китаем со временем начнёт играть роль младшего партнёра, а может быть, даже и вассала? Или у них нет такой цели? Мы же не знаем, что у них происходит в голове? Вдруг они лет через 100–150 захотят построить свой однополярный мир, где лидером станет Пекин?
– Ни от чего зарекаться, конечно, нельзя. Утрата субъектности России в отношениях с Китаем возможна, если он станет единственным нашим партнёром в международной повестке, а мы не договоримся с Европой и другими странами.
Но на данный момент, если судить по товарообороту, по реальному объёму инвестиций Китая в России, а они меньше 0,5% от всех иностранных инвестиций, то это очень далёкий сценарий.
– Для такой страны, как Китай, это не такая уж существенная сумма.
– Да, и в отношении ВВП России – это совершенно не критическая величина. Есть другое опасение. Поскольку китайская экономика будет расти, а наша будет сокращаться, то мы никак не будем вовлекать китайцев в собственный рост – они просто будут покупать в критической ситуации всё на корню.
Если мы сейчас, под давлением кампании о китайской угрозе, откажемся от сотрудничества с Китаем, то может сложиться такая ситуация, что Китай придёт в постзападную Россию, разорённую инфляционным кризисом, и русские будут просто выкинуты из этой системы, а все предприятия окажутся на 100% китайскими.
– Как в Африке происходит…
– Да, но этого можно избежать, если уже сейчас сотрудничать с китайцами на паритетных началах. Что нам мешает в той же Иркутской области под государственные гарантии создавать совместные предприятия, чтобы не вывозился неконтролируемо кругляк в Китай? Понятно, что местной коррупции это невыгодно. А если появится официальная структура, которая будет обрабатывать дерево, продавать мебель в Китай и платить все налоги?
По этой же схеме ГХК "Амурский" строится, где перерабатывается наш газ. Эта схема должна распространиться на все предприятия. И товарооборот вырастет в разы. Китайцы, конечно, бизнесмены оголтелые, для них всё, что не запрещено, то и разрешено. Но если они будут владеть своими процентами на предприятиях, то всё будет нормально.

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