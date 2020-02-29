Что может прийти на смену привычному «Калашникову»: о перспективах стрелкового оружия • 105 • Аналитика

После выхода материала о будущих танках у многих читателей сложилось впечатление, что автор специально уходит от гораздо более важных прогнозов. От обсуждения перспектив развития стрелкового вооружения в частности. В какой-то части согласен с этим мнением.



Просто потому, что прогнозировать развитие этого вида вооружения при наличии огромного количества научных открытий, изменения тактики боя и множества других факторов занятие неблагодарное. Да и прогнозы в этом случае почти всегда будут соответствовать реальности лишь частично. А то и вовсе останутся всего лишь размышлениями фантаста.







На чем основываются прогнозы

Чтобы понять логику моих рассуждений, нужно усвоить исходные данные. Фундамент, если угодно. Тем более, что сегодня автор не «физик», а «лирик». Свободен от каких-либо научных открытий, изобретений или прорывных технологий. Будущее рождается сегодня. Вот и буду исходить из целей и задач армии, которые уже поставлены, хотя официально иногда не озвучены.



Если сложить все факторы, которые известны большинству читателей, то ситуация станет вполне понятной и предсказуемой. Хотя, вполне возможно, что какие-то из тенденций я и не заметил. По пунктам:



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Во-первых, в мире сложилась ситуация, когда богатые страны потребляют львиную долю мирового ВВП, а бедным достаются крохи с барского стола. Это само по себе несправедливо. Значит, граждане бедных стран будут стремиться к улучшению собственной жизни. А это возможно лишь в одном случае. В случае, если богатые отдадут часть своих богатств. Согласитесь, таких альтруистов среди богатых мало.



Во-вторых, парадокс молодых. Именно в бедных странах население в разы моложе. То есть, с военной точки зрения бедные страны обладают гораздо большим человеческим ресурсом для ведения войны. Средний возраст жителей развитых стран наоборот постоянно увеличивается.



В-третьих, развитие компьютерных технологий. Согласитесь, сегодня эти технологии стали настолько обыденным делом, что смартфон или другое электронное «чудо» можно встретить в самых неожиданных местах. А появление ведущих фирм по производству этих устройств в ещё недавно технологически отсталых государствах говорит о том, что население этих стран не уступает в компьютерной грамотности «богачам».



Богатые хотят воевать на расстоянии

То, что сегодня происходит в мире, всего лишь современный вариант старой тактики человечества. Бедные стараются отобрать у богатых их сокровища силой оружия. Богатые же не собираются становиться беднее и, наоборот, грабят и так не отличающиеся роскошью «дома» бедных.



Более того, именно «богатые» создают из наиболее радикальных «борцов за справедливость» террористов, а потом тратят огромные усилия, чтобы их уничтожить. История жизни наиболее известных террористов этому подтверждение.



На современном этапе, когда военные конфликты вспыхивают то там, то тут, уже появилась определенная прослойка профессиональных солдат. Называть их можно как угодно, но это люди, большая часть жизни которых проходит на войне. И вот они-то способны противостоять самым подготовленным армейским частям. В том числе и армейским подразделениям богатых стран.



Если сложить вместе все факторы, перечисленные выше, становится понятным почему сегодня огромное внимание уделяется беспилотникам-дронам. Почему появление на поле боя солдата явление редкое. А бой стрелковым вооружением чаще всего выглядит как отстрел боеприпасов в воздух. Достаточно сказать, что количество личного состава, выведенного из строя огнем стрелкового вооружения и огнем артиллерии, в частности минометов, просто не сопоставимо.



Какое стрелковое оружие необходимо солдату

Рассмотрим современный бой, примеры которого можно увидеть на Украине или в Сирии. Как быстро и эффективно охладить пыл противника? Как предотвратить намеченную атаку?



Итак, противник сосредоточил подразделение для атаки или разведки боем. БПЛА-разведчики передают координаты цели. Дальше происходит «успокоение» активности противника с помощью оружия крупного калибра. На расстоянии 1,5-2 км. Снайперы и пулеметчики почти всегда успешно справляются с этой задачей. Атака врага захлебывается, едва не начавшись.







Но, предположим, командир противника не понял предупреждения и повел бойцов в атаку. Что происходит дальше? Дальше в дело вступает артиллерия. Чаще всего подразделение «превращают в капусту» минометчики. При этом, как видите, собственно пехота задействована условно. Конечно, можно пострелять «на авось». На дальности в километр стрельба из автомата или ручного пулемета малоэффективна.



Таким образом, в современном бою автомат превращается в оружие ближнего боя. Реально использовать его можно только тогда, когда противник подберется к позиции достаточно близко. А это возможно всего в двух случаях.



Если началось массированное наступление сразу по всему фронту обороны и снайперы и минометчики просто не успевают оперативно реагировать на атаку противника или подвергаются сами артиллерийской атаке. Либо, действует ДРГ, которая сумела подойти к позициям незамеченной.



Таким образом, стрелковое вооружение сегодня можно рассматривать как два компонента. Крупнокалиберное снайперское оружие с прицельной дальностью 2 км и больше и автоматическое оружие ближнего боя, предназначенное для создания необходимой плотности огня в условиях, когда противник находится в непосредственной близости.



Снайперской вооружение и крупнокалиберные пулеметы

Такое оружие уже сегодня используется достаточно часто. Спор противников и сторонников данного вооружения разрешила сама жизнь. В условиях боя, при отсутствии промышленно произведенных образцов, бойцы используют любые «подручные материалы», чтобы иметь такое оружие. Потому и калибр таких «снайперских винтовок» может быть от стандартного 12,7 мм, до 23 мм и выше.



Создание таких винтовок сегодня не проблема. Оружейники накопили не только большой опыт в конструировании такого оружия, но и обладают необходимыми технологиями производства. Проблема заключается в другом. В человеческом факторе.



Очень часто, благодаря глупостям кино, снайперов воспринимают просто как отличных стрелков. На самом деле, обучить солдата хорошо стрелять не проблема. Совершенно «деревянных» людей не бывает. Снайпер - это другое. Это музыкант-виртуоз. Стрелок-Паганини, если угодно.



Он не просто «нутром чувствует» свое оружие. Он учитывает миллионы каких-то, только ему известных факторов. От направления ветра и атмосферного давления до температуры ствола и веса пули в конкретном патроне... И при этом, у каждого снайпера есть своё "собственное кладбище".



Если создавать действительно винтовку, то даже при идеально обученном снайпере вероятность поражения цели достаточно низка. Слишком долго летит пуля. Цель за это время может просто переместиться, и всё. Да и процесс прицеливания на такое расстояние мероприятие не быстрое.



Вывод. Необходимо создавать снайперские комплексы. Сводить участие человека в процессе стрельбы к минимуму. Схема цель-дрон-комплекс-человек-цель. Когда дрон находит цель, сообщает комплексу параметры, оружие проводит необходимые расчеты и ждет команды от человека на уничтожение. В идеале-голосовой команды. Просто «огонь». Или «расстреляй их всех»... События в Идлибе: Турция разворачивает ЗРК у границы, САА теснит боевиков на юге провинции



Что может прийти на смену привычному «Калашникову»

Оговорюсь сразу, о замене будем говорить без учета требований «основных потребителей автоматического оружия», без сил специальных операций. просто потому, что ССО невозможно вооружить одинаковым оружием. потому, что выполнение определенной задачи требует и определенных средств. Таскать на себе всё солдат не может.



Оружие должно быть легким, простым, с приемлемой, 600-800 метров, прицельной дальностью прямого выстрела, большим боекомплектом и обеспечивающим необходимую плотность огня, возможно бесшумным. В идеале, автомат должен стать оружием индивидуальным. Проще говоря, использовать его противник не должен.



Теоретически, с небольшой натяжкой, этим требованиям сегодня соответствуют большинство автоматов и штурмовых винтовок. Это доказывают те самые военные конфликты, которые сегодня существуют. У нас, к примеру, не утихают споры о том, какой автомат лучше: АК-47 или АК-74.



Но есть у современного оружия один недостаток, который необходимо ликвидировать. При увеличении скорострельности оружия до 1000 выстрелов в минуту резко уменьшается эффективность оружия. Да и расход боеприпасов огромный. При меньшей скорострельности (600 выс/мин) нет плотности огня.



По моему личному мнению, автомат будущего будет как минимум двуствольным. То есть, механизм будет один, но работать он должен сразу с двумя пулями. Таким образом, даже при скорострельности в 500 выс/мин будет обеспечена нужная плотность в более короткое время. Стандартный выстрел 2-3 патрона будет состоять уже из 4-6. Техническое решение с увеличением отдачи оружия уже найдено тем же концерном «Калашников».



Вполне возможны и более революционные решения. Вроде использования других боеприпасов. Вплоть до квадратного сечения ствола и квадратной пули. Такие наработки же есть. И вполне успешные. Как и традиционные «круглые» с механизмом стабилизации в полете.



В любом случае, поиск универсального решения проблемы автоматического оружия надо продолжать. Но делать это необходимо в комплексе с другими задачами. Необходимо учитывать, например, разработки комплексов защиты солдата.



О чем стоит задуматься

Я не зря уделил так много внимания в начале материала вопросам геополитики. Проблема богатых и бедных стран не исчезнет ещё долго. Значит не стоит рассчитывать на разум человечества и понимание всех ужасов войны. Противостояние бедных и богатых будет продолжаться.



Значит, в мире будут появляться все новые и новые очаги конфликтов. Значит, кровь будет. Смерти невинных будут. А необходимость вооружения собственной армии сохранится. Вооружения самыми новейшими, способными защитить не только от известного вооружения, но и от перспективного видами оружия.



Я не верю в то, что богатые страны пойдут на открытую войну между собой. Слишком дорого заплатит мир в этом случае за свою глупость. Точнее, вероятность сохранения планеты Земля, в случае большой войны, близка к нулю. Но воевать нам все равно придется. Локально. С использованием обычного вооружения.



Так что, тема разработки нового оружия была есть и будет актуальна ещё долгое время. После выхода материала о будущих танках у многих читателей сложилось впечатление, что автор специально уходит от гораздо более важных прогнозов. От обсуждения перспектив развития стрелкового вооружения в частности. В какой-то части согласен с этим мнением.Просто потому, что прогнозировать развитие этого вида вооружения при наличии огромного количества научных открытий, изменения тактики боя и множества других факторов занятие неблагодарное. Да и прогнозы в этом случае почти всегда будут соответствовать реальности лишь частично. А то и вовсе останутся всего лишь размышлениями фантаста.Чтобы понять логику моих рассуждений, нужно усвоить исходные данные. Фундамент, если угодно. Тем более, что сегодня автор не «физик», а «лирик». Свободен от каких-либо научных открытий, изобретений или прорывных технологий. Будущее рождается сегодня. Вот и буду исходить из целей и задач армии, которые уже поставлены, хотя официально иногда не озвучены.Если сложить все факторы, которые известны большинству читателей, то ситуация станет вполне понятной и предсказуемой. Хотя, вполне возможно, что какие-то из тенденций я и не заметил. По пунктам:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Во-первых, в мире сложилась ситуация, когда богатые страны потребляют львиную долю мирового ВВП, а бедным достаются крохи с барского стола. Это само по себе несправедливо. Значит, граждане бедных стран будут стремиться к улучшению собственной жизни. А это возможно лишь в одном случае. В случае, если богатые отдадут часть своих богатств. Согласитесь, таких альтруистов среди богатых мало.Во-вторых, парадокс молодых. Именно в бедных странах население в разы моложе. То есть, с военной точки зрения бедные страны обладают гораздо большим человеческим ресурсом для ведения войны. Средний возраст жителей развитых стран наоборот постоянно увеличивается.В-третьих, развитие компьютерных технологий. Согласитесь, сегодня эти технологии стали настолько обыденным делом, что смартфон или другое электронное «чудо» можно встретить в самых неожиданных местах. А появление ведущих фирм по производству этих устройств в ещё недавно технологически отсталых государствах говорит о том, что население этих стран не уступает в компьютерной грамотности «богачам».То, что сегодня происходит в мире, всего лишь современный вариант старой тактики человечества. Бедные стараются отобрать у богатых их сокровища силой оружия. Богатые же не собираются становиться беднее и, наоборот, грабят и так не отличающиеся роскошью «дома» бедных.Более того, именно «богатые» создают из наиболее радикальных «борцов за справедливость» террористов, а потом тратят огромные усилия, чтобы их уничтожить. История жизни наиболее известных террористов этому подтверждение.На современном этапе, когда военные конфликты вспыхивают то там, то тут, уже появилась определенная прослойка профессиональных солдат. Называть их можно как угодно, но это люди, большая часть жизни которых проходит на войне. И вот они-то способны противостоять самым подготовленным армейским частям. В том числе и армейским подразделениям богатых стран.Если сложить вместе все факторы, перечисленные выше, становится понятным почему сегодня огромное внимание уделяется беспилотникам-дронам. Почему появление на поле боя солдата явление редкое. А бой стрелковым вооружением чаще всего выглядит как отстрел боеприпасов в воздух. Достаточно сказать, что количество личного состава, выведенного из строя огнем стрелкового вооружения и огнем артиллерии, в частности минометов, просто не сопоставимо.Рассмотрим современный бой, примеры которого можно увидеть на Украине или в Сирии. Как быстро и эффективно охладить пыл противника? Как предотвратить намеченную атаку?Итак, противник сосредоточил подразделение для атаки или разведки боем. БПЛА-разведчики передают координаты цели. Дальше происходит «успокоение» активности противника с помощью оружия крупного калибра. На расстоянии 1,5-2 км. Снайперы и пулеметчики почти всегда успешно справляются с этой задачей. Атака врага захлебывается, едва не начавшись.Но, предположим, командир противника не понял предупреждения и повел бойцов в атаку. Что происходит дальше? Дальше в дело вступает артиллерия. Чаще всего подразделение «превращают в капусту» минометчики. При этом, как видите, собственно пехота задействована условно. Конечно, можно пострелять «на авось». На дальности в километр стрельба из автомата или ручного пулемета малоэффективна.Таким образом, в современном бою автомат превращается в оружие ближнего боя. Реально использовать его можно только тогда, когда противник подберется к позиции достаточно близко. А это возможно всего в двух случаях.Если началось массированное наступление сразу по всему фронту обороны и снайперы и минометчики просто не успевают оперативно реагировать на атаку противника или подвергаются сами артиллерийской атаке. Либо, действует ДРГ, которая сумела подойти к позициям незамеченной.Таким образом, стрелковое вооружение сегодня можно рассматривать как два компонента. Крупнокалиберное снайперское оружие с прицельной дальностью 2 км и больше и автоматическое оружие ближнего боя, предназначенное для создания необходимой плотности огня в условиях, когда противник находится в непосредственной близости.Такое оружие уже сегодня используется достаточно часто. Спор противников и сторонников данного вооружения разрешила сама жизнь. В условиях боя, при отсутствии промышленно произведенных образцов, бойцы используют любые «подручные материалы», чтобы иметь такое оружие. Потому и калибр таких «снайперских винтовок» может быть от стандартного 12,7 мм, до 23 мм и выше.Создание таких винтовок сегодня не проблема. Оружейники накопили не только большой опыт в конструировании такого оружия, но и обладают необходимыми технологиями производства. Проблема заключается в другом. В человеческом факторе.Очень часто, благодаря глупостям кино, снайперов воспринимают просто как отличных стрелков. На самом деле, обучить солдата хорошо стрелять не проблема. Совершенно «деревянных» людей не бывает. Снайпер - это другое. Это музыкант-виртуоз. Стрелок-Паганини, если угодно.Он не просто «нутром чувствует» свое оружие. Он учитывает миллионы каких-то, только ему известных факторов. От направления ветра и атмосферного давления до температуры ствола и веса пули в конкретном патроне... И при этом, у каждого снайпера есть своё "собственное кладбище".Если создавать действительно винтовку, то даже при идеально обученном снайпере вероятность поражения цели достаточно низка. Слишком долго летит пуля. Цель за это время может просто переместиться, и всё. Да и процесс прицеливания на такое расстояние мероприятие не быстрое.Вывод. Необходимо создавать снайперские комплексы. Сводить участие человека в процессе стрельбы к минимуму. Схема цель-дрон-комплекс-человек-цель. Когда дрон находит цель, сообщает комплексу параметры, оружие проводит необходимые расчеты и ждет команды от человека на уничтожение. В идеале-голосовой команды. Просто «огонь». Или «расстреляй их всех»...Оговорюсь сразу, о замене будем говорить без учета требований «основных потребителей автоматического оружия», без сил специальных операций. просто потому, что ССО невозможно вооружить одинаковым оружием. потому, что выполнение определенной задачи требует и определенных средств. Таскать на себе всё солдат не может.Оружие должно быть легким, простым, с приемлемой, 600-800 метров, прицельной дальностью прямого выстрела, большим боекомплектом и обеспечивающим необходимую плотность огня, возможно бесшумным. В идеале, автомат должен стать оружием индивидуальным. Проще говоря, использовать его противник не должен.Теоретически, с небольшой натяжкой, этим требованиям сегодня соответствуют большинство автоматов и штурмовых винтовок. Это доказывают те самые военные конфликты, которые сегодня существуют. У нас, к примеру, не утихают споры о том, какой автомат лучше: АК-47 или АК-74.Но есть у современного оружия один недостаток, который необходимо ликвидировать. При увеличении скорострельности оружия до 1000 выстрелов в минуту резко уменьшается эффективность оружия. Да и расход боеприпасов огромный. При меньшей скорострельности (600 выс/мин) нет плотности огня.По моему личному мнению, автомат будущего будет как минимум двуствольным. То есть, механизм будет один, но работать он должен сразу с двумя пулями. Таким образом, даже при скорострельности в 500 выс/мин будет обеспечена нужная плотность в более короткое время. Стандартный выстрел 2-3 патрона будет состоять уже из 4-6. Техническое решение с увеличением отдачи оружия уже найдено тем же концерном «Калашников».Вполне возможны и более революционные решения. Вроде использования других боеприпасов. Вплоть до квадратного сечения ствола и квадратной пули. Такие наработки же есть. И вполне успешные. Как и традиционные «круглые» с механизмом стабилизации в полете.В любом случае, поиск универсального решения проблемы автоматического оружия надо продолжать. Но делать это необходимо в комплексе с другими задачами. Необходимо учитывать, например, разработки комплексов защиты солдата.Я не зря уделил так много внимания в начале материала вопросам геополитики. Проблема богатых и бедных стран не исчезнет ещё долго. Значит не стоит рассчитывать на разум человечества и понимание всех ужасов войны. Противостояние бедных и богатых будет продолжаться.Значит, в мире будут появляться все новые и новые очаги конфликтов. Значит, кровь будет. Смерти невинных будут. А необходимость вооружения собственной армии сохранится. Вооружения самыми новейшими, способными защитить не только от известного вооружения, но и от перспективного видами оружия.Я не верю в то, что богатые страны пойдут на открытую войну между собой. Слишком дорого заплатит мир в этом случае за свою глупость. Точнее, вероятность сохранения планеты Земля, в случае большой войны, близка к нулю. Но воевать нам все равно придется. Локально. С использованием обычного вооружения.Так что, тема разработки нового оружия была есть и будет актуальна ещё долгое время. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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