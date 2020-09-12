Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на ...
В МВФ шокировали Украину
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказа...
Главная / В мире

Что может быть хуже? Шахназаров об идее "беломайдана" обезоружить ОМОН беременными животами

12 сентября 2020, 16:30  •  91 • В мире
Журналист Михаил Шахназаров в разговоре с Царьградом прокомментировал идею белорусских активистов устроить флешмоб беременных против ОМОНа. Шахназаров назвал это отвратительным, отметив, что хуже быть уже не может.
В Белоруссии распространяют листовки о новом флешмобе. В описании сказано, что "новая Беларусь" - это ребёнок, который "рождается в муках". И поэтому женщин призывают сделать себе беременный живот в "домашних условиях" и выйти с ним на протест. Но отдельной строкой выделено обращение к ОМОНу:
"Внимание, ОМОН и другие службы. Живот у женщины может быть настоящий!", - цитирует "Утро.ру" слова из обращения.
В разговоре с Царьградом журналист Михаил Шахназаров заметил, что ничего не может быть хуже, чем спекуляция на детях.
"Ещё причём даже на детях, которые не появились на свет. Беременность - положение, которое женщине даровано Богом. Его надо ценить, а не использовать в спекулятивных целях или для достижения каких-либо целей. Это отвратительно, на мой взгляд", - коротко заметил журналист.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
11 сентября 2020, 20:20
Сценарий провален, как быть? Военные США растерялись перед боем "с Россией"
11 сентября 2020, 22:10
"Каждый день прирост": Турки умоляют русских не летать в Турцию - настойчиво и матом
12 сентября 2020, 05:30
Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты
12 сентября 2020, 12:50
"Отравление" Навального - лишь постановка? Небензя раскрыл, кто ведёт "грязную игру"
12 сентября 2020, 01:45
«Сыграть на кризисе»: как Польша стремится использовать ситуацию с белорусскими протестами в своих целях
11 сентября 2020, 22:05
«Ключевые вопросы стратегического партнёрства»: в Кремле назвали темы предстоящей встречи Путина и Лукашенко
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 сентября 2020, 07:20
Компания США отказалась поставлять газ на Украину: Хватило одной разгромной статьи в ...
12 сентября 2020, 01:50
"Это план приведения Навального к власти": Доктор Сосновский раскрыл требов...
12 сентября 2020, 03:40
Об этих странностях говорил Лавров? Спутница Навального металась между Москвой и Лонд...
12 сентября 2020, 05:30
Британский эксперт назвал Украину "примером демократии". Но его имя всё объ...
12 сентября 2020, 05:30
Китайский корабль вывел НЛО в космос и сошёл с орбиты
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 сентября 2020, 17:40
"Малый был непрофессионалом": Жора Жиров раскрыл детали "отравления" Навального
08 сентября 2020, 14:25
"Они не сказали самого главного": Захарова указала на два прокола Германии с Навальным
08 сентября 2020, 12:35
Сатановский выдал послание Навальничихе: "А чего ж вы, касатики, там, где вам хорошо, не живёте?"
09 сентября 2020, 06:55
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обернётся провал беломайдана
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.