Что может быть хуже? Шахназаров об идее "беломайдана" обезоружить ОМОН беременными животами

В Белоруссии распространяют листовки о новом флешмобе. В описании сказано, что "новая Беларусь" - это ребёнок, который "рождается в муках". И поэтому женщин призывают сделать себе беременный живот в "домашних условиях" и выйти с ним на протест. Но отдельной строкой выделено обращение к ОМОНу:

"Внимание, ОМОН и другие службы. Живот у женщины может быть настоящий!", - цитирует "Утро.ру" слова из обращения.

В разговоре с Царьградом журналист Михаил Шахназаров заметил, что ничего не может быть хуже, чем спекуляция на детях.

"Ещё причём даже на детях, которые не появились на свет. Беременность - положение, которое женщине даровано Богом. Его надо ценить, а не использовать в спекулятивных целях или для достижения каких-либо целей. Это отвратительно, на мой взгляд", - коротко заметил журналист.