Что может Байден: Личный врач президента США раскрыл данные о его здоровье

На сайте Белого дома опубликован отчёт о состоянии здоровья американского лидера. Несмотря на периодические слухи о недугах Джо Байдена, утверждается, что он "без исключений" может исполнять обязанности главы государства.

Президент США Джо Байден способен и дальше оставаться главой государства и выполнять его обязанности. Такое заключение дал личный врач нынешнего хозяина Белого дома Кевин О'Коннор, оно опубликовано 19 ноября.

В документе отмечается, что физическое состояние Джо Байдена позволяет ему выполнять обязанности президента США в полном объёме, в том числе быть Верховным главнокомандующим. Отмечается, что Байден - "здоровый и энергичный 78-летний мужчина", не курит, не пьёт спиртное и несколько раз в неделю занимается спортом.

В то же время личный врач Байдена отметил и некоторые проблемы. В частности, у американского лидера ухудшилась походка и он чаще стал "прочищать горло".

В отчёте о здоровье Байдена указано, что его рост составляет 5 футов 11,65 дюйма (183 см), вес - 184 фунта (83,5 кг), давление 120 на 70.

Напомним, 19 ноября стало известно, что Байден прошёл процедуру колоноскопии. Пока американский президент находился под анестезией, его полномочия были переданы вице-президенту Камале Харрис. Пусть и на короткий отрезок времени впервые в истории США темнокожая женщина обладала президентскими полномочиями.