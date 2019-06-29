Что могут спрятать эстонцы в Люксембурге?

Эстонские власти в ожидании нашествия с Востока

В Эстонии регулярно заботятся о появлении новостей, которые, становясь международными, были бы ещё и сенсационными. Так, в 2015 году в этом прибалтийском государстве началась кампания по изготовлению и продаже населению пластиковых бомбоубежищ. Пластиковая труба, диаметром 2 метра, длиной 6 метров и весом в 2 тонны, с воздушным фильтром и туалетом должна была обеспечить безопасность владельца от атомного взрыва. Правда, для этого её нужно было закопать на глубине до 50 метров. Для защиты от обычных снарядов так глубоко закапываться не нужно, но, следует сказать, эстонцы проявили благоразумие и в очередь за этими изделиями не встали. Видимо, ещё в полной мере не осознали опасность, надвигающуюся на них с Востока. Зато, по словам руководителя эстонской фирмы военной техники Terramil Кристо Кирса, изобретением заинтересовались Саудовская Аравия, Бахрейн, Пакистан, Индия и Египет.

На этом эстонские власти не успокоились. В начале 2019 года появились сведения о планах создания на границе Эстонии с Россией разнообразных систем слежения, выявления и пресечения. Об этом журналистам рассказал премьер-министр страны Юри Ратас во время произведённого им в январе осмотра эстонско-российской границы. Мол, Эстония – передовой рубеж обороны Евросоюза, а потому её граница с Россией должна быть всемерно укреплена. Предполагается, что на такую модернизацию эстонско-российской границы Таллинну придётся потратить более 200 млн. евро.

Согласно планам эстонских властей, всего будет оборудовано 135 километров сухопутной границы. На этом участке будут установлены электронная система охраны, видеокамеры, сенсорные датчики. А с воздуха границу будут патрулировать беспилотные летательные аппараты. Неясно, правда, что они должны будут выявлять, так как никакого усиления российских войск на этой границе не происходит, русские диверсанты, ползущие по-пластунски, границу не нарушают, да и вообще никто, кроме бродячих собак и прочего зверья, через эту условную разграничительную линию, которую хотят «забетонировать», не шастает.

И вот появилась ещё одна новость из той же области: эстонское правительство переводит правительственные базы данных в Люксембург.

В июне эстонская сторона уже передала четыре блока данных одному из люксембургских информационных центров, имеющих высшую степень защиты от проникновения. Данные касаются регистрации права ведения бизнеса и собственности на землю. И теперь в Таллинне могут не беспокоиться, что такие секретные данные попадут в лапы российских спецслужб. О том, что у российских спецслужб хватает забот, помимо охоты за кадастровыми сведениями на землю и регистрацией эстонских бизнесменов, здесь не задумываются. Кроме того, Эстония передаст в Люксембург в целях безопасности ещё шесть блоков сведений, и «двери перед хакерами из ФСБ будут захлопнуты». Местонахождение центра в Люксембурге строго засекречено. Хитроумный манёвр с хранением эстонцами информации в Люксембурге недёшево стоит – от 200 до 300 тысяч евро ежегодно, и эти расходы как-то надо оправдать перед эстонскими избирателями. Впрочем, главное оправдание найдено давно: Эстония жестоко страдает от российских хакеров. Такое депонирование информации в Люксембурге в правительстве Эстонии называют «электронным посольством».