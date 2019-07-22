Что могут изменить на Украине парламентские выборы • 131 • Аналитика Завершение политического цикла

Политический цикл на Украине, начавшийся с выборов президента, подходит к своему завершению с избранием нового парламента и формирования правительства. Поскольку Украина — парламентско-президентская республика, полномочия разделены между двумя ветвями власти, и президент единолично не может принимать многие решения по управлению государством, что и подтвердили первые месяцы правления Зеленского.









Этот политический цикл на Украине совпал со сменой политической элиты, который продиктован многими объективными внутренними и внешними факторами. Слишком много в украинском обществе скопилось назревших противоречий, конфликтов интересов и ценностей. Протестный потенциал и негатив в обществе в итоге вылился в противостояние элиты и общества, а также противостояние внутри элиты, которое может быть разрешено только сменой элиты и проводимого ею курса.



Дело в том, что политическая элита Украины всегда действовала не в интересах страны, а исключительно в собственных корыстных целях, которые состояли в личном обогащении и последующем выводе капитала на Запад.



Поскольку судьба элиты оказалась в руках США, то и действовала она в интересах Вашингтона. Это политика привела не к росту и процветанию, а распаду и разложению как элиты, так и государства.



Захватившая власть после переворота 2014 года элита не справилась с управлением и развитием государства, сформировавшийся нацистский режим, развязав гражданскую войну и разрушив экономику, показал полную свою недееспособность, и подавляющая часть населения массовым протестным голосованием против Порошенко отказала режиму в доверии и поддержке. Этот режим перестал устраивать и олигархов, так как развал экономики и прекращение связей с Россией резко сократили ресурсную базу, на эксплуатации которой олигархи приумножали свои капиталы.



США на этапе президентской кампании, увидев падение рейтинга Порошенко и потерю поддержки населения, быстро переключились на поддержку Зеленского, созданного руками Коломойского, и, воспользовавшись услугами Авакова, успешно привели его к власти, выбросив Порошенко как расходный материал. Американцам нужна была марионетка, которая устойчиво сидит на президентском троне и гарантированно проводит их политику.



Евросоюз устал от неадекватного режима, требующего все больших расходов и мешающего процессу сближения с Россией, так необходимого ему из экономических соображений. Лидеры Евросоюза никак не поддержали Порошенко и остались равнодушны к его судьбе.



Россия из-за воинствующей русофобской политики Порошенко сделала его нерукопожатным и прекратила с ним всякие контакты, дав сигнал Евросоюзу о нецелесообразности сохранения и поддержки нацистского режима.



Внутренние и внешние объективные обстоятельства поставили политическую и экономическую элиту Украины перед выбором смены поколения элиты и прихода к власти более вменяемой и прагматичной контрэлиты, способной удовлетворить все заинтересованные стороны, или сохранения нацистского режима с неизбежным в будущем крахом системы. Выбор был сделан, с избранием Зеленского был пройден первый этап смены элиты, с избранием парламента и назначения правительства завершится второй этап.



Кто придёт на смену элите?

Кто придет на смену действующей элите, большой вопрос. Сейчас развернулась битва за освобождающееся политическое и экономическое пространство. Схватка за контроль над парламентом приближается к финишу, от того, кто ее выиграет, в значительной степени будет зависеть контроль над Украиной со всеми вытекающими последствиями.



В этой схватке участвуют олигархические кланы, опирающиеся на подконтрольные им политические силы, США и Россия, ЕС старается не вмешиваться в эти процессы.



Сейчас на политическом поле Украины противостоят две тенденции: стремление сохранить нацистский режим или сместить его.





Среди олигархов приоритеты разделились, за сохранение нацистского режима с остервенением бьется только Порошенко. Коломойский, Ахметов и Фирташ — сторонники либерализации режима, Пинчук пока занимает нейтральную позицию. Соответственно ведут себя и политические силы, подконтрольные олигархам.



Олигархического консенсуса сейчас на Украине нет, олигархические кланы ведут войну за уничтожение друг друга и передел государственного ресурса, которого с каждым годом остается все меньше.



Первый в очереди на «раздевание» стоит Порошенко, Коломойский уже организовал против него более десятка уголовных дел и добьется ареста его активов и счетов, а потом найдет способ включить все это в свою бизнес-империю.



Фирташа «раздевают» американцы, и его нефтегазовая бизнес-империя вряд ли устоит под их напором. Следующим в этом процессе, по всей видимости, будет Пинчук, который продолжает сотрудничать с американскими демократами, так не любимыми Трампом.



То есть обуздание украинской олигархии проводится руками самих олигархов, которые с азартом начали рвать друг друга.



Клан Порошенко и стоящие рядом с ним пронацистские силы не смирились с поражением на президентских выборах и делают все возможное для сохранения уже отвергнутого внутри и вне Украины курса. Пока вся государственная вертикаль живет по законам Порошенко и пытается блокировать все начинания Зеленского, направленные на либерализацию режима. Прогнившая государственная конструкция не хочет сдавать свои позиции, цепляется за власть, и быстро ее демонтировать не получится, потребуется какой-то переходный период, пока вся система перейдет в новое качество.



Не агрессия России, а гражданская война

Вовремя сориентировался и циничный Коломойский, понимая неизбежность провала прежнего курса и увидев реакцию США и ЕС, он, имея уже в новой власти своего ставленника Зеленского, организовал еще одну подконтрольную себе политическую силу. Объединив с подконтрольным Ахметову «Оппозиционным блоком» вновь созданную «партию мэров», он запустил еще один политический проект и стремится создать вторую подотчетную себе фракцию в парламенте.



Коломойский из ярого сторонника переворота и русофоба стал позиционировать себя как вменяемого бизнесмена и политика, заявившего, что на Украине не агрессия России, а гражданская война, что в 2014 была не революция, а переворот, спровоцированный США, и что надо договариваться с Донбассом об условиях прекращения войны. Таким миротворцем он стал не из-за любви к населению Украины, а так как почувствовал, что нацистский режим вместе со страной может рухнуть, и он потеряет ресурс, обеспечивающий ему приумножение своего капитала.



Администрация Трампа напрямую работает с командой Зеленского и через них формирует структуру будущей фракции «Слуга народа». Туда же встраивают своих людей Коломойский и Пинчук.



Американские демократы через структуры Сороса и Пинчука усиленно проводят в парламент взращенного ими певцы Вакарчука с партией «Голос», надеясь повторить успех Зеленского. Пинчук проталкивает еще один свой проект «вечно непроходного» Гриценко с партией «Гражданская позиция».



Еще шевелится непотопляемая и давно выведенная в тираж Тимошенко с партией «Батькивщина». Она потенциально может пройти в парламент с минимальным результатом и ничтожным влиянием на формирование структур власти. Выжидает и Аваков в надежде сохранить свой пост.



Пророссийских политических сил сегодня на Украине нет, все они были разгромлены еще весной 2014 года. В связи с этим влияние России на политические процессы на Украине минимальное, она сделала ставку на «Оппозиционную платформу – за жизнь» Медведчука — Бойко, поскольку ориентироваться больше не на кого.



Эта политическая сила преподносит себя как защитница населения Юго-востока, хотя таковой никогда не была. Это осколок «Партии регионов», после ее раскола одна часть в виде «Оппозиционного блока» осталась подконтрольной Ахметову, а вторая часть в виде «Оппозиционной платформы», подконтрольной олигарху Фирташу и Бойко, объединилась с партией Медведчука «За жизнь» и создала новую политическую силу. Русские повсюду. Прикладная русофобия как способ получить министерский портфель



Группа Медведчука — Бойко прагматично смотрит на развитие ситуации на Украине. Считает, что для сохранения своего бизнеса и влияния необходимо отстранить нацистский режим от власти, прекращать войну на Донбассе, сделать Украину нейтральной и установить нормальные экономические отношения с Россией. Американцы финансово обескровили эту группу, добившись принятия австрийским судом решения об экстрадиции Фирташа из Австрии в США, в случае выполнения этого решения его ждет американский суд за финансовые махинации.



США, взяв под контроль Зеленского и несколько отодвинув от него Коломойского, определяют политику новой власти и оставляют ее неизменной в сторону Запада. При этом из заявлений Зеленского и его людей следует, что он за либерализацию режима и прекращение войны на Донбассе. По-другому не могло и быть, если бы американским кураторам нужно было сохранение на Украине нацистского режима, они бы сделали все возможное для сохранения во власти Порошенко, лучшей кандидатуры для этого не было. Они пошли на замену Порошенко на Зеленского, следовательно, в их в планы входит модернизация режима, тем более что представитель США Волкер прямо заявил, что Киеву надо выполнять Минские соглашения и принимать соответствующие законы. Выполнение этих требований при нацистском режиме было бы просто невозможно.



Россия, естественно, стоит за демонтаж режима, и тут никаких вопросов не может быть. Поэтому оказывается мощная медийная поддержка со стороны Кремля группе Медведчука — Бойко. С ними через голову Зеленского проводят встречи и принимают решения, которые находятся вне компетенции этих лиц. Своими действиями Москва показывает, что готова идти на компромиссы ради прекращения войны на Донбассе и демонтажа нацистского режима.



Парламент переходного периода

Перед выборами в парламент расклад сил далеко не в пользу нацистов. Придерживающиеся этой идеологии политические силы «Европейская солидарность» Порошенко, «Голос» Вакарчука, «Батькивщина» Тимошенко и «Гражданская позиция» Гриценко с трудом преодолевают 5%-ный барьер и все вместе согласно социологии набирают порядка 20% в парламенте и никак не могут определять политику в стране.



У партии Зеленского «Слуга народа» близко к 50%, а «Оппозиционная платформа — за жизнь», по прогнозам, набирает около 14%. К тому же не исключено, что группа Коломойского — Ахметова «Оппозиционный блок» преодолеет 5%-еый барьер и также войдет в парламент. То есть у политических сил, условно «антинацистских», будет явное большинство.



Как будет формироваться парламентская коалиция, зависит от результатов выборов и позиции американских кураторов, это может быть союз «антинацистских» сил или союз с Вакарчуком и Тимошенко, который только законсервирует сегодняшнее положение. Конечно же, парламент Украины не может быть сейчас пророссийским, это может быть парламент переходного периода, но не пронацистский как предыдущий, он наверняка будет ориентироваться на Запад и придерживаться нормализации отношений с Россией. Политический цикл на Украине, начавшийся с выборов президента, подходит к своему завершению с избранием нового парламента и формирования правительства. Поскольку Украина — парламентско-президентская республика, полномочия разделены между двумя ветвями власти, и президент единолично не может принимать многие решения по управлению государством, что и подтвердили первые месяцы правления Зеленского.Этот политический цикл на Украине совпал со сменой политической элиты, который продиктован многими объективными внутренними и внешними факторами. Слишком много в украинском обществе скопилось назревших противоречий, конфликтов интересов и ценностей. Протестный потенциал и негатив в обществе в итоге вылился в противостояние элиты и общества, а также противостояние внутри элиты, которое может быть разрешено только сменой элиты и проводимого ею курса.Дело в том, что политическая элита Украины всегда действовала не в интересах страны, а исключительно в собственных корыстных целях, которые состояли в личном обогащении и последующем выводе капитала на Запад.Поскольку судьба элиты оказалась в руках США, то и действовала она в интересах Вашингтона. Это политика привела не к росту и процветанию, а распаду и разложению как элиты, так и государства.Захватившая власть после переворота 2014 года элита не справилась с управлением и развитием государства, сформировавшийся нацистский режим, развязав гражданскую войну и разрушив экономику, показал полную свою недееспособность, и подавляющая часть населения массовым протестным голосованием против Порошенко отказала режиму в доверии и поддержке. Этот режим перестал устраивать и олигархов, так как развал экономики и прекращение связей с Россией резко сократили ресурсную базу, на эксплуатации которой олигархи приумножали свои капиталы.США на этапе президентской кампании, увидев падение рейтинга Порошенко и потерю поддержки населения, быстро переключились на поддержку Зеленского, созданного руками Коломойского, и, воспользовавшись услугами Авакова, успешно привели его к власти, выбросив Порошенко как расходный материал. Американцам нужна была марионетка, которая устойчиво сидит на президентском троне и гарантированно проводит их политику.Евросоюз устал от неадекватного режима, требующего все больших расходов и мешающего процессу сближения с Россией, так необходимого ему из экономических соображений. Лидеры Евросоюза никак не поддержали Порошенко и остались равнодушны к его судьбе.Россия из-за воинствующей русофобской политики Порошенко сделала его нерукопожатным и прекратила с ним всякие контакты, дав сигнал Евросоюзу о нецелесообразности сохранения и поддержки нацистского режима.Внутренние и внешние объективные обстоятельства поставили политическую и экономическую элиту Украины перед выбором смены поколения элиты и прихода к власти более вменяемой и прагматичной контрэлиты, способной удовлетворить все заинтересованные стороны, или сохранения нацистского режима с неизбежным в будущем крахом системы. Выбор был сделан, с избранием Зеленского был пройден первый этап смены элиты, с избранием парламента и назначения правительства завершится второй этап.Кто придет на смену действующей элите, большой вопрос. Сейчас развернулась битва за освобождающееся политическое и экономическое пространство. Схватка за контроль над парламентом приближается к финишу, от того, кто ее выиграет, в значительной степени будет зависеть контроль над Украиной со всеми вытекающими последствиями.В этой схватке участвуют олигархические кланы, опирающиеся на подконтрольные им политические силы, США и Россия, ЕС старается не вмешиваться в эти процессы.Сейчас на политическом поле Украины противостоят две тенденции: стремление сохранить нацистский режим или сместить его.Среди олигархов приоритеты разделились, за сохранение нацистского режима с остервенением бьется только Порошенко. Коломойский, Ахметов и Фирташ — сторонники либерализации режима, Пинчук пока занимает нейтральную позицию. Соответственно ведут себя и политические силы, подконтрольные олигархам.Олигархического консенсуса сейчас на Украине нет, олигархические кланы ведут войну за уничтожение друг друга и передел государственного ресурса, которого с каждым годом остается все меньше.Первый в очереди на «раздевание» стоит Порошенко, Коломойский уже организовал против него более десятка уголовных дел и добьется ареста его активов и счетов, а потом найдет способ включить все это в свою бизнес-империю.Фирташа «раздевают» американцы, и его нефтегазовая бизнес-империя вряд ли устоит под их напором. Следующим в этом процессе, по всей видимости, будет Пинчук, который продолжает сотрудничать с американскими демократами, так не любимыми Трампом.То есть обуздание украинской олигархии проводится руками самих олигархов, которые с азартом начали рвать друг друга.Клан Порошенко и стоящие рядом с ним пронацистские силы не смирились с поражением на президентских выборах и делают все возможное для сохранения уже отвергнутого внутри и вне Украины курса. Пока вся государственная вертикаль живет по законам Порошенко и пытается блокировать все начинания Зеленского, направленные на либерализацию режима. Прогнившая государственная конструкция не хочет сдавать свои позиции, цепляется за власть, и быстро ее демонтировать не получится, потребуется какой-то переходный период, пока вся система перейдет в новое качество.Вовремя сориентировался и циничный Коломойский, понимая неизбежность провала прежнего курса и увидев реакцию США и ЕС, он, имея уже в новой власти своего ставленника Зеленского, организовал еще одну подконтрольную себе политическую силу. Объединив с подконтрольным Ахметову «Оппозиционным блоком» вновь созданную «партию мэров», он запустил еще один политический проект и стремится создать вторую подотчетную себе фракцию в парламенте.Коломойский из ярого сторонника переворота и русофоба стал позиционировать себя как вменяемого бизнесмена и политика, заявившего, что на Украине не агрессия России, а гражданская война, что в 2014 была не революция, а переворот, спровоцированный США, и что надо договариваться с Донбассом об условиях прекращения войны. Таким миротворцем он стал не из-за любви к населению Украины, а так как почувствовал, что нацистский режим вместе со страной может рухнуть, и он потеряет ресурс, обеспечивающий ему приумножение своего капитала.Администрация Трампа напрямую работает с командой Зеленского и через них формирует структуру будущей фракции «Слуга народа». Туда же встраивают своих людей Коломойский и Пинчук.Американские демократы через структуры Сороса и Пинчука усиленно проводят в парламент взращенного ими певцы Вакарчука с партией «Голос», надеясь повторить успех Зеленского. Пинчук проталкивает еще один свой проект «вечно непроходного» Гриценко с партией «Гражданская позиция».Еще шевелится непотопляемая и давно выведенная в тираж Тимошенко с партией «Батькивщина». Она потенциально может пройти в парламент с минимальным результатом и ничтожным влиянием на формирование структур власти. Выжидает и Аваков в надежде сохранить свой пост.Пророссийских политических сил сегодня на Украине нет, все они были разгромлены еще весной 2014 года. В связи с этим влияние России на политические процессы на Украине минимальное, она сделала ставку на «Оппозиционную платформу – за жизнь» Медведчука — Бойко, поскольку ориентироваться больше не на кого.Эта политическая сила преподносит себя как защитница населения Юго-востока, хотя таковой никогда не была. Это осколок «Партии регионов», после ее раскола одна часть в виде «Оппозиционного блока» осталась подконтрольной Ахметову, а вторая часть в виде «Оппозиционной платформы», подконтрольной олигарху Фирташу и Бойко, объединилась с партией Медведчука «За жизнь» и создала новую политическую силу.Группа Медведчука — Бойко прагматично смотрит на развитие ситуации на Украине. Считает, что для сохранения своего бизнеса и влияния необходимо отстранить нацистский режим от власти, прекращать войну на Донбассе, сделать Украину нейтральной и установить нормальные экономические отношения с Россией. Американцы финансово обескровили эту группу, добившись принятия австрийским судом решения об экстрадиции Фирташа из Австрии в США, в случае выполнения этого решения его ждет американский суд за финансовые махинации.США, взяв под контроль Зеленского и несколько отодвинув от него Коломойского, определяют политику новой власти и оставляют ее неизменной в сторону Запада. При этом из заявлений Зеленского и его людей следует, что он за либерализацию режима и прекращение войны на Донбассе. По-другому не могло и быть, если бы американским кураторам нужно было сохранение на Украине нацистского режима, они бы сделали все возможное для сохранения во власти Порошенко, лучшей кандидатуры для этого не было. Они пошли на замену Порошенко на Зеленского, следовательно, в их в планы входит модернизация режима, тем более что представитель США Волкер прямо заявил, что Киеву надо выполнять Минские соглашения и принимать соответствующие законы. Выполнение этих требований при нацистском режиме было бы просто невозможно.Россия, естественно, стоит за демонтаж режима, и тут никаких вопросов не может быть. Поэтому оказывается мощная медийная поддержка со стороны Кремля группе Медведчука — Бойко. С ними через голову Зеленского проводят встречи и принимают решения, которые находятся вне компетенции этих лиц. Своими действиями Москва показывает, что готова идти на компромиссы ради прекращения войны на Донбассе и демонтажа нацистского режима.Перед выборами в парламент расклад сил далеко не в пользу нацистов. Придерживающиеся этой идеологии политические силы «Европейская солидарность» Порошенко, «Голос» Вакарчука, «Батькивщина» Тимошенко и «Гражданская позиция» Гриценко с трудом преодолевают 5%-ный барьер и все вместе согласно социологии набирают порядка 20% в парламенте и никак не могут определять политику в стране.У партии Зеленского «Слуга народа» близко к 50%, а «Оппозиционная платформа — за жизнь», по прогнозам, набирает около 14%. К тому же не исключено, что группа Коломойского — Ахметова «Оппозиционный блок» преодолеет 5%-еый барьер и также войдет в парламент. То есть у политических сил, условно «антинацистских», будет явное большинство.Как будет формироваться парламентская коалиция, зависит от результатов выборов и позиции американских кураторов, это может быть союз «антинацистских» сил или союз с Вакарчуком и Тимошенко, который только законсервирует сегодняшнее положение. Конечно же, парламент Украины не может быть сейчас пророссийским, это может быть парламент переходного периода, но не пронацистский как предыдущий, он наверняка будет ориентироваться на Запад и придерживаться нормализации отношений с Россией. Юрий Апухтин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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