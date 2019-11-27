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Что мешает транзиту газа через Украину: Глава "Газпрома" Миллер назвал главные проблемы Киева

27 ноября 2019, 08:54  •  157 • Политика
Глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину. "Это, конечно же, технические проблемы, но очень важные, которые должны быть решены, и решены как можно скорее", - сказал он.
В "Газпроме" сообщили, что мешает транзиту российского газа в Европу через Украину.
По словам председателя правления компании Алексея Миллера, Киеву необходимо в кратчайшие сроки провести сертификацию своего нового газотранспортного оператора.
В настоящее время Украина переходит на европейское законодательство, которое требует создания независимого газотранспортного оператора. Однако новая структура до сих пор не прошла необходимую сертификацию, чтобы осуществлять транзит голубого топлива.
"Сертификация этой компании до сих пор не произведена. И подача заявок на бронирование транзитных мощностей должна быть произведена в заранее определённые сроки", - отметил Алексей Миллер на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Глава "Газпрома" добавил, что хоть это и технические проблемы, они являются крайне важными для осуществления транзита и должны быть решены до начала поставок. То есть это надо сделать как можно скорее.
Напомним, что между "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" до сих пор не продлён и не заключён контракт на транзит газа. Киев отверг все предложенные ему варианты, а зима тем временем всё ближе и ближе.

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