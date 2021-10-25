Что мешает покончить с рынком суррогатного спиртного

После массовых отравлений суррогатным алкоголем в Свердловской и Оренбургской областях в России начались массовые облавы на нелегальных производителей спиртного. Так, в той же Свердловской области на прошлой неделе представители регионального МВД изъяли почти 13 тонн суррогатной продукции. Правда, подобными ситуативными мерами предотвратить будущие трагические смерти едва ли получится.

Сюжет: Защита потребителя

Напомним, что в результате употребления поддельного алкоголя в Свердловской области погибли как минимум уже 24 человека. Ранее похожая трагедия произошла в Оренбургской области, где из-за употребления «левака», содержащего опасный для жизни метанол, скончались более 30 человек.

Ситуация в Свердловской области выглядит тем более трагично, если учитывать, что о нелегальном торговце суррогатом на злополучном Ботаническом рынке Екатеринбурга знали практически все. Более того, владелец торгового павильона, продававший горячительные напитки из-под полы на розлив, даже не раз был оштрафован за нарушение предпринимательской деятельности. «Во время рейдов мы неоднократно обращались к владельцам рынка, сообщали, что у них происходит, – рассказывает координатор свердловского «Народного контроля» Дмитрий Чукреев. – После наших рейдов охранники убирали коробки, но потом всё возвращалось. Причина простая: предпринимателю грозит только административная ответственность до того момента, пока кто-то не умрёт».

По словам активиста, покупателями суррогатного алкоголя были в основном маргиналы. Однако родственники погибших эту версию опровергают.

Так, Валентина Щербакова похоронила 52-летнего сына. Недавно в их семье случилось горе – от пневмонии умерла её 23-летняя внучка, после этого сын начал выпивать. «Он не очень злоупотреб­лял, – цитируют слова Валентины Щербаковой «Известия». – Знаю, что ходил на рынок, возможно, там и купил. Я даже не видела, когда он выпил. С вечера было плоховато, а утром началась очень сильная рвота, я вызвала «скорую». Его отвезли в 23-ю больницу, а 7 октября он умер».

По оценкам экспертов, всего в стране производится до 200 млн литров суррогатного алкоголя в год. Причём почти вся эта продукция производится либо на так называемых гаражных заводах, либо завозится контрабандой из стран СНГ, преимущественно из Казахстана.

Важно отметить, что нелегальный сегмент на российском алкогольном рынке традиционно занимает весьма высокий процент. Однако если в начале нулевых всю нелегальную продукцию производили на легальных заводах в «третью смену», то после алкогольной реформы, начиная с 2012–2014 годов, нелегалы постепенно начали уходить в тень. Во многом это связано с действующей ныне системой контроля акцизных марок и введения минимальной розничной цены на водку.

Аналитики алкогольного рынка настаивают на том, что популярность «палёной» водки прежде всего в её цене. Если самая дешёвая легальная бутылка водки в магазине сегодня стоит 243 рубля, то поддельную продукцию из-под полы можно купить за 50–100 рублей. Учитывая, что во многих провинциальных городах зарплаты порой составляют 12–15 тыс. рублей в месяц, вполне понятно, отчего граждане идут не в супермаркет, а в ларёк, выбирая заведомо поддельную алкопродукцию.

Впрочем, решить проблему хотя бы частично вполне можно было бы уже сегодня. Скажем, в случае с рынком в Екатеринбурге правоохранители даже конфисковывали нелегальную продукцию. Если бы хотя бы раз её протестировали на предмет содержания метанола, то трагедии можно было бы избежать.