Что мешает Индии справиться с финансовым кризисом

В начале февраля министр финансов Индии Нирмала Ситхараман представил бюджет национального правительства, который традиционно стал чем-то большим, чем простой отчет о счетах. Бюджет также является изложением приоритетов государственной политики на текущий финансовый год, который начинается в апреле.

В этом году Индия находится в эпицентре стагнации, которая разделила экономистов и обеспокоенных политиков. Таким образом от бюджета ожидается даже больше, чем обычно. Ситхараман провел несколько месяцев, встречаясь с заинтересованными группами и представителями различных сфер, все из которых надеются, что правительство вот-вот придет им на помощь.

Индийские правительства традиционно реагируют на замедление темпов роста, открывая бюджетные шлюзы. После финансового кризиса 2008 года индийское правительство потратило так много и так быстро, что дефицит бюджета подскочил с 3% в 2008 году до почти 7% ВВП два года спустя.

Делать это сегодня неразумно по двум причинам. Во-первых, в Индии имеется более чем достаточно свидетельств того, что любое увеличение государственных расходов довольно трудно отменить. Если сохранить такой стимул, то он сделает правительство и экономику уязвимыми к внешним шокам. Именно это произошло в 2013 году, когда "истерика" привела к падению макроэкономических показателей и уничтожила репутацию тогдашнего индийского правительства, ратующего за рациональное экономическое управление. Ситхараман, как и глава правительства Нарендра Моди, не должны повторять ошибок прошлого.

Другая проблема заключается в том, что, в отличие от прошлого, государственные финансы Индии не так устойчивы, как кажется. В последние годы правительство использовало методы привлечения денег, которые не отражаются в бюджете. Например, оно использует компании государственного сектора для заимствования на открытом рынке; затем компании тратят средства на приоритеты государственной политики. Официальный дефицит бюджета не отражает того, сколько в действительности тратит правительство. Даже бюрократ, писавший прошлогодний бюджет, согласен с тем, что дефицит бюджета составлял около 4,7% ВВП. Может быть, даже больше 5%.

Таким образом у правительства нет резервов для вливания дополнительных расходов, учитывая, что оно изо всех сил пытается собрать налоги для соблюдения доходной части. Даже сохранение расходов на нынешнем уровне будет оказывать давление на дефицит. Номинальный рост ВВП на 2019-2020 годы составит 7,5%; правительство рассчитало свои доходы и расходы на уровне 12%.

Беспокойство вызывает то, что правительство может просто проигнорировать бюджетные цифры, и все равно примет решение о сокращении расходов. Кто-то может подумать, что это единственный разумный ответ на замедление – вмешательство правительства и поддержка экономики. Но это было бы ошибкой. Это не циклический спад, который можно преодолеть, поддержав совокупный спрос. Здесь действуют серьезные структурные факторы. Потенциал роста Индии сам по себе снизился из-за хронического избытка производственных мощностей и нежелания и неспособности частного сектора инвестировать. Центральный банк Индии указал в прошлом году, что капитальные расходы частного сектора сокращались в течение семи лет подряд.

Это проблема, которую должен решить бюджет правительства, и единственный критерий, по которому его следует оценивать. Но это означало бы, что госсектору придется сократить заимствования. Федеральное правительство, штаты и контролируемые государством компании одалживают около 9-10% ВВП каждый год — что означает, что они потребляют почти все финансовые сбережения индийских домохозяйств. У частного сектора ничего не осталось, чтобы стимулировать рост.

Правительству придется проявить значительную политическую смелость, если оно хочет оживить экономический рост. Если оно признает, что это не простое замедление экономического цикла, то ему также придется признать, что его собственное экономическое управление не было удовлетворительным. Нирмала Ситхараман не может винить в кризисе роста какие-либо внешние факторы как, например, глобальный финансовый кризис. За его собственные действия, начиная со злополучного решения вывести из оборота 86% национальной валюты и последующие, придется нести ответственность.