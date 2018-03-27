Что людям горе, то нелюдям радость: Реакция украинских соцсетей на трагедию в Кемерово

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Гибель людей при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" расколола общественное мнение на Украине

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Страшный пожар в Кемерово, унёсший жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка, вызвал шок как в России, так и за её пределами. Соболезнования в связи с трагедией в торговом центре "Зимняя вишня" выразили многие мировые лидеры, а к зданиям посольств и дипломатических представительств нашей страны во всем мире неравнодушные люди продолжают нести цветы, свечи и мягкие игрушки. В какой-то момент показалось, что на второй план отошла даже "холодная война", которую усиленно ведут в отношении России транснациональные западные элиты.

Между тем, гибель людей в далёкой Сибири расколола общественное мнение на Украине. Если нормальные люди скорбели вместе с соотечественниками из некогда единого государства, а к посольству России в Киеве люди несли цветы и записки с соболезнованиями, то часть пользователей украинского сегмента соцсетей не упустила момента, чтобы открыто поглумиться над человеческой трагедией.

Обратим внимание, что из официальных лиц киевского режима соболезнования семьям погибших выразили лишь глава МИД Павел Климкин и вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Выражаю соболезнования родным и близким погибших в результате ужасного пожара в Кемерово",

- написал на своей странице в Twitter украинский министр иностранных дел.

Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих в результаті жахливої пожежі в #Кемерово. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 26 марта 2018 г.

Не так важно, сделал он это искренне (что представляется маловероятным) или из дипломатического этикета, ведь и Вашингтон, и Брюссель также отметились официальными соболезнованиями, но твит Павла Климкина разделил его украинских подписчиков. Некоторые справедливо отмечали, что нужно оставаться людьми, и то, что погибшие дети ни в чем не виноваты. Однако были и совершенно противоположные комментарии.

Так, некто "Юрий Ангел" назвал Климкина "дебилом". А пользователь с ником "Годинник на Вежi" написал, обращаясь к главе МИД: "Когда погибают наши солдаты, наши люди, ты никаких соболезнований не высказываешь, балбес продажный".

Подвел итог полемике между "украинскими патриотами" под твитом Климкина пользователь из России "Terenty Tregoryev". Он выразил недоумение тем, что глава МИД Украины выразил соболезнования семьям погибших на украинском языке.

Проблема в том, что в России на украинском языке не говорят и не читают, тут на русском всё, Павел. Получается, пишете вы не для нас, россиян, а для ваших компатриотов украинских. И комментарии показывают, что меньшая часть из них осталась людьми, но большая – нет".

Пресс-секретарь экс-президента Украины Виктора Ющенко, а ныне вице-спикер Рады Ирина Геращенко выразила соболезнования семьям погибших при пожаре в Кемерово, заявив, что разделяет "преступления российской власти" и страшную трагедию.

Фото: Скриншот Twitter

Наиболее же "остроумные" комментаторы из числа "украинских патриотов" и "хайпующих" на человеческом горе российских либералов увязали гибель людей в страшном пожаре в Кемерово с победой на президентских выборах в России Владимира Путина.

Фото: скриншот Twitter

"Много лет получая корм, они верили в стабильность и благополучие, но тут вдруг в их контактном зоопарке стало нечем дышать… Сочувствую всем жертвам", - не упустил возможности цинично поёрничать над гибелью людей в Кемерово главред украинского издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Бывший советник министра по чрезвычайным ситуациям Украины, отставной полковник Гринчук удовлетворенно назвал трагедию в Кемерово "бумерангом" России за Украину, Южную Осетию и Сирию.

"В мозгах сразу всплывают разбомбленные детские дома и больницы, уничтоженные города в Сирии, убитые дети Донбасса, Цхинвала, решение их “думы-дуры” о вводе войск в Украину, лица деток сирот на похоронах своих родителей защищавших родную украинскую землю и много ещё чего…", - проводил совершенно неуместные аналогии Гринчук.

"…Пока эти твари будут продолжать делать такое зло по всему миру, лично я не буду радоваться подобному, но в душе буду понимать, что закон "бумеранга" работает… Поэтому, убивая, обкрадывая, предавая, захватывая чужие земли… все должны понимать, что расплата будет и так устроен мир, что как правило наказывают, через семью, детей, внуков, самых близких, ну а когда масштабы зла слишком велики, то весь народ", - подытожил Гринчук.

"Траур, объявленный в Кемерово, надо объявлять на территории всей России. И не только траур по погибшим, а еще и траур по атрофированным мозгам россиян, не способным связать последствия катастроф с их первопричиной. И до тех пор, пока эти мозги не проснутся и не начнут работать – система продолжит пожирать как их детей, так и их самих", - сделал глубокомысленный вывод в своем блоге на украинском портале "Обозреватель" российский либеральный журналист Саша Сотник.

Фото: скриншот Twitter

"Утром из российского Кемерово стали поступать сообщения о том, что в сгоревшем торговом центре жертв от 120 до 150 человек. Казалось бы, трагедия и все такое. Но тут есть несколько моментов, которые нужно понимать, чтобы спокойно читать помои от россиян, негодующих от того, что нам – плевать на эту трагедию, да и на всех россиян вместе взятых. Каждые сутки в Сирии российские летчики сжигают фосфорными бомбами примерно такое же количество мирных жителей, треть из которых – дети…", - лжет на все том же "Обозревателе" некий блогер с характерным ником "Anti-colorados".

По его словам, "ни одна российская дрянь не возмутилась этим конвейером смерти".

"В любом случае, практически ежедневные убийства там никого не волнуют и когда туда летели танцоры и певцы из ансамбля Александрова, они считали, что это – хорошо, а когда самолет нырнул в море – плохо...", - пляшет на человеческих костях "Anti-colorados".

Президент Украины Пётр Порошенко не стал никак комментировать трагедию в Кемерово. На его странице в Facebook 26 марта появилось несколько постов, посвященных дню Нацгвардии и высылке из Украины 13 российских дипломатов по указу западных кураторов Незалежной. Слов соболезнования семьям погибших в России украинский гарант не нашёл. И действительно, иногда лучше промолчать, чего явно не объяснишь многочисленным диванным "патриотам Украины", постящим в своих "твиттерах", как им кажется, смешные картинки на тему трагедии и оставляющих отнюдь неоригинальные, но зашкаливающие по степени цинизма комментарии.

Павленко Дмитрий