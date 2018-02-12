Что хорошо для русских, хорошо и для американцев: новая газовая истина • 113 • Аналитика Администрация Д. Трампа продолжает политику администрации Б. Обамы в газовой сфере. Действия Белого дома направлены против российского проекта «Северный поток 2». Однако иные иностранные эксперты считают такую политику вредной для самого Вашингтона. Противодействие русскому проекту не только является напрасной тратой сил и времени, но и противоречит национальным интересам США







Администрация Дональда Трампа отмежевалась от политики своих предшественников в энергетической области, но один аспект полностью сохранился: яростная оппозиция Вашингтона русскому газопроводу «Северный поток 2» (из России в Германию). Об этом пишет Бренда Шеффер во влиятельном подписном журнале «Foreign Policy».





Администрация Барака Обамы выступала против проекта «Северный поток 2», а администрация Джорджа Буша младшего выступала против «Северного потока» (до того, как он начал функционировать в 2011 году). Таким образом, налицо преемственность внешней газовой политики Вашингтона.



На днях, находясь в Варшаве, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон фактически поддержал эту позицию. По его словам, Соединённые Штаты считают, что русский трубопровод «подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность Европы».



Новый трубопровод наряду с «Nord Stream» получит возможность обеспечить четверть ежегодного импорта природного газа в Европу. И этот российский проект, то есть второй «поток», поэтому был специально выделен в санкционной политике США в отношении России, принятой Конгрессом в августе 2017 года.



Подобная позиция всегда создавала для Соединённых Штатов «противоречие» в отношениях с Россией. По мнению некоторых комментаторов, это может показаться достаточной причиной для одобрения политики.



Американская оппозиция второму «потоку», то есть газопроводу «Nord Stream 2», является двухпартийной: её поддерживают и республиканцы, и демократы. И вместе с тем, указывает Бренда Шеффер, такого рода стратегия неверна. В конечном счёте, когда Вашингтон ставит палки в колёса русскому «потоку», он не только впустую растрачивает время и силы, но и натурально вредит… американским интересам!



Этот вывод подтверждает целый ряд фактов. Во-первых, США следовало бы задуматься, прежде чем превращать Европу в поля политических баталий: ведь Европа — американская союзница. И если уж возражать политике европейских государств, то лишь там, где Вашингтон имеет в виду действительно важные жизненные интересы и где он в состоянии победить. А ведь «северные потоки» имеют решающее значение для Берлина, и Вашингтону решение берлинских политиков «не поколебать», считает Шеффер. В Германии и сам трубопровод, и расширение прямых поставок газа из России имеют «широкую политическую поддержку», напоминает автор. Дело обстоит вот как: США не могут предотвратить экспорт российского газа в Европу.



Попытки энергетических санкций были и прежде. В 1981 году администрация Рональда Рейгана ввела ограничения против американских и европейских компаний, участвовавших в строительстве газопроводов из Советского Союза во Францию и Западную Германию. Это привело к трениям США с Европой. В конце концов Рейган от санкций отказался. Отказался уже тогда, когда стало ясно: Европа будет делать так, как хочет, несмотря на «американскую оппозицию». Нынешним политикам США хорошо бы почитать рассекреченный доклад ЦРУ от 1982 года, где чёрным по белому написано, в каком ключе Европа рассматривает энергетическую торговлю с русскими. С того года по сути не изменилось ничего.



Во-вторых, продолжает Б. Шеффер, Европе необходимо всё больше газа. Источники его могут быть разными, но в число поставщиков входит и Россия. Ведь за последние 2 года импорт газа в Европу значительно увеличился. И если экономический рост в Европе продолжится, импорт газа вырастет, несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Надо учитывать ещё и закрытие в Германии атомных электростанций (последнюю закроют в 2022 году). Дополнительные поставки газа в Европу также будут способствовать переориентации страны с угля на природный газ, поскольку последний меньше влияет на окружающую среду, в том числе на изменение климата. Февральская революция в Дагестане



В итоге безопасность Европы и её энергоснабжение прямо связаны с поставками российского газа. Европа не может их сократить. Российский газ (увы для США) не может быть заменён (хотя бы в значительной части) экспортом сжиженного природного газа. Многие государства в Европе, которые в большей степени зависят от импорта российского газа, не имеют выхода к морю и не могут получить доступ к терминалам СПГ. Более того, даже государства, которые построили объекты для импорта СПГ (к примеру, Литва), готовы и далее импортировать газ из России: разрыв цены между природным трубопроводным газом и СПГ велик.



В-третьих, попытки Вашингтона надавить на Россию подрывают европейскую энергетическую безопасность, поскольку создают относительную нестабильность. Российский государственный концерн «Газпром» как раз ставит перед собой ясную коммерческую цель: избегать нестабильности всюду, где это только возможно. Здесь печальным примером является Украина. Сегодня около половины поставок газа в Европу в Европу идёт транзитом через Украину. И за последние два десятилетия поставки газа в Европу несколько раз прерывались из-за конфликтов между Москвой и Киевом. Одна из самых обыкновенных причин конфликтов: Киев не платит за газ. И расширение нефтепровода «Северный поток» действительно означало бы большую газовую стабильность для Германии: она попросту заменила бы этими маршрутами транзит через Украину.



Россия, напоминает далее автор, обеспечивает около 35% потребностей немцев в газе. Германия же является крупнейшим рынком экспорта газа для России (доля 22%). Кроме того, немецко-российская торговля и сотрудничество важны для стабильности в Европе. По сути, они служат краеугольным камнем для налаживания более тесных отношений между Востоком и Западом. Поэтому Вашингтон должен координировать свои действия с Берлином, а не ломать отношения. Перемирие в Сирии: Вашингтон пытается спасти своих «союзников»



Чтобы препятствовать проекту «Северный поток 2», иные политики в Брюсселе, поддерживаемые Вашингтоном, рассматривают вопрос о правилах торговли энергоносителями в ЕС: мол, пусть эти правила действуют не только в Европе, но и на импортных трубопроводах, расположенных за пределами Европы. В конечном итоге такая позиция нанесла бы ущерб безопасности Европы и осадила бы поставщиков газа, которые стремятся экспортировать свой товар на европейский рынок. Кроме того, законы о торговле газом в ЕС были разработаны для торговли и отношений с потребителями, а не для проектов по добыче и транзиту газа. Более того, введение новых законов о торговле газом ЕС по импортным трубопроводам до прибытия газа в ЕС могло бы улучшить позицию России в различных проектах, связанных с поставками газа не российского происхождения. Законы ЕС дозволили бы сторонний доступ к этим трубопроводы, что открыло бы двери для вхождения России в эти проекты.



Собственно говоря, заметим, американцы эту газовую войну уже проиграли. Во-первых, Вашингтон при Трампе испортил отношения с ЕС, и в первую очередь с Германией. Во-вторых, «Северный поток 2» стартует уже в текущем году. Об этом сообщил исполнительный директор фирмы «Nord Stream 2 AG» Маттиас Варниг в интервью газете «Welt». По его словам, компания рассчитывает получить разрешения и приступить к строительству «Северного потока 2» в 2018 году.



«Моя работа, — цитирует его «Коммерсантъ», — заключается в том, чтобы обеспечить начало в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнёров по договору».



Бизнесмен уточнил, что разрешения на строительство газопровода получены от Германии и Швеции. Остаётся ещё Финляндия, а затем «придётся посмотреть, какое решение примет Дания».



Что касается США, то, по мнению Варнига, в Вашингтоне «едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но все внимание сфокусировано на угрозе со стороны России». Долгожданная коалиция



Для российского же «Газпрома» новый «поток» является экономически выгодным не только из-за обхода нестабильного фактора Украины. Положительный эффект от переброски объёмов газа с украинского маршрута на газопровод «Северный поток 2» для «Газпрома» выразится в сумме более 1 млрд. долларов в год. По сути, «Газпром» начнёт платить транспортный тариф самому себе. Дополнительный экономический плюс появится из-за большей эффективности новой трубопроводной системы: более короткое расстояние, более высокое давление в трубах.



И ещё один удар по Трампу — косвенный. Точнее, это удар по европейскому рынку СПГ. Его скоро нанесут те же немцы вместе с русскими.



По оценке германской консалтинговой компании «Energy Research & Scenarios», при запуске «Северного потока 2» Евросоюзу потребуется меньше СПГ, который сейчас закупается у Норвегии и в Северной Африке. В результате цены на СПГ упадут.



Мистер Трамп, как настроение?



Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru Администрация Дональда Трампа отмежевалась от политики своих предшественников в энергетической области, но один аспект полностью сохранился: яростная оппозиция Вашингтона русскому газопроводу «Северный поток 2» (из России в Германию). Об этом пишет Бренда Шеффер во влиятельном подписном журнале «Foreign Policy».Администрация Барака Обамы выступала против проекта «Северный поток 2», а администрация Джорджа Буша младшего выступала против «Северного потока» (до того, как он начал функционировать в 2011 году). Таким образом, налицо преемственность внешней газовой политики Вашингтона.На днях, находясь в Варшаве, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон фактически поддержал эту позицию. По его словам, Соединённые Штаты считают, что русский трубопровод «подрывает общую энергетическую безопасность и стабильность Европы».Новый трубопровод наряду с «Nord Stream» получит возможность обеспечить четверть ежегодного импорта природного газа в Европу. И этот российский проект, то есть второй «поток», поэтому был специально выделен в санкционной политике США в отношении России, принятой Конгрессом в августе 2017 года.Подобная позиция всегда создавала для Соединённых Штатов «противоречие» в отношениях с Россией. По мнению некоторых комментаторов, это может показаться достаточной причиной для одобрения политики.Американская оппозиция второму «потоку», то есть газопроводу «Nord Stream 2», является двухпартийной: её поддерживают и республиканцы, и демократы. И вместе с тем, указывает Бренда Шеффер, такого рода стратегия неверна. В конечном счёте, когда Вашингтон ставит палки в колёса русскому «потоку», он не только впустую растрачивает время и силы, но и натурально вредит… американским интересам!Этот вывод подтверждает целый ряд фактов. Во-первых, США следовало бы задуматься, прежде чем превращать Европу в поля политических баталий: ведь Европа — американская союзница. И если уж возражать политике европейских государств, то лишь там, где Вашингтон имеет в виду действительно важные жизненные интересы и где он в состоянии победить. А ведь «северные потоки» имеют решающее значение для Берлина, и Вашингтону решение берлинских политиков «не поколебать», считает Шеффер. В Германии и сам трубопровод, и расширение прямых поставок газа из России имеют «широкую политическую поддержку», напоминает автор. Дело обстоит вот как: США не могут предотвратить экспорт российского газа в Европу.Попытки энергетических санкций были и прежде. В 1981 году администрация Рональда Рейгана ввела ограничения против американских и европейских компаний, участвовавших в строительстве газопроводов из Советского Союза во Францию и Западную Германию. Это привело к трениям США с Европой. В конце концов Рейган от санкций отказался. Отказался уже тогда, когда стало ясно: Европа будет делать так, как хочет, несмотря на «американскую оппозицию». Нынешним политикам США хорошо бы почитать рассекреченный доклад ЦРУ от 1982 года, где чёрным по белому написано, в каком ключе Европа рассматривает энергетическую торговлю с русскими. С того года по сути не изменилось ничего.Во-вторых, продолжает Б. Шеффер, Европе необходимо всё больше газа. Источники его могут быть разными, но в число поставщиков входит и Россия. Ведь за последние 2 года импорт газа в Европу значительно увеличился. И если экономический рост в Европе продолжится, импорт газа вырастет, несмотря на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Надо учитывать ещё и закрытие в Германии атомных электростанций (последнюю закроют в 2022 году). Дополнительные поставки газа в Европу также будут способствовать переориентации страны с угля на природный газ, поскольку последний меньше влияет на окружающую среду, в том числе на изменение климата.В итоге безопасность Европы и её энергоснабжение прямо связаны с поставками российского газа. Европа не может их сократить. Российский газ (увы для США) не может быть заменён (хотя бы в значительной части) экспортом сжиженного природного газа. Многие государства в Европе, которые в большей степени зависят от импорта российского газа, не имеют выхода к морю и не могут получить доступ к терминалам СПГ. Более того, даже государства, которые построили объекты для импорта СПГ (к примеру, Литва), готовы и далее импортировать газ из России: разрыв цены между природным трубопроводным газом и СПГ велик.В-третьих, попытки Вашингтона надавить на Россию подрывают европейскую энергетическую безопасность, поскольку создают относительную нестабильность. Российский государственный концерн «Газпром» как раз ставит перед собой ясную коммерческую цель: избегать нестабильности всюду, где это только возможно. Здесь печальным примером является Украина. Сегодня около половины поставок газа в Европу в Европу идёт транзитом через Украину. И за последние два десятилетия поставки газа в Европу несколько раз прерывались из-за конфликтов между Москвой и Киевом. Одна из самых обыкновенных причин конфликтов: Киев не платит за газ. И расширение нефтепровода «Северный поток» действительно означало бы большую газовую стабильность для Германии: она попросту заменила бы этими маршрутами транзит через Украину.Россия, напоминает далее автор, обеспечивает около 35% потребностей немцев в газе. Германия же является крупнейшим рынком экспорта газа для России (доля 22%). Кроме того, немецко-российская торговля и сотрудничество важны для стабильности в Европе. По сути, они служат краеугольным камнем для налаживания более тесных отношений между Востоком и Западом. Поэтому Вашингтон должен координировать свои действия с Берлином, а не ломать отношения.Чтобы препятствовать проекту «Северный поток 2», иные политики в Брюсселе, поддерживаемые Вашингтоном, рассматривают вопрос о правилах торговли энергоносителями в ЕС: мол, пусть эти правила действуют не только в Европе, но и на импортных трубопроводах, расположенных за пределами Европы. В конечном итоге такая позиция нанесла бы ущерб безопасности Европы и осадила бы поставщиков газа, которые стремятся экспортировать свой товар на европейский рынок. Кроме того, законы о торговле газом в ЕС были разработаны для торговли и отношений с потребителями, а не для проектов по добыче и транзиту газа. Более того, введение новых законов о торговле газом ЕС по импортным трубопроводам до прибытия газа в ЕС могло бы улучшить позицию России в различных проектах, связанных с поставками газа не российского происхождения. Законы ЕС дозволили бы сторонний доступ к этим трубопроводы, что открыло бы двери для вхождения России в эти проекты.Собственно говоря, заметим, американцы эту газовую войну уже проиграли. Во-первых, Вашингтон при Трампе испортил отношения с ЕС, и в первую очередь с Германией. Во-вторых, «Северный поток 2» стартует уже в текущем году. Об этом сообщил исполнительный директор фирмы «Nord Stream 2 AG» Маттиас Варниг в интервью газете «Welt». По его словам, компания рассчитывает получить разрешения и приступить к строительству «Северного потока 2» в 2018 году.«Моя работа, — цитирует его «Коммерсантъ», — заключается в том, чтобы обеспечить начало в 2018 году. Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнёров по договору».Бизнесмен уточнил, что разрешения на строительство газопровода получены от Германии и Швеции. Остаётся ещё Финляндия, а затем «придётся посмотреть, какое решение примет Дания».Что касается США, то, по мнению Варнига, в Вашингтоне «едва понимают европейский энергетический рынок и европейское ценообразование, но все внимание сфокусировано на угрозе со стороны России».Для российского же «Газпрома» новый «поток» является экономически выгодным не только из-за обхода нестабильного фактора Украины. Положительный эффект от переброски объёмов газа с украинского маршрута на газопровод «Северный поток 2» для «Газпрома» выразится в сумме более 1 млрд. долларов в год. По сути, «Газпром» начнёт платить транспортный тариф самому себе. Дополнительный экономический плюс появится из-за большей эффективности новой трубопроводной системы: более короткое расстояние, более высокое давление в трубах.И ещё один удар по Трампу — косвенный. Точнее, это удар по европейскому рынку СПГ. Его скоро нанесут те же немцы вместе с русскими.По оценке германской консалтинговой компании «Energy Research & Scenarios», при запуске «Северного потока 2» Евросоюзу потребуется меньше СПГ, который сейчас закупается у Норвегии и в Северной Африке. В результате цены на СПГ упадут.Мистер Трамп, как настроение? Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 113 Источник Похожие новости Гром победы, раздавайся! США и Израиль разрушают мост к миру Проект «ЗЗ». Путин — супергерой с бластером, за которого проголосует Россия

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