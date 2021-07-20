Что хочет скрыть о себе глава Росприроднадзора Светлана Родионова

Фамилия руководителя службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Светланы Родионовой стала известна всей стране в июне 2020 года, в связи с экологической катастрофой в Норильске. Светлана Радионова, похоже, воспользовалась «правом на забвение», но это плохо помогает – информация о ее недвижимости по-прежнему доступна в сети.

Прошлогодние новости

Вскоре после разлива нефепродуктов в Норильске фамилию молодой чиновницы Светланы Родионовой стали склонять совсем по другому поводу. Сначала СМИ сообщили, что с 2015 года Родионова более 40 раз слетала в Ниццу, а вскоре после посещения чиновницей места разлива солярки (летала она туда на бизнес-джете) признанный экстремистской организацией Фонд борьбы с коррупцией* Алексея Навального объяснил зачем.

Было опубликовано подробное расследование о доходах и имуществе главы Росприроднадзора. У чиновницы обнаружилась квартира в популярном французском городе-курорте Ницца. Стоимость объекта оценивается в 500 тысяч евро (около 33 млн рублей по курсу 2017 года). Эта квартира была куплена в 2017 году и оформлена на фирму родителей Светланы Родионовой.

У семьи Радионовых нашлась еще одна квартира во Франции и несколько – в дорогих жилых комплексах Москвы. Таким образом, у родителей-пенсионеров защитницы природы, по всей видимости, имеется в собственности недвижимость общей стоимостью 720 млн рублей (плюс дача и дом на 600 кв.м. в Подмосковье).

Всю эту информацию через ссылки на прошлогодние публикации СМИ легко найти в интернете и сегодня.

Новости посвежее

Теперь же при вводе в поисковике запросов «Светлана Радионова», «Светлана Радионова Франция», «Светлана Радионова Ницца» первым на странице выдачи появляется сообщение, что «часть результатов поиска скрыта в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 264-ФЗ».

В тексте упомянутого закона сказано: «С 1 января 2016 года операторы поисковых систем в Интернете обязаны прекращать выдавать ссылки на информацию о пользователях, обратившихся к ним с соответствующим требованием». По требованию заявителя оператор обязан прекратить выдачу ссылок, позволяющих получить доступ к информации о заявителе: – распространяемой с нарушением законодательства; – являющейся недостоверной неактуальной, утратившей значение для заявителя в силу последующих событий или действий заявителя.

Таким образом либо глава Росприроднадзора Светлана Родионова, у которой Навальный нашел дом во Франции, либо кто-то в ее интересах воспользовались «правом на забвение». Какие именно ссылки удалены из выдачи – неизвестно.

На сайте Росприроднадзора отражаются все служебные перемещения Светланы Радионовой. Последняя новость датирована 30 июня, когда она приняла участие в совещании по обсуждению технологических решений по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде на ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

После этого Светлана Родионова, похоже, отправилась в отпуск – море в Ницце в начале июля прогрелось до 22,5°C.