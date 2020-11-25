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Что Качиньский сказал перед смертью? Россия запросила у Польши секретные материалы
25 ноября 2020, 19:05 • 125 • Политика
Россия запросила у Варшавы секретные материалы, касающиеся телефонного разговора, который провёл бывший президент Польши Лех Качиньский, находясь на борту Ту-154. Генпрокуратуру РФ интересует, что именно сказал политик перед смертью, поскольку это может поставить окончательную точку в громком деле.
Об этом в среду сообщила Генпрокуратура России. Согласно информации польских СМИ, экс-президент незадолго до своей смерти успел связаться по спутниковому телефону со своим братом Ярославом. Как утверждает бывший польский судья Войчех Лончевский, Лех Качиньский обсудил с ним проходящий полёт в Россию.
При этом ведомство подчеркнуло, что у России нет никаких сомнений по поводу обстоятельств гибели бывшего президента Польши. Собранные российскими следователями данные подтверждают, что причиной крушения борта №1 стала ошибка экипажа, который решил совершить посадку в условиях отсутствия видимости.
Ранее Войчех Лончевский заявил польскому изданию "Газета выборчей", что в распоряжении Варшавы есть информация о последнем разговоре Качиньского, в котором он обсуждает полёт в Россию со своим братом. Бывший судья узнал об этом случайно - информацию о телефонном звонке приобщили уголовному делу по ошибке. Лончевский подчеркнул, что власти не зря её скрывают. Если бы общественность узнала содержание разговора, она бы совершенно по-другому оценила события, связанные с авиакатастрофой.
Самолёт Ту-154, в котором находился Лех Качиньский, его супруга и ряд высокопоставленных чиновников, разбился в Смоленске 10 апреля 2010 года. Экипаж принял решение совершить посадку в условиях плотного тумана, в результате чего самолёт налетел на деревья и рухнул на землю. Сегодня польские власти пытаются переложить ответственность за гибель Качиньского на Россию, обвиняя то российских диспетчеров, то неких диверсантов, которые якобы "взорвали" самолёт.
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