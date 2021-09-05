Что известно о перевороте в Гвинее: обращение к русским, удар по Китаю и лидер мятежа

Неделя для Гвинеи закончилась государственным переворотом. Рассказываем, что известно о происходящем в стране к этому часу. В том числе делимся текстом обращения, адресованного русским, которые сейчас находятся в стране.

В воскресенье, 5 сентября военные устроили мятеж в Гвинее. С заявлением после государственного переворота выступил лидер мятежников - полковник Мамади Думбуя. Он заявил, что президент страны Альфа Конде находится под арестом. В эти минуты сторонники мятежников вышли на улицы страны и празднуют победу. Царьград рассказывает, как развивались события.

Кто организовал мятеж

Африканские журналисты полагают, что попытку государственного переворота предпринял полковник спецназа Мамади Думбуя. В прошлом он служил во французском Иностранном легионе.

О выстрелах в Конакри - столице Гвинее сообщили в районе обеда (по московскому времени), уточнив, что слышны автоматные очереди, а обстановку в городе контролируют военные.

Стоит напомнить, что Гвинея, имеющая выход к Атлантическому океану, примыкает к "дуге нестабильности" в Сахельском регионе. Ситуация с безопасностью здесь была дестабилизирована после падения власти Каддафи в Ливии.

Что с президентом

Военные с оружием в руках прибыли в президентский дворец. После в открытом доступе появились кадры с лидером Гвинеи. Альфа Конде в окружении вооружённых людей в форме говорит что-то на камеру.

По словам Думбуя, сейчас Альфа Конде находится рядом с мятежниками "в безопасном месте". Интересно, что в Министерстве обороны Гвинеи заявили, что сумели отразить атаку мятежников. Однако в сообщении нет ничего о местонахождении Конде. Таким образом, пока информация о происходящем остаётся неполной.

Требования мятежников

В заявлении военных говорится, что в стране приостановлено действие Конституции. Кроме того, распущен парламент. Также работу прекратило правительство Гвинеи, заявил Думбуя.

Себя Мамади Думбуя назначил лидером Национального комитета по сплочению и развитию. Целью новой структуры назвали объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.

Доступ в столицу Гвинеи блокирован мятежниками по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Кроме того, закрыты внешние границы Гвинеи. Думбуя потребовал, чтобы военные оставались в казармах.

Русским следует проявлять осторожность

В официальном заявлении посольства России в Гвинее говорится, что в стране резко обострилась внутриполитическая ситуация:

В частности, в Конакри призываем вас не покидать места проживания, - эти слова обращены к гражданам России, которые сегодня находятся в Гвинее.

В общем и целом, русские дипломаты продолжают работу, занимаясь "всеми соответствующими вопросами". За помощью в посольство граждане России пока не обращались.

Международная реакция

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш критически отозвался о действиях мятежников и призвал освободить президента Конде. Позиция ООН изложена в сообщении главы организации на официальной странице в Twitter:

Я внимательно отслеживаю ситуацию в Гвинее, - говорит Гутерриш. - Я решительно осуждаю любой захват управления силой оружия и призываю к немедленному освобождению президента Альфы Конде.

Кому выгодно? Экспертное мнение

Китаист Николай Вавилов в личном телеграм-канале сообщил, что целью государственного переворота в Гвинее мог стать Пекин. А именно:

Наблюдатели связывают сегодняшний переворот в западно-африканской Гвинее с попыткой устранить влияние Китая: в 2017 году КНР предоставила стране гигантский кредит в 20 млрд долларов на 20 лет, является крупнейшим потребителем местных бокситов и железной руды. Общяя сумма инвестиций Китая в страну может доходить до 40 млрд долларов.

Реакция Китая пока не последовала.