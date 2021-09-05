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Что известно о перевороте в Гвинее: обращение к русским, удар по Китаю и лидер мятежа
05 сентября 2021, 22:30 • 209 • Политика
Неделя для Гвинеи закончилась государственным переворотом. Рассказываем, что известно о происходящем в стране к этому часу. В том числе делимся текстом обращения, адресованного русским, которые сейчас находятся в стране.
В воскресенье, 5 сентября военные устроили мятеж в Гвинее. С заявлением после государственного переворота выступил лидер мятежников - полковник Мамади Думбуя. Он заявил, что президент страны Альфа Конде находится под арестом. В эти минуты сторонники мятежников вышли на улицы страны и празднуют победу. Царьград рассказывает, как развивались события.
Кто организовал мятеж
Африканские журналисты полагают, что попытку государственного переворота предпринял полковник спецназа Мамади Думбуя. В прошлом он служил во французском Иностранном легионе.
О выстрелах в Конакри - столице Гвинее сообщили в районе обеда (по московскому времени), уточнив, что слышны автоматные очереди, а обстановку в городе контролируют военные.
Стоит напомнить, что Гвинея, имеющая выход к Атлантическому океану, примыкает к "дуге нестабильности" в Сахельском регионе. Ситуация с безопасностью здесь была дестабилизирована после падения власти Каддафи в Ливии.
Что с президентом
Военные с оружием в руках прибыли в президентский дворец. После в открытом доступе появились кадры с лидером Гвинеи. Альфа Конде в окружении вооружённых людей в форме говорит что-то на камеру.
По словам Думбуя, сейчас Альфа Конде находится рядом с мятежниками "в безопасном месте". Интересно, что в Министерстве обороны Гвинеи заявили, что сумели отразить атаку мятежников. Однако в сообщении нет ничего о местонахождении Конде. Таким образом, пока информация о происходящем остаётся неполной.
Требования мятежников
В заявлении военных говорится, что в стране приостановлено действие Конституции. Кроме того, распущен парламент. Также работу прекратило правительство Гвинеи, заявил Думбуя.
Себя Мамади Думбуя назначил лидером Национального комитета по сплочению и развитию. Целью новой структуры назвали объединение всех граждан страны для решения стоящих перед государством проблем.
Доступ в столицу Гвинеи блокирован мятежниками по автомобильным дорогам с северо-восточного направления. Кроме того, закрыты внешние границы Гвинеи. Думбуя потребовал, чтобы военные оставались в казармах.
Русским следует проявлять осторожность
В официальном заявлении посольства России в Гвинее говорится, что в стране резко обострилась внутриполитическая ситуация:
В общем и целом, русские дипломаты продолжают работу, занимаясь "всеми соответствующими вопросами". За помощью в посольство граждане России пока не обращались.
Международная реакция
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш критически отозвался о действиях мятежников и призвал освободить президента Конде. Позиция ООН изложена в сообщении главы организации на официальной странице в Twitter:
Кому выгодно? Экспертное мнение
Китаист Николай Вавилов в личном телеграм-канале сообщил, что целью государственного переворота в Гвинее мог стать Пекин. А именно:
Реакция Китая пока не последовала.
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