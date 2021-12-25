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Что известно о партизанском восстании в Одессе: Видеосвидетельство

25 декабря 2021, 19:15  •  354 • Политика
Что известно о партизанском восстании в Одессе. Представители сопротивления опубликовали видеосвидетельство, где подробно рассказали о недавней ликвидации техники ВСУ в портовом городе. Авторы ролика подчёркивают, что число их последователей, также не согласных с курсом нынешнего руководства Незалежной, возрастает.
Представители украинского партизанского движения записали видео, отчитавшись о недавней ликвидации техники ВСУ в Одессе. Ролик распространился в соцсетях и мессенджерах. Его, в частности, разместил Telegram-канал WarGonzo.
Члены организации "Вольный город Одесса" уничтожили два транспортных средства армии Украины с помощью коктейлей Молотова. Представители движения подчеркнули, что никто из военнослужащих не пострадал.
Они отметили, что в их цели не входит нанесение численных потерь. Их задача - выразить несогласие с захватом территории республики зарубежными подразделениями НАТО и кланами олигархов, которые и представляют сегодня фактическую власть в стране.
На видео представители партизанского сопротивления резюмировали, что данный случай в Одессе наглядно демонстрирует - число их сторонников, также не согласных с курсом нынешнего руководства Незалежной, возрастает.
Ранее сторонники формирования "повесили" в центре портового города чучело, изображающее украинского президента Владимира Зеленского. Активисты назвали главу государства взяточником и таким способом выступили против этой его деятельности.

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