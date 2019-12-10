Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пожали руки, но лично поговорят позже: В Кремле прояснили время личной встречи П...
Грета Тунберг против Трампа: Началась борьба за звание "Человек года" ...
НАТО или НЕНАТО? Союз с Лукашенко (Николай Стариков)
Депутат Рады спутал Aurus Путина с Rolls-Royce
Главная / Политика

Что известно о новых русских хакерах из «Корпорации зла»

10 декабря 2019, 05:39  •  33 • Политика
В США раскрыта деятельность хакерской группировки Evil Corp, название которой переводится как «Корпорация зла». Вокруг неё уже поднимается невероятный шум: американцы установили личности членов этой банды мошенников, и почти все они – граждане России. Против 17 физических лиц и шести компаний введены санкции Минфина США, а лидера киберпреступников связывают с Кремлём и ФСБ. Что происходит?
Автор:
Кучер Егор
Как у любого современного скандала, в котором на Западе видят «руку Кремля», в ситуации с Evil Corp в России появилось много вопросов в противовес всем тем «ответам», которые уже есть у Вашингтона. Словосочетание «новые санкции» уже никого не удивляет в России, однако именно на этот раз они вводятся не из-за воображаемого вмешательства в выборы или политических шагов Москвы, а из-за национальной принадлежности членов хакерской группировки.
Стоит отметить, что «санкциями» в полной мере карательные инициативы США назвать всё-таки сложно. Минфин США взял на прицел членов группировки и связанные с ней компании, а это вовсе не государственные предприятия. И совсем другое дело, что сами США позиционируют свои новые санкции как меры, которые должны вредить лицам, связанным с Кремлём.
Новый виток хакерского скандала оказался неожиданным для всех. Об Evil Corp подробной информации до объявления Минфина США не было. Однако всплеск ажиотажа вокруг группировки понятен: как заявляется, она действовала на протяжении 10 лет, и за это время «кремлёвские злоумышленники» похитили более 100 млн долларов из более чем 300 банков в 40 странах мира. Великобритания заявила, что экономика Королевства за эти 10 лет потеряла сотни миллионов фунтов, которые испарились в неизвестном направлении. На Западе Evil Corp называют не иначе как самой опасной хакерской группировкой всех времён.
В деле против Evil Corp появляются новые детали — раскрыты имена как лидера, так и её членов, одним из которых может быть сын бывшего мэра Химок. Лидер группировки прославился тем, что разъезжает на дорогих спорткарах с буквами «ВОР» на номерном знаке, а за его голову США назначили беспрецедентную награду.
Фото: GlebSStock / Shutterstock.com
«Корпорация зла»
Не успели ещё отгреметь страсти вокруг пресловутых «ольгинских троллей», которых некоторые в США всё ещё считают ответственными за вмешательство в выборы, как с русскими хакерами разгорается новый скандал.
5 декабря США объявили о санкциях против группировки Evil Corp. Меры действуют против 17 физических лиц и шести компаний из России. Минфин США подозревает, что цепочка компаний позволяла хакерам отмывать награбленное, а теперь, как ожидается, ни компании, ни сами лица не должны иметь возможности совершать транзакции в долларах под теми именами, которые распространены по банкам и финансовым организациям.
Группировка действует уже в течение 10 лет, считают в США. Для атак на банки по всему миру злоумышленники использовали вредоносную программу Dridex (она же — Bugat, Feodo и Cridex), которая похищала банковские учётные данные при помощи макросов для Microsoft Word (шаблоны, упрощающие работу пользователя и содержащие невидимый ему программный код, исполняемый системой). Избежать атаки было непросто — на почту приходило вложение в виде файла Word или Exel, которое при открытии устанавливало Dridex или его аналог с тем же кодом. Далее приложение выполняло сбор информации и отправляло её хакерам.
Лидером группировки назван 32-летний житель России Максим Якубец. Именно его власти Великобритании называют любителем дорогих спорткаров с номерами «ВОР». 5 декабря Reuters сообщало, что Якубец — самый опасный хакер современности, руководящий действиями Evil Corp «из подвалов московских кафе». Также его считают связанным с ФСБ. За информацию о местонахождении Якубца США назначили награду в 5 млн долларов — беспрецедентно большая сумма за данные о кибермошеннике.
«Иск против группировки Evil Corp, которую чиновники называют одной из самых опасных преступных организаций в интернете, предусматривает выплату пяти миллионов долларов за информацию о местонахождении её предполагаемого лидера Максима Якубца», — писало Reuters.
Evil Corp, как утверждается, стоит за постоянно развивающейся вредоносной программой Dridex, которая уже нанесла большой ущерб банкам и предприятиям с момента своего первого появления в 2011 году. Вредоносная программа взламывает системы банков и совершает мошеннические финансовые переводы, которые в итоге попадают к хакерам,
— говорится в том же сообщении.
Отличительная особенность Evil Corp — тот самый «троянец» Dridex и его производные. По данным профильных изданий, последняя модификация программы вышла ещё в 2017 году, однако именно она оказалась самой скрытной, так как глубоко внедрялась в код макросов, а информацию хранила в очень маленьком по размеру закодированном файле. Ни один антивирус мира не мог проследить принцип работы и предназначение файла. Этот метод в западном IT-сообществе получил название «AtomBombing Attack», что переводится как «атомная бомбардировка». Большинство пользователей не догадывались, что заражены Dridex, в то время как информация из учётных записей, включая доступ к онлайн-банкингу, оказывалась в руках Evil Corp. Дальнейшее уже было делом техники.
Западная доказательная база
Однако самое важное — это не общие данные о хакерской группировке, а то, чем западные спецслужбы доказывают вину Evil Corp и её связь с Кремлём. По последним данным, в группировку мог входить сын бывшего мэра Химок Владимира Стрельченко.
Минфин США опубликовал список санкционных лиц. В списке есть такая строка: «PLOTNITSKIY, Andrey (a.k.a. KOVALSKIY, Andrey Vechislavovich; a.k.a. STREL, Andrey)». То есть санкции вводятся в отношении Андрея Плотницкого, он же — Андрей Ковальский, а также Андрей под ником «Strel». Этот никнейм, как определила «Медуза», является сокращением от фамилии Стрельченко, что указывает на связь с бывшим чиновником (а американцы могут считать это указанием на связь с российским правительством).
Лидер группировки — Максим Якубец — записан в базе Минфина США под ником «Aqua». И с этого места начинается самое интересное. Минфин США публикует показания специального агента ФБР Джейкоба Фойлза суду Небраски. Агент рассказал, что спецслужбы США связали никнейм «Aqua» с Якубцем после того, как получили помощь от коллег из России.
Фото: pickingpok / Shutterstock.com
В 2010 году американские силовики обратились к России за помощью в установлении личности человека, который пользуется почтой aquamo@mail.ru <mailto:aquamo@mail.ru>, и именно российские силовики определили, что это Якубец.
Фойлз рассказал, что спецслужбы России установили IP-адрес пользователя ящика и определили два случая обращения по нему с именем «Максим Якубец» (в одном из обращений по почте речь шла о покупке деткой коляски). Провайдер передал данные о конкретном клиенте с адресом в Москве. В 2010 году, как полагает агент ФБР, российские силовики поставили на прослушку и телефон Якубца, а затем даже провели у него обыски. Фойлз рассказал, что в США этой информации поверили, хотя в ФБР были переданы не сами улики, а документ, обобщающий данные о них.
"Заморозка вредит и Украине, и Донбассу": Эксперт о предполагаемых итогах саммита "нормандской четвёрки"
«В письменных показаниях русских также указывается, что 24 октября 2010 года российские власти оформили ордер на обыск по адресу Якубца в Москве. В соответствии с письменными показаниями российских властей, по этому адресу они нашли Максима Якубца, его личные вещи и его подругу, которая фигурирует в документах как "Женщина 1"», — говорится в показаниях.
Однако если американский агент в показаниях говорит о том, что Якубец был известен США ещё в 2010 году, то почему его не пытались задержать, объявить в розыск или потребовать у России его выдачи? Возможный ответ состоит в том, что тогда группировка Evil Corp ещё не совершила всех своих атак и хищений, а кроме этого, американцы ждали момента для того, чтобы связать его деятельность с российскими властями.
ФБР предполагает, что в 2010 году Якубец мог быть завербован спецслужбами России и с тех пор занимался не только кражей денег, но и разрабатывал операции в политических интересах Москвы. И теперь, даже несмотря на то, что спецслужбы России сами передали ФБР данные по Якубцу, американцы «дождались» и вводят санкции, используя российские же данные.
Вашингтон также апеллирует к Великобритании, где Evil Corp подозревают в многочисленных атаках на финансовые учреждения, а также в успешной атаке на учреждения Национальной службы здравоохранения Шотландии при помощи Dridex (одна из первых атак Evil Corp).
Лондонская Times 8 декабря этого года написала, что власти Великобритании подозревают русских хакеров в утечке правительственных торговых документов в интересах Кремля. В частности, чиновники Центра правительственной связи должны по требованию кабинета министров дать показания о том, как в открытый доступ попали британские и американские секретные документы.
Фото: chalermphon_tiam / Shutterstock.com
Times пишет, что эти документы якобы использовал лидер британских лейбористов Джереми Корбин, чтобы предъявить доказательства намерения консерваторов включить Национальную службу здравоохранения в будущие торговые сделки. Разумеется, это не понравилось консерваторам.
Документы Департамента международной торговли были выложены на сайт Reddit, на три немецких сайта, а также в Twitter. Документы имели похожий шаблон распространения, включая орфографические ошибки, что указывает на «русское происхождение».
Выводы
Для полного понимания вопроса следует рассмотреть также личность Дениса Гусева, которого Минфин США считает связанным с хакерами. Вашингтон ввёл санкции против его компаний ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ», зарегистрированных в городе Когалым в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре).
Американцы считают, что Гусев помогал Evil Corp выводить деньги. По данным спецслужб США, у Гусева есть два иностранных паспорта — молдавский и израильский. В первом значится имя Марина Поможака, второй — Давида Готмана. Сам предприниматель уже отверг все обвинения и заявил, что его «перепутали» с полным тёзкой.
В сухом остатке мы имеем, действительно, влиятельную группировку хакеров, которые имеют российскую «прописку». Однако следует учитывать, что власти России шли на сотрудничество с ФБР по Якубцу и фактически сдали его американцам. Связи последнего с Кремлём прослеживаются нечётко, а обвинения построены на догадках, как в Великобритании. И совсем другое дело, что сам вирус Dridex — широко известен в мире, как и его клоны. Evil Corp существует и атакует, а большинство краж средств совершено в США, а не в Европе.
"Россия справа, слева и везде": Расстановка флагов на саммите "четвёрки" озадачила Сеть
Именно поэтому на данном этапе речь идёт, скорее, об очередных намеренных выпадах в адрес Москвы. Телеканал CBS, например, сделал громкий репортаж, где показал сына экс-мэра Химок, Lamborghini в камуфляжной расцветке с буквами «ВОР» и ряд фотографий хакеров с деньгами, а также видео, снятое во время дрифта на спорткарах по смотровой площадке МГУ на Воробьёвых горах в Москве.
Власти России отвергли все обвинения в хакерских атаках и связях с какими-либо мошенниками. Мы добавим, что если бы Evil Corp не только работала на Кремль, но и делала это с той же эффективностью, как крала деньги из банков по всему миру, то, возможно, сегодня очень многое выглядело бы иначе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
10 декабря 2019, 05:39
Тариф с ноготок: детям предложили дать льготы на оплату вывоза мусора
10 декабря 2019, 02:24
Пожали руки, но лично поговорят позже: В Кремле прояснили время личной встречи Путина и Зеленского
10 декабря 2019, 02:24
"Заморозка вредит и Украине, и Донбассу": Эксперт о предполагаемых итогах саммита "нормандской четвёрки"
09 декабря 2019, 16:39
В Совфеде ответили на слова Столтенберга об отношении НАТО к России
10 декабря 2019, 03:39
Путин: убитый в Берлине гражданин Грузии был организатором взрывов в метро Москвы
10 декабря 2019, 05:39
Дело в газе? Путин и Зеленский резко прервали переговоры "нормандской четвёрки"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 декабря 2019, 11:24
Киев хочет русский газ? Придётся прийти к "нулевому варианту": Москва расставила точки над сделкой
03 декабря 2019, 07:54
Если власть не понимает. Второй удар по майдану
07 декабря 2019, 19:09
"Затопчут и в навоз вгонят?" Не тут-то было! Сатановский о российских "нежданчиках" для Запада
04 декабря 2019, 13:09
Задумавшемуся про новый передел планеты Лукашенко указали на собственный колхоз
06 декабря 2019, 10:39
"Это дело поставлено на поток": Назван заказчик всех антироссийских санкций США
06 декабря 2019, 07:24
Виноваты свои же? Взрыв на позициях ВСУ унёс жизни четырёх украинских военных - СМИ
03 декабря 2019, 17:39
"Разрушить свою страну и сбежать": "Исповедь" из немецкого "ада" активиста Майдана взбесила Сеть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.