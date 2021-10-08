Что известно о дочери Кадырова - новом министре культуры Чечни

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова стала министром культуры региона. До этого она больше года занимала должность замглавы ведомства, добившись высоких показателей в сфере развития библиотек, домов культуры и театров республики.

Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала новым министром республики. До этого она больше года занимала должность первого заместителя главы ведомства. Об этом объявил спикер парламента Чечни Магомед Даудов.

Речь идёт про Айшат Кадырову. На данный момент ей 22 года. Она окончила Чеченский государственный университет, а с 2016 года возглавляет модный дом Firdaws. Кроме того, дочь главы Чечни ведёт страничку в Instagram, где в основном публикует фотографии с семьёй.

Я уверен, что на ответственном посту министра культуры Чеченской Республики Айшат добьётся ещё более значимых результатов в своей деятельности и успешно справится с поставленными задачами,

- прокомментировал её назначение Магомед Даудов.

Он добавил, что на посту первого замминистра культуры Айшат Кадырова внесла огромный вклад в развитие библиотек Чечни. Также она занималась развитием театров и домов культуры в республике, и, по словам спикера парламента, добилась высоких показателей.