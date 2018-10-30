Что изменится в России в ноябре: Борьба с борщевиком, отдых на Ямайке и День народного единства

В ноябре 2018 года граждан России ждет ряд новшеств, которые могут повлиять на их жизнь.

Жителям Российской Федерации необходимо подготовиться к изменениям в законодательстве страны, которые начнут действовать уже в ноябре текущего года.

В частности, с 1 ноября будет приостановлена выдача полисов обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца. Опоздавшим гражданам придется ждать 1 января следующего года, когда оформление документов возобновится.

Напомним, с 2011 года начали действовать единые требования к полису ОМС, в которых указано, что новый документ можно оформить не чаще раза в год и не позднее 1 ноября.

Как объяснили эксперты, приостановка выдачи связана с техническими причинами. При этом перерыв действует лишь в случаях замены страховой компании.

Осторожность следует проявить и автовладельцам. Дело в том, что тем водителям, которые не оформили ОСАГО, начнут приходить штрафы. Для фиксации нарушений на дорогах установят специальные камеры. В качестве тестового полигона для отладки системы выбраны Москва и Подмосковье.

Сумма штрафа может составить до 800 рублей. Более того, ограничений на количество подобных наказаний не предусмотрено, хотя Российский союз автостраховщиков и утверждает, что чаще раза в день уведомление приходить и не будет.

С 11 ноября вступят в силу изменения в части технического регламента Таможенного союза, которые вводят запрет на эксплуатацию машин и грузовиков массой до 3,5 тонны с летней резиной в зимний сезон (декабрь, январь и февраль). Кроме того, на одну ось придется устанавливать одинаковые колеса и резину одной модели.

Множество нововведений ждет предпринимателей. Так, с 1 ноября будет официально запущен единый портал для госзакупок малого объема:

до 400 тысяч рублей - для нужд муниципальных организаций, учреждений культуры, образовательных и спортивных организаций;

до 100 тысяч рублей - рублей для медучреждений.

Портал функционировал в тестовом режиме с лета 2018 года, однако теперь он станет обязательным для организаций и подрядчиков, которые удовлетворяют данным параметрам. Это позволит предоставить малому и среднему бизнесу новые возможности, а заказчикам - найти оптимального поставщика.

Также изменится отчетность по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). В новой форме появится отдельная строка для внесения данных о приобретении или модернизации контрольно-кассовой техники.

Сферу строительства новации не миновали. С 1 ноября начнут функционировать изменения, связанные с правилами охраны труда, которые обяжут работодателей проводить оценку условий труда. Если последние окажутся вредными или опасными, работодателю придется принять все меры для минимизации рисков. Более того, он должен организовать бесплатную доставку сотрудников до объектов, заранее согласовав маршрут.

А в Подмосковье власти обратили внимание на владельцев земельных участков, на которых растет опасный борщевик. С 1 ноября им грозят штрафы:

от двух тысяч до пяти тысяч рублей - для физлиц;

от 150 тысяч до одного миллиона рублей - для юрлиц;

от 20 тысяч до 50 тысяч рублей - для должностных лиц.

По задумке властей региона, данная инициатива принудит граждан активнее заниматься борьбой с ядовитым сорняком, который постепенно захватывает все новые территории.

Непосредственно негосударственным пенсионным фондам стоит помнить о том, что до 30 ноября им необходимо предоставить в ПФР информацию по всем застрахованным клиентам, посвященную доходам и убыткам от инвестирования пенсионных накоплений, которые не подлежат передаче в случае досрочного перехода.

Важные изменения касаются и сфер культуры и отдыха. Так, государство пошло навстречу организаторам кинофестивалей, разрешив им демонстрировать фильмы, не получившие прокатные удостоверения на территории Российской Федерации. Соответствующая норма начнет действовать со 2 ноября. Однако есть важный нюанс - на одном мероприятии можно будет показывать только две киноленты без документов.

Не стоит забывать и о праздниках. Так как День народного единства приходится на воскресенье, то нерабочими днями объявлены 3, 4 и 5 ноября.

Также Россия договорилась о либерализации визового режима с Ямайкой - с конца ноября туристы из РФ смогут оставаться на карибском острове 90 дней.