Что изменится в России с 1 сентября

Когда-то сентябрем начинался новый год. Это, кстати, не так давно и было-то – всего 300 лет назад. Отголоски этого остались до сих пор – например, в образовании – учебный год начинается именно 1 сентября. Давайте с него и начнем.

Ограничения в школах

В этом году учеба начнется не столь празднично, как обычно. Например, в Москве торжественные линейки не предполагаются. Но в целом, проводить линейки или нет, другие российские регионы будут решать сами, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Она заставляет несколько иначе организовывать учебный процесс, хотя именно сама учеба должна сохраниться в полном объеме. Уборка, проветривание, дезинфекция, гигиена, термометры, антисептики, дистанцирование – все должно удовлетворять санитарным требованиям. Кто-то по желанию родителей сможет учиться дистанционно. Маски в школах в целом, в отличие от вузов, необязательны, но где-то на местах имеют право посчитать иначе и ввести.

Бесплатное горячее питание

С нового учебного года поэтапно вводится обеспечение младшеклассников (1-4 классы) обязательным бесплатным завтраком (для учащихся в первую смену) или обедом (для тех, кто учится во вторую). Все школы должны организовать бесплатное горячее питание до сентября 2023 года.

Более тщательный тест на наркотики

Антинаркотические проверки пройдут несколько иначе – изменится методика исследований. Анализ должны будут провести в течение двух часов после того, как взяли пробу, и обязательно проверить ее на девять групп наркотических и психотропных веществ. Кроме этого, если психиатр-нарколог выявит признаки зависимости, пробы отправят на дополнительный анализ, даже если они дали отрицательный результат.

"Классные" доплаты

Классные руководители в школах начнут получать доплаты в 5 тысяч рублей. Предполагается, что это главный педагог в школе для ребенка, который держит контакт с его родителями. С учетом небольших зарплат учителей, особенно в регионах, это ощутимая прибавка за ответственность. "Классных" по стране около 800 тысяч.

Внесудебное банкротство

С 1 сентября россияне смогут подавать через МФЦ заявление на внесудебное банкротство. Это могут сделать те, у кого размер денежных обязательств до 500 тысяч рублей. Заявитель должен будет предоставить список всех известных ему кредиторов. Если все условия выполнены, будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов, неустойки перестанут начисляться, а взыскания (кроме алиментов) будут приостановлены. Кстати, если дела удастся поправить – то об этом надо будет поставить в известность МФЦ.

Дела кредитные

Вступает в силу федеральный закон, который позволяет клиентам кредитных организаций претендовать на возврат части премии по договорам страхования. В нескольких случаях, например, при полном досрочном погашении кредита. Кредитор будет обязан предоставить ему возможность получить займ без покупки страховки, если нет иных заключений (договор личного страхования с заемщиком).

Лишение ИП без суда и следствия

ФНС теперь сможет исключать индивидуальных предпринимателей из реестра в одностороннем порядке за какие-нибудь провинности. Например, если предпринимательская деятельность не ведется, ИП не платит налоги в течение 15 месяцев и не сдает отчеты в налоговую. Лишенный такого права гражданин сможет получить его повторно лишь через три года.

Медпрепараты и регистр

С 1 сентября будет разрешен оборот медицинских изделий, зарегистрированных в РФ в соответствии с международными договорами и актами, составляющими право ЕАЭС. Предполагается введение Федерального регистра граждан, у которых есть право на получение лекарственных препаратов за счет средств федерального или регионального бюджетов.

Прививочная кампания

В продолжение темы здоровья: коронавирус – коронавирусом, но грипп никто не отменял, даром, что они родственнички. В столице 1 сентября стартует прививочная кампания от сезонного гриппа. Надо ли объяснять, что она будет куда масштабней предыдущих? Намерены привить более 7 миллионов граждан.

Ну и, конечно, 1 сентября наступит осень – прекрасная пора, очей очарованье.

Автор Артур Бобров, радио Sputnik